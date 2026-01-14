Aokah lance ses activités au Royaume-Uni pour aider les entreprises à concevoir, mettre en place et développer des centres de compétences internationaux grâce à l'Execution Intelligence

LONDRES, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, la plateforme Global Capability Execution Intelligence conçue pour orchestrer les Global Capability Centers (GCC) de nouvelle génération et les écosystèmes de livraison dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses opérations au Royaume-Uni. Cette expansion renforce la capacité d'Aokah à aider les entreprises du Royaume-Uni et de la région EMEA à concevoir de nouvelles stratégies pour les CCG, à mettre en place des centres plus rapidement et à accroître leurs performances grâce à la gouvernance, à la résilience et à des résultats mesurables.

Les responsables des opérations internationales subissent une pression pour passer de l'intention à l'action. Ils doivent réfléchir et valider les lieux de construction, mettre en place le modèle opérationnel et l'écosystème appropriés, et adapter la livraison sans perdre le contrôle sur les talents, les risques liés à l'emplacement, les partenaires et la responsabilité de l'exécution. Aokah relève ce défi en transformant la création et les opérations du CCG en un système d'exécution qui s'adapte à l'évolution des conditions.

« Les CCG deviennent essentiels pour l'innovation, la résilience et la rentabilité. Les dirigeants ont désormais besoin d'une intelligence d'exécution, et non de plans statiques », a déclaré Atul Vashistha, président et président-directeur général d'Aokah. « Aokah aide les entreprises à concevoir, mettre en place et développer des GCC en reliant en permanence la stratégie à l'exécution au niveau des talents, de la géographie, des partenaires et de la livraison. Grâce à notre plateforme, l'orchestration reste adaptable, mesurable et gouvernée. »

De l'idée à l'échelle, grâce à l'intelligence de l'exécution

Aokah est spécialement conçu pour le cycle de vie complet des CCG, avec des capacités organisées autour de trois expériences de produits :

Explorateur : Imaginer et valider la stratégie des CCG par le biais d'une découverte basée sur des scénarios, y compris les listes restreintes de lieux, la faisabilité des talents, les signaux de risque et l'état de préparation de l'écosystème.

Imaginer et valider la stratégie des CCG par le biais d'une découverte basée sur des scénarios, y compris les listes restreintes de lieux, la faisabilité des talents, les signaux de risque et l'état de préparation de l'écosystème. Constructeur : Mettre en place et lancer des GCC avec une gouvernance d'exécution axée sur les étapes, un séquençage des partenaires et un suivi de l'état de préparation au niveau des talents, des installations, de la conformité et des fonctions d'habilitation.

Mettre en place et lancer des GCC avec une gouvernance d'exécution axée sur les étapes, un séquençage des partenaires et un suivi de l'état de préparation au niveau des talents, des installations, de la conformité et des fonctions d'habilitation. Optimiseur : Évoluer et améliorer les performances grâce à une surveillance constante, des tableaux de bord des résultats et une orchestration adaptative qui recommande des voies de reprise lorsque les risques, les coûts ou les contraintes évoluent.

Intelligence d'exécution et orchestration adaptative

La différenciation d'Aokah provient de deux atouts de la plate-forme, ainsi que d'experts :

Intelligence d'exécution : Une couche d'intelligence unifiée qui relie les étapes du programme, les signaux de localisation, l'état de préparation des talents, les performances des fournisseurs et les résultats des livraisons dans un système d'enregistrement gouverné pour l'exécution des CCG.

Une couche d'intelligence unifiée qui relie les étapes du programme, les signaux de localisation, l'état de préparation des talents, les performances des fournisseurs et les résultats des livraisons dans un système d'enregistrement gouverné pour l'exécution des CCG. Orchestration adaptative : Coordination en temps réel entre les sites et les partenaires pour détecter les signaux d'alerte précoce, recommander des mesures correctives et favoriser un rétablissement plus rapide lorsque les conditions changent.

Coordination en temps réel entre les sites et les partenaires pour détecter les signaux d'alerte précoce, recommander des mesures correctives et favoriser un rétablissement plus rapide lorsque les conditions changent. Experts: Une équipe de dirigeants expérimentés qui ont conseillé et soutenu des entreprises telles que Home Depot, Otis, Time Warner, US Foods, Electronic Arts, Kellogg, Pason, Google et d'autres.

« Les entreprises n'ont pas de problème d'ambition. Elles ont des difficultés d'exécution. Aokah relie la stratégie GCC/GBS à l'exécution grâce à l'orchestration de l'IA, aidant les dirigeants à passer de l'intention à des résultats mesurables avec clarté et contrôle », a déclaré Steve Rudderham, président du conseil consultatif stratégique d'Aokah, et ancien responsable GBS pour Kellogg's, Carrier, et AkzoNobel.

Répondre à l'accélération de la demande britannique en matière d'opérations globales gouvernées

Le Royaume-Uni est un centre de services internationaux de premier plan, avec des entreprises qui étendent leur présence au sein des CCG en Inde, en Europe de l'Est et dans des modèles hybrides. Au fur et à mesure que les conditions d'exploitation évoluent, les lacunes d'exécution apparaissent comme la principale source de coûts, de risques et de retards. Les activités d'Aokah au Royaume-Uni soutiendront les entreprises qui recherchent une mise en place plus rapide, une gouvernance plus claire et une meilleure responsabilité en matière de livraison pour leur premier ou prochain centre de compétences mondial.

Au cœur de la plateforme se trouvent cinq moteurs de sagesse intégrés :

Sagesse du programme : Gouvernance de l'exécution, santé des étapes et visibilité pour le conseil d'administration

Gouvernance de l'exécution, santé des étapes et visibilité pour le conseil d'administration Sagesse géo : Renseignements sur les lieux, signaux de coûts et de risques, et planification de la résilience

Renseignements sur les lieux, signaux de coûts et de risques, et planification de la résilience Sagesse des talents : Indicateurs de faisabilité de l'embauche, de disponibilité des compétences et de risque d'attrition

Indicateurs de faisabilité de l'embauche, de disponibilité des compétences et de risque d'attrition La sagesse des écosystèmes : Recherche de partenaires, séquençage et suivi des performances des fournisseurs

Recherche de partenaires, séquençage et suivi des performances des fournisseurs Sagesse de livraison : Supervision de l'exécution opérationnelle et amélioration perpétuelle

À propos d'Aokah

Aokah est la plateforme d'Execution Intelligence qui permet aux entreprises d'imaginer, de mettre en place et de faire évoluer les Global Capability Centers et les opérations mondiales avec rapidité, résilience et précision. Construit autour de cinq moteurs de sagesse intégrés, Aokah offre aux dirigeants une orchestration adaptative, une meilleure gouvernance et des résultats d'exécution mesurables tout au long du cycle de vie des GCC.

