Aokah lanza operaciones en Reino Unido para ayudar a las empresas a establecer centros de capacidad global

News provided by

Aokah Inc

Jan 14, 2026, 04:00 ET

Aokah lanza operaciones en Reino Unido para ayudar a las empresas a idear, establecer y escalar centros de capacidad global con inteligencia de ejecución

LONDRES, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, la plataforma de Inteligencia de Ejecución de Capacidades Globales diseñada para orquestar Centros de Capacidades Globales (GCC) de próxima generación y ecosistemas de entrega globales, anunció hoy el lanzamiento de sus operaciones en Reino Unido. Esta expansión fortalece la capacidad de Aokah para apoyar a las empresas de Reino Unido y EMEA en el diseño de nuevas estrategias para GCC, la implementación más rápida de centros y el escalamiento del rendimiento con gobernanza, resiliencia y resultados medibles.

Los líderes de operaciones globales se ven presionados a pasar de la intención al impacto. Necesitan idear y validar dónde construir, establecer el modelo operativo y el ecosistema adecuados, y escalar la entrega sin perder el control del talento, el riesgo de ubicación, los socios y la responsabilidad de la ejecución. Aokah aborda este desafío transformando la creación y las operaciones del GCC en un sistema de ejecución que se adapta a las condiciones cambiantes.

"Los GCC se están volviendo cruciales para la innovación, la resiliencia y la rentabilidad. Los líderes ahora necesitan inteligencia de ejecución, no planes estáticos", afirmó Atul Vashistha, presidente y consejero delegado de Aokah. "Aokah ayuda a las empresas a idear, configurar y escalar GCC conectando continuamente la estrategia con la ejecución a través del talento, la geografía, los socios y la entrega. Nuestra plataforma mantiene la orquestación adaptable, medible y gobernada".

De la ideación a la escala, impulsado por la inteligencia de ejecución

Aokah está diseñado específicamente para todo el ciclo de vida de GCC, con capacidades organizadas en torno a tres experiencias de producto:

  • Explorador: Idear y validar la estrategia de GCC mediante el descubrimiento basado en escenarios, incluyendo listas de ubicaciones preseleccionadas, viabilidad de talento, señales de riesgo y preparación del ecosistema.
  • Constructor: Configurar y lanzar GCC con gobernanza de ejecución basada en hitos, secuenciación de socios y seguimiento de la preparación en talento, instalaciones, cumplimiento normativo y funciones habilitadoras.
  • Optimizador: Escalar y mejorar el rendimiento con monitoreo continuo, paneles de resultados y orquestación adaptativa que recomienda rutas de recuperación cuando cambian los riesgos, costes o limitaciones.

Inteligencia de ejecución y orquestación adaptativa

La diferenciación de Aokah proviene de dos fortalezas de la plataforma, además de expertos:

  • Inteligencia de ejecución: Una capa de inteligencia unificada que conecta los hitos del programa, las señales de ubicación, la preparación del talento, el rendimiento de los proveedores y los resultados de la entrega en un único sistema de registro gobernado para la ejecución de GCC.
  • Orquestación adaptativa: Coordinación en tiempo real entre ubicaciones y socios que detecta señales de alerta temprana, recomienda acciones correctivas y facilita una recuperación más rápida cuando las condiciones cambian.
  • Expertos: Un equipo de líderes experimentados que han asesorado y apoyado a empresas como Home Depot, Otis, Time Warner, US Foods, Electronic Arts, Kellogg, Pason, Google y otras.

"Las empresas no luchan con la ambición. Luchan con la ejecución. Aokah conecta la estrategia GCC/GBS con la ejecución mediante la orquestación de IA, ayudando a los líderes a pasar de la intención a resultados medibles con claridad y control", afirmó Steve Rudderham, presidente del Consejo Asesor Estratégico de Aokah y exdirector de GBS para Kellogg's, Carrier y AkzoNobel.

Satisfacer la creciente demanda del Reino Unido de operaciones globales gobernadas

El Reino Unido es un centro líder de servicios globales, con empresas que expanden su presencia GCC a India, Europa del Este y modelos híbridos. A medida que evolucionan las condiciones operativas, las deficiencias en la ejecución se convierten en la principal fuente de costes, riesgos y retrasos. Las operaciones de Aokah en Reino Unido apoyarán a las empresas que buscan una configuración más rápida, una gobernanza más clara y una mayor rendición de cuentas para su primer o próximo centro de capacidad global.

En el núcleo de la plataforma hay cinco motores de sabiduría integrados:

  • Conocimiento del programa: Gobernanza de la ejecución, estado de los hitos y visibilidad ante la junta directiva
  • Conocimiento geográfico: Inteligencia de ubicación, señales de costes y riesgos, y planificación de la resiliencia
  • Conocimiento del talento: Viabilidad de la contratación, disponibilidad de habilidades e indicadores de riesgo de deserción
  • Conocimiento del ecosistema: Descubrimiento de socios, secuenciación y monitoreo del rendimiento de los proveedores
  • Conocimiento de la entrega: Supervisión de la ejecución operativa y mejora continua

Acerca de Aokah

Aokah es la plataforma de Inteligencia de Ejecución que permite a las empresas idear, establecer y escalar Centros de Capacidad Global y operaciones globales con rapidez, resiliencia y precisión. Basada en cinco Motores de Inteligencia integrados, Aokah ofrece a los líderes una orquestación adaptativa, una gobernanza más sólida y resultados de ejecución medibles a lo largo del ciclo de vida del GCC.

www.aokah.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2761955/5485659/Aokah_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Aokah lance ses activités au Royaume-Uni pour aider les entreprises à concevoir, mettre en place et développer des centres de compétences internationaux grâce à l'Execution Intelligence

Aokah lance ses activités au Royaume-Uni pour aider les entreprises à concevoir, mettre en place et développer des centres de compétences internationaux grâce à l'Execution Intelligence

Aokah, la plateforme Global Capability Execution Intelligence conçue pour orchestrer les Global Capability Centers (GCC) de nouvelle génération et...
Aokah Launches UK Operations to Help Enterprises Ideate, Set Up, and Scale Global Capability Centers with Execution Intelligence

Aokah Launches UK Operations to Help Enterprises Ideate, Set Up, and Scale Global Capability Centers with Execution Intelligence

Aokah, the Global Capability Execution Intelligence platform built to orchestrate next-generation Global Capability Centers (GCCs) and global...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics