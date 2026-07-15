Aokah et les leaders du secteur identifient cinq tendances qui redéfinissent les centres de compétences mondiaux

À mesure que les centres de compétences mondiaux (GCC) deviennent des atouts stratégiques pour les entreprises, la capacité à « Internationaliser les activités en toute confiance » (Globalize Work with Confidence™) s'impose comme la compétence déterminante pour la prochaine décennie.

NEW YORK, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de la dernière décennie, les centres de compétences mondiaux (GCC) ont connu une transformation fondamentale, passant du statut de centres d'arbitrage des coûts à celui de pôles d'innovation, d'accélérateurs technologiques et de partenaires commerciaux stratégiques. Le marché reflète cette dynamique : à elle seule, l'Inde compte aujourd'hui 2 117 centres de compétence mondiaux (GCC) qui emploient 2,36 professionnels et génèrent près de 98,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec plus de 506 entreprises du classement Forbes Global 2000 exploitant des centres dans le pays (Nasscom).

Cependant, à mesure que les ambitions se sont accrues, la complexité de la mise en œuvre s'est également accrue. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise doivent gérer des portefeuilles plus vastes, des parties prenantes plus exigeantes et des attentes plus élevées en matière de résultats commerciaux mesurables. La décision est prise. La voie est tracée. Ce qui sépare les leaders du reste du monde, c'est la suite des événements.

Plus de 72 % des nouvelles configurations GCC connaissent des retards matériels ou des dépassements de coûts dans les 24 premiers mois. Ce n'est ni un problème de talent, ni un problème de lieu. Il s'agit d'un problème systémique, et c'est précisément pour résoudre ce problème qu'Aokah a été créé.

« Les GCC ont réalisé des progrès considérables au cours de la dernière décennie, passant d'un simple soutien administratif à de véritables pôles d'innovation et de transformation. Ce qui distingue aujourd'hui les leaders des autres, ce n'est pas l'ambition. C'est la sagesse de bien planifier, l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre ces plans de manière cohérente, et le système permettant d'assurer leur pérennité. C'est ce que signifie concrètement « Globalizing Work with Confidence™ ».

— Atul Vashistha

Président-directeur général d'Aokah

Cinq tendances qui façonnent la transformation des capacités à l'échelle mondiale

1. Les modèles opérationnels axés sur l'IA passent de la phase pilote à une mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise

Les GCC n'en sont plus au stade de l'expérimentation en matière d'IA. Ils l'intègrent dans tous les domaines : ingénierie logicielle, finance, ressources humaines, analyse de données et service client. La pression pèse désormais sur les dirigeants pour qu'ils passent de solutions ponctuelles à une adoption à l'échelle de l'entreprise, générant une valeur mesurable.

Les données confirment que cette évolution est structurelle et non pas progressive. 83 % des GCC investissent déjà dans l'IA générative et 58 % investissent actuellement dans l'IA agentique, tandis que 29 % supplémentaires prévoient d'intensifier leurs investissements au cours de l'année à venir. À l'échelle mondiale, près des trois quarts des entreprises prévoient de déployer l'IA agentique d'ici deux ans. Les organisations qui considèrent l'IA comme un atout stratégique plutôt que comme un simple outil départemental donneront le ton pour la prochaine étape de l'évolution des GCC.

83 % des GCC investissent actuellement dans l'IA générative. 58 % d'entre elles investissent aujourd'hui dans l'IA agentique, et 29 % supplémentaires prévoient d'intensifier leurs investissements d'ici la fin de l'année. — EY India GCC Pulse Survey, 2025

Environ 75 % des entreprises dans le monde prévoient de déployer l'IA agentique d'ici deux ans. — Rapport State of AI in the Enterprise de Deloitte, janvier 2026 (3 235 dirigeants, 24 pays)

« 83 % des GCC investissent déjà dans l'IA générative, mais seules 21 % d'entre elles ont mis en place un modèle de gouvernance abouti pour la gérer de manière responsable. C'est dans cet écart que se joueront la valeur et les risques de la prochaine décennie. En tant qu'investisseurs, c'est précisément le genre de changement structurel auquel nous souhaitons être exposés, et c'est exactement la raison pour laquelle notre confiance en Aokah ne cesse de croître. Ils ne surfent pas sur la vague de l'IA. Ils mettent en place le système dont les entreprises ont besoin pour tirer pleinement parti de cette tendance. »

— Veda Iyer

Directrice marketing mondiale, responsable des hyperscalers et des partenariats stratégiques, et directrice des ventes pour la région APAC chez Mphasis

2. La gouvernance axée sur les résultats remplace les rapports d'activité

Les modèles de gouvernance traditionnels, axés sur les rapports d'avancement et le suivi des étapes clés, cèdent la place à des cadres centrés sur l'impact commercial et la création de valeur. Les dirigeants d'entreprise exigent de savoir ce qui fonctionne et de disposer d'informations en temps réel leur permettant de déterminer si les initiatives de transformation apportent bien la valeur promise à l'entreprise.

Le déficit de gouvernance est bien réel et ne cesse de s'aggraver. Seules 21 % des entreprises disposent d'un modèle de gouvernance abouti pour l'IA agentique, alors même que son déploiement s'accélère. Près de la moitié des entreprises (48 %) déclarent avoir mis en place l'IA sans repenser les processus ni les rôles dans lesquels elle s'inscrit, et seules 12 % font état d'une refonte à grande échelle s'appuyant sur un nouveau modèle opérationnel. Cette évolution nécessite de nouveaux indicateurs, de nouveaux échanges et une relation fondamentalement différente entre les responsables au sein des GCC et l'entreprise.

Seules 21 % des entreprises disposent d'un modèle de gouvernance abouti pour les agents d'IA autonomes, alors même que leur adoption s'accélère. — Rapport State of AI in the Enterprise de Deloitte, 2026

48 % des entreprises ont mis en place l'IA sans repenser les processus ni les rôles dans lesquels elle s'inscrit. Seules 12 % déclarent avoir mis en œuvre une refonte à grande échelle. — Rapport AI Institute Pulse Check de Deloitte, 2026 (3 700 professionnels)

3. Les centres de compétences mondiaux deviennent des moteurs de transformation d'entreprise

Le modèle du centre de livraison cède la place à une approche bien plus stratégique. Les GCC sont de plus en plus considérés comme des catalyseurs de la transformation à l'échelle de l'entreprise, jouant un rôle central dans l'innovation, la gestion du changement et le renforcement des capacités à long terme.

Les preuves ne relèvent désormais plus de l'anecdote. Plus de la moitié des centres de compétences mondiaux indiens (52 %) partagent la responsabilité des décisions prises à l'échelle mondiale, et 45 % d'entre eux jouent un rôle moteur dans la définition de la stratégie mondiale depuis l'Inde. Les deux tiers des GCC (67 %) mettent en place des équipes dédiées à l'innovation et des programmes d'incubation afin de générer, tester et diffuser leurs idées à l'échelle mondiale. On ne demande plus aux GCC les plus expérimentés ce qu'ils apportent. On leur demande ce qu'ils permettent de réaliser.

52 % des centres GCC en Inde partagent la responsabilité des décisions mondiales. 45 % d'entre eux pilotent la stratégie mondiale depuis l'Inde. — EY India GCC Pulse Survey, 2025

67 % des GCC mettent en place des équipes dédiées à l'innovation et des programmes d'incubation afin de générer, tester et diffuser leurs idées à l'échelle mondiale. — EY India GCC Pulse Survey, 2025

« Ce que j'observe actuellement dans le secteur des GBS, c'est que les centres de compétences mondiaux (GCC) deviennent les moteurs de l'IA au sein de leurs entreprises, car ils réunissent à grande échelle un ensemble unique de talents, une expertise en matière de données, des compétences technologiques approfondies et des processus opérationnels. Cela place ces GCC dans une position idéale pour devenir LE moteur de l'IA d'entreprise, avec un impact concret tant sur le chiffre d'affaires que sur les résultats nets de leur entreprise. »

— Robert Weltevreden

Responsable des services commerciaux internationaux et membre du conseil d'administration d'Aokah

4. La collaboration entre l'humain et l'IA redéfinit la stratégie en matière de ressources humaines

Aujourd'hui, les effectifs des GCC allient une expertise approfondie dans leur domaine à des compétences basées sur l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises investissent dans la reconversion professionnelle, dans de nouveaux modèles opérationnels et dans des méthodes de travail qui valorisent le jugement humain grâce à la technologie, plutôt que de se contenter d'automatiser les tâches. La stratégie en matière de talents ne se limite plus au simple recrutement des bonnes personnes. Il s'agit de constituer les bonnes équipes associant humains et IA.

Un décalage important vient souligner l'urgence de la situation : 84 % des entreprises n'ont pas repensé les postes pour les adapter à l'IA, malgré des attentes élevées en matière d'automatisation et un déploiement croissant de cette technologie. Les dirigeants d'entreprise considèrent le manque de compétences des employés comme le principal obstacle à l'intégration de l'IA dans les processus de travail actuels. Les organisations qui combleront cette lacune en premier bénéficieront d'un avantage certain en matière de talents et de performances.

84 % des entreprises n'ont pas repensé les postes ou la nature du travail en fonction des capacités de l'IA, alors même que les attentes en matière d'automatisation sont élevées. — Rapport State of AI in the Enterprise de Deloitte, 2026

Obstacle n° 1 : selon les dirigeants d'entreprise interrogés, le manque de compétences des collaborateurs constitue le principal obstacle à l'intégration de l'IA dans les processus de travail existants. — Rapport State of AI in the Enterprise de Deloitte, 2026

5. La confiance dans les résultats devient le facteur de différenciation concurrentiel par excellence

À mesure que les programmes de transformation gagnent en ampleur et en complexité, les organisations qui s'imposeront seront celles capables de mener à bien leurs projets de manière cohérente tout en conservant une bonne visibilité sur les risques, les interdépendances et les résultats à chaque étape du processus. Le rythme effréné des changements engendre des risques systémiques : 78 % des responsables technologiques affirment que l'adoption de l'IA dépasse la capacité de leur entreprise à gérer efficacement ses activités.

L'analyse réalisée par Aokah sur plus de 300 programmes de mondialisation a révélé que plus de 72 % des nouveaux projets de GCC subissent des retards importants ou des dépassements de coûts au cours des 24 premiers mois. Ce ne sont pas des exceptions, c'est la norme lorsqu'il n'y a pas de système d'exécution intelligent et structuré. Globalizing Work with Confidence™ n'est plus seulement un objectif. C'est une exigence opérationnelle indispensable qui distingue les organisations qui se développent efficacement de celles qui stagnent.

78 % des responsables du secteur des technologies affirment que l'adoption de l'IA dépasse la capacité de leur entreprise à gérer efficacement ses activités. — EY Technology Pulse Poll, février 2026 (500 dirigeants d'entreprise américains)

Plus de 72 % des nouvelles configurations GCC connaissent des retards matériels ou des dépassements de coûts dans les 24 premiers mois. — Analyse d'Aokah portant sur plus de 300 programmes GCC

Une nouvelle référence en matière de mondialisation des entreprises

Le cadre « Five Wisdoms℠ » d'Aokah, développé grâce à plus de vingt ans d'expérience acquise au cours de plus de 300 programmes de mondialisation, offre aux dirigeants d'entreprise une méthode structurée et éprouvée pour aborder chaque étape du processus de mondialisation. De l'analyse initiale et la mise en place à l'optimisation et au maintien des performances, Aokah associe ses connaissances exclusives à des conseils d'experts pour aider les organisations à gagner en rapidité, à éviter des erreurs coûteuses et à mettre en place des GCC qui répondent à leurs objectifs stratégiques.

« La question que se posent les entreprises a changé. Il ne s'agit plus de savoir s'il faut mondialiser le travail. Il s'agit de trouver la manière de procéder pour susciter une véritable confiance, tant au sein du conseil d'administration que dans l'entreprise et parmi les équipes qui mettent les projets en œuvre sur le terrain. C'est la norme à laquelle nous nous conformons, et celle que nous aidons nos clients à atteindre. »

— Atul Vashistha

Président-directeur général d'Aokah

À propos d'Aokah

Aokah apporte aux entreprises le système, l'expertise et le savoir-faire nécessaires pour « internationaliser les activités en toute confiance » (Globalize Work with Confidence™). S'appuyant sur le cadre « Five Wisdoms℠ » et sur plus de 300 programmes de mondialisation, Aokah aide les dirigeants d'entreprise à explorer, mettre en place et optimiser des GCC qui génèrent des résultats commerciaux mesurables et durables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aokah.com

Sources

- Nasscom-Zinnov GCC Value Orbit Report, exercice 2026

- EY India GCC Pulse Survey 2025 (publié en novembre 2025)

- Rapport State of AI in the Enterprise de Deloitte, janvier 2026 (3 235 dirigeants d'entreprise et responsables informatiques, 24 pays)

- Rapport AI Institute Pulse Check Series de Deloitte, 2026 (3 700 professionnels)

- EY Technology Pulse Poll, février 2026 (500 dirigeants d'entreprise américains)

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