Aokah lanza operaciones en Reino Unido para ayudar a las empresas a establecer centros de capacidad global

- Aokah lanza operaciones en Reino Unido para ayudar a las empresas a idear, establecer y escalar centros de capacidad global con inteligencia de ejecución

LONDRES, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, la plataforma de Inteligencia de Ejecución de Capacidades Globales diseñada para orquestar Centros de Capacidades Globales (GCC) de próxima generación y ecosistemas de entrega globales, anunció hoy el lanzamiento de sus operaciones en Reino Unido. Esta expansión fortalece la capacidad de Aokah para apoyar a las empresas de Reino Unido y EMEA en el diseño de nuevas estrategias para GCC, la implementación más rápida de centros y el escalamiento del rendimiento con gobernanza, resiliencia y resultados medibles.

Los líderes de operaciones globales se ven presionados a pasar de la intención al impacto. Necesitan idear y validar dónde construir, establecer el modelo operativo y el ecosistema adecuados, y escalar la entrega sin perder el control del talento, el riesgo de ubicación, los socios y la responsabilidad de la ejecución. Aokah aborda este desafío transformando la creación y las operaciones del GCC en un sistema de ejecución que se adapta a las condiciones cambiantes.

"Los GCC se están volviendo cruciales para la innovación, la resiliencia y la rentabilidad. Los líderes ahora necesitan inteligencia de ejecución, no planes estáticos", afirmó Atul Vashistha, presidente y consejero delegado de Aokah. "Aokah ayuda a las empresas a idear, configurar y escalar GCC conectando continuamente la estrategia con la ejecución a través del talento, la geografía, los socios y la entrega. Nuestra plataforma mantiene la orquestación adaptable, medible y gobernada".

De la ideación a la escala, impulsado por la inteligencia de ejecución

Aokah está diseñado específicamente para todo el ciclo de vida de GCC, con capacidades organizadas en torno a tres experiencias de producto:

Explorador : Idear y validar la estrategia de GCC mediante el descubrimiento basado en escenarios, incluyendo listas de ubicaciones preseleccionadas, viabilidad de talento, señales de riesgo y preparación del ecosistema.

: Idear y validar la estrategia de GCC mediante el descubrimiento basado en escenarios, incluyendo listas de ubicaciones preseleccionadas, viabilidad de talento, señales de riesgo y preparación del ecosistema. Constructor : Configurar y lanzar GCC con gobernanza de ejecución basada en hitos, secuenciación de socios y seguimiento de la preparación en talento, instalaciones, cumplimiento normativo y funciones habilitadoras.

: Configurar y lanzar GCC con gobernanza de ejecución basada en hitos, secuenciación de socios y seguimiento de la preparación en talento, instalaciones, cumplimiento normativo y funciones habilitadoras. Optimizador: Escalar y mejorar el rendimiento con monitoreo continuo, paneles de resultados y orquestación adaptativa que recomienda rutas de recuperación cuando cambian los riesgos, costes o limitaciones.

Inteligencia de ejecución y orquestación adaptativa

La diferenciación de Aokah proviene de dos fortalezas de la plataforma, además de expertos:

Inteligencia de ejecución : Una capa de inteligencia unificada que conecta los hitos del programa, las señales de ubicación, la preparación del talento, el rendimiento de los proveedores y los resultados de la entrega en un único sistema de registro gobernado para la ejecución de GCC.

: Una capa de inteligencia unificada que conecta los hitos del programa, las señales de ubicación, la preparación del talento, el rendimiento de los proveedores y los resultados de la entrega en un único sistema de registro gobernado para la ejecución de GCC. Orquestación adaptativa : Coordinación en tiempo real entre ubicaciones y socios que detecta señales de alerta temprana, recomienda acciones correctivas y facilita una recuperación más rápida cuando las condiciones cambian.

: Coordinación en tiempo real entre ubicaciones y socios que detecta señales de alerta temprana, recomienda acciones correctivas y facilita una recuperación más rápida cuando las condiciones cambian. Expertos: Un equipo de líderes experimentados que han asesorado y apoyado a empresas como Home Depot, Otis, Time Warner, US Foods, Electronic Arts, Kellogg, Pason, Google y otras.

"Las empresas no luchan con la ambición. Luchan con la ejecución. Aokah conecta la estrategia GCC/GBS con la ejecución mediante la orquestación de IA, ayudando a los líderes a pasar de la intención a resultados medibles con claridad y control", afirmó Steve Rudderham, presidente del Consejo Asesor Estratégico de Aokah y exdirector de GBS para Kellogg's, Carrier y AkzoNobel.

Satisfacer la creciente demanda del Reino Unido de operaciones globales gobernadas

El Reino Unido es un centro líder de servicios globales, con empresas que expanden su presencia GCC a India, Europa del Este y modelos híbridos. A medida que evolucionan las condiciones operativas, las deficiencias en la ejecución se convierten en la principal fuente de costes, riesgos y retrasos. Las operaciones de Aokah en Reino Unido apoyarán a las empresas que buscan una configuración más rápida, una gobernanza más clara y una mayor rendición de cuentas para su primer o próximo centro de capacidad global.

En el núcleo de la plataforma hay cinco motores de sabiduría integrados:

Conocimiento del programa : Gobernanza de la ejecución, estado de los hitos y visibilidad ante la junta directiva

: Gobernanza de la ejecución, estado de los hitos y visibilidad ante la junta directiva Conocimiento geográfico : Inteligencia de ubicación, señales de costes y riesgos, y planificación de la resiliencia

: Inteligencia de ubicación, señales de costes y riesgos, y planificación de la resiliencia Conocimiento del talento : Viabilidad de la contratación, disponibilidad de habilidades e indicadores de riesgo de deserción

: Viabilidad de la contratación, disponibilidad de habilidades e indicadores de riesgo de deserción Conocimiento del ecosistema : Descubrimiento de socios, secuenciación y monitoreo del rendimiento de los proveedores

: Descubrimiento de socios, secuenciación y monitoreo del rendimiento de los proveedores Conocimiento de la entrega: Supervisión de la ejecución operativa y mejora continua

Acerca de Aokah

Aokah es la plataforma de Inteligencia de Ejecución que permite a las empresas idear, establecer y escalar Centros de Capacidad Global y operaciones globales con rapidez, resiliencia y precisión. Basada en cinco Motores de Inteligencia integrados, Aokah ofrece a los líderes una orquestación adaptativa, una gobernanza más sólida y resultados de ejecución medibles a lo largo del ciclo de vida del GCC.

www.aokah.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2761955/5485659/Aokah_Logo.jpg