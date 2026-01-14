Aokah startet in Großbritannien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einrichtung und Skalierung von Global Capability Centers mit Ausführungsintelligenz

LONDON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, die Global Capability Execution Intelligence-Plattform, die für die Orchestrierung von Global Capability Centers (GCCs) der nächsten Generation und globalen Liefer-Ökosystemen entwickelt wurde, gab heute den Start seiner britischen Niederlassung bekannt. Die Expansion stärkt die Fähigkeit von Aokah, Unternehmen in Großbritannien und der EMEA-Region bei der Entwicklung neuer GCC-Strategien, der schnelleren Einrichtung von Zentren und der Skalierung der Leistung durch Governance, Ausfallsicherheit und messbare Ergebnisse zu unterstützen.

Führungskräfte im globalen operativen Geschäft stehen unter dem Druck, von Absichten zu Taten überzugehen. Sie müssen Ideen entwickeln und prüfen, wo sie bauen wollen, das richtige Betriebsmodell und Ökosystem einrichten und die Bereitstellung skalieren, ohne die Kontrolle über Talente, Standortrisiken, Partner und die Verantwortung für die Ausführung zu verlieren. Aokah geht diese Herausforderung an, indem es die Erstellung und den Betrieb von GCC in ein einheitliches Ausführungssystem verwandelt, das sich anpasst, wenn sich die Bedingungen ändern.

„GCCs werden immer wichtiger für Innovation, Resilienz und Kosteneffizienz. Führungskräfte brauchen jetzt Ausführungintelligenz, keine statischen Pläne", sagte Atul Vashistha, Chairman und CEO von Aokah. „Aokah hilft Unternehmen, GCCs zu konzipieren, einzurichten und zu skalieren, indem es die Strategie kontinuierlich mit der Ausführung über Talente, Geografie, Partner und Lieferung hinweg verbindet. Unsere Plattform sorgt für eine adaptive, messbare und kontrollierte Orchestrierung."

Von der Idee bis zur Skalierung, unterstützt durch Ausführungsintelligenz

Aokah wurde speziell für den gesamten GCC-Lebenszyklus entwickelt, wobei die Funktionen in drei Produktbereiche organisiert sind:

Explorer: Ideenfindung und Validierung der GCC-Strategie durch szenariobasierte Erkundung, einschließlich Standortauswahl, Talent Feasability, Risikosignale und Bereitschaft des Ökosystems.

Ideenfindung und Validierung der GCC-Strategie durch szenariobasierte Erkundung, einschließlich Standortauswahl, Talent Feasability, Risikosignale und Bereitschaft des Ökosystems. Builder: Einrichten und Starten von GCCs mit meilensteingesteuerter Ausführungs-Governance, Partner-Sequenzierung und Bereitschaftsverfolgung in den Bereichen Talent, Facilities, Compliance und Enabling.

Einrichten und Starten von GCCs mit meilensteingesteuerter Ausführungs-Governance, Partner-Sequenzierung und Bereitschaftsverfolgung in den Bereichen Talent, Facilities, Compliance und Enabling. Optimizer: Skalieren und Verbessern der Performance mit kontinuierlicher Überwachung, Ergebnis-Dashboards und adaptiver Orchestrierung, die Wiederherstellungspfade empfiehlt, wenn sich Risiken, Kosten oder Beschränkungen ändern.

Ausführungsintelligenz und adaptive Orchestrierung

Die Differenzierung von Aokah beruht auf zwei Stärken der Plattform und auf dem Können unserer Expertinnen und Experten:

Ausführungsintelligenz: Eine einheitliche Informationsebene, die Programmmeilensteine, Standortmeldungen, Talentbereitschaft, Lieferantenleistung und Lieferergebnisse in einem verwalteten System für die GCC-Ausführung zusammenführt.

Eine einheitliche Informationsebene, die Programmmeilensteine, Standortmeldungen, Talentbereitschaft, Lieferantenleistung und Lieferergebnisse in einem verwalteten System für die GCC-Ausführung zusammenführt. Adaptive Orchestrierung: Echtzeit-Koordination über Standorte und Partner hinweg, die Frühwarnsignale aufzeigt, Korrekturmaßnahmen empfiehlt und eine schnellere Wiederherstellung bei veränderten Bedingungen unterstützt.

Echtzeit-Koordination über Standorte und Partner hinweg, die Frühwarnsignale aufzeigt, Korrekturmaßnahmen empfiehlt und eine schnellere Wiederherstellung bei veränderten Bedingungen unterstützt. Expertinnen und Experten: Ein Team von erfahrenen Führungskräften, die Unternehmen wie Home Depot, Otis, Time Warner, US Foods, Electronic Arts, Kellogg, Pason, Google und andere beraten und unterstützt haben.

„Unternehmen haben keine Probleme mit ihren Ambitionen. Sie haben Probleme mit der Ausführung. Aokah verbindet die GCC/GBS-Strategie mit der Umsetzung durch KI-Orchestrierung und hilft Führungskräften, mit Klarheit und Kontrolle von der Absicht zu messbaren Ergebnissen zu gelangen", sagt Steve Rudderham, Chairman des Aokah Strategic Advisory Board und ehemaliger Head of GBS von Kellogg's, Carrier und AkzoNobel.

Erfüllung der steigenden Nachfrage in Großbritannien nach gesteuerten globalen Operationen

Großbritannien ist ein führendes globales Dienstleistungszentrum mit Unternehmen, die ihre GCC-Präsenz über Indien, Osteuropa und hybride Modelle ausweiten. Da sich die Betriebsbedingungen weiterentwickeln, erweisen sich Ausführungslücken als die Hauptursache für Kosten, Risiken und Verzögerungen. Die britische Niederlassung von Aokah wird Unternehmen unterstützen, die eine schnellere Einrichtung, eine klarere Steuerung und eine stärkere Verantwortlichkeit für die Bereitstellung ihres ersten oder nächsten Global Capability Centers anstreben.

Den Kern der Plattform bilden fünf integrierte Wisdom Engines:

Program Wisdom: Ausführungssteuerung, Zustand der Meilensteine und Sichtbarkeit für den Vorstand

Ausführungssteuerung, Zustand der Meilensteine und Sichtbarkeit für den Vorstand Geo Wisdom: Standortinformationen, Kosten- und Risikosignale und Resilienzplanung

Standortinformationen, Kosten- und Risikosignale und Resilienzplanung Talent Wisdom: Indikatoren für die Durchführbarkeit der erforderlichen Rekrutierung, die Verfügbarkeit von Qualifikationen und das Fluktuationsrisiko

Indikatoren für die Durchführbarkeit der erforderlichen Rekrutierung, die Verfügbarkeit von Qualifikationen und das Fluktuationsrisiko Ecosystem Wisdom: Partnersuche, Sequenzierung und Leistungsüberwachung von Anbietern

Partnersuche, Sequenzierung und Leistungsüberwachung von Anbietern Delivery Wisdom: Überwachung der operativen Ausführung und kontinuierliche Verbesserung

Informationen zu Aokah

Aokah ist die Execution Intelligence-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Global Capability Centers und globale Operationen schnell, robust und präzise zu konzipieren, einzurichten und zu skalieren. Aokah basiert auf fünf integrierten Wisdom Engines und bietet Führungskräften adaptive Orchestrierung, stärkere Governance und messbare Ergebnisse über den gesamten GCC-Lebenszyklus.

www.aokah.com

