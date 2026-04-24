Aokah lanciert Explorer und Builder: Die erste KI-gestützte Plattform, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer GCC-Strategie unterstützt

Drei weltweit tätige Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, diversifizierte Fertigung und Logistik nutzen bereits Explorer und Builder, um schnellere und fundiertere Standortentscheidungen zu treffen und GCCs mit der Gewissheit zu erstellen, dass diese erfolgreich umgesetzt werden können

NEW YORK, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, das speziell für die Steuerung von Global Capability Centers von der Strategie bis zur Skalierung entwickelte GCC-Betriebssystemˢᴹ, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Explorer und Builder bekannt – zwei integrierte Intelligence-Produkte, die die Art und Weise, wie Unternehmen GCC-Programme konzipieren, begründen und umsetzen, grundlegend verändern.

Explorer verkürzt die Analyse von Standorten und die Entwicklung von Business Cases von Wochen auf Tage. Es hilft Führungskräften dabei, zu klären, warum sie ein globales Kontrollzentrum (GCC) aufbauen, das richtige Betriebsmodell auszuwählen, globale Standorte anhand eines gewichteten, szenariobasierten Rahmens zu bewerten und zu benoten sowie einen vorstandsfähigen Business Case zu erstellen, der auf Daten und nachvollziehbaren Annahmen basiert. Während herkömmliche Beratungsaufträge erst Monate nach Entstehen des Bedarfs eine statische PowerPoint-Präsentation liefern, bietet Explorer eine lebendige, szenariogeprüfte Informationsumgebung, die mit der Unternehmensentscheidung mitwächst.

Builder übernimmt diese Entscheidung und steuert deren Umsetzung. Es dient als unabhängige Koordinations- und Governance-Ebene für alle Arbeitsbereiche – Gründung der juristischen Person, Personalbeschaffung, Einbindung von Lieferanten, Einrichtungen, IT und Compliance – unabhängig davon, ob das Unternehmen eigenständig, über einen Build-Operate-Transfer-Partner oder in einem Hybridmodell vorgeht. Builder deckt Ausführungsrisiken auf, bevor sie zum Scheitern führen. Es vergleicht Meilensteine mit dem ursprünglichen Business Case und schafft die Governance-Transparenz, die Vorstände und Führungskräfte benötigen.

Das Problem, für dessen Lösung Aokah entwickelt wurde

Das Scheitern von GCC ist kein strategisches Problem. Unternehmen wissen, wohin sie wollen. Es ist ein Problem der Umsetzung und Koordination. Die Lücke zwischen der Entscheidung und dem erzielten Ergebnis – die Monate fragmentierter Beratung, unzusammenhängender Tabellen, mangelnder Abstimmung mit Lieferanten und Abweichungen von Meilensteinen – ist der Grund, warum jährlich Unternehmenswerte in Milliardenhöhe verloren gehen. Mehr als 72 % der GCC-Projekte verzeichnen innerhalb der ersten 24 Monate erhebliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen. Explorer und Builder wurden entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

„Unternehmen gehen GCC-Verpflichtungen auf der Grundlage statischer Analysen und fragmentierter Umsetzungsmodelle ein. Explorer gibt der Führungsebene die nötige Genauigkeit und das Vertrauen, um die Entscheidung zu treffen. Builder gibt ihr die Governance, um sicherzustellen, dass die Entscheidung zum Erfolg führt. Gemeinsam verlagern sie das GCC-Management von einer auf Hoffnung basierenden Umsetzung hin zu einer auf Vertrauen basierenden Umsetzung."

– Atul Vashistha, Gründer und CEO, Aokah

Drei Unternehmen setzen Aokah bereits ein

Drei globale Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, diversifizierte Fertigung und Logistik nutzen Explorer und Builder bereits in Live-Programmen. Ihre Anwendungsfälle spiegeln die Bandbreite der GCC-Komplexität wider, für deren Bewältigung die Plattform konzipiert ist.

Ein Fortune-500-Unternehmen für Konsumgüter nutzte Explorer, um den Business Case und das Rahmenwerk für die Standortauswahl für ein neues globales Kompetenzzentrum zu erstellen, das sich auf Digital-, Daten- und Lieferkettenanalysen konzentriert. Unter dem Druck, schnell voranzukommen, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen, nutzte das Team Explorer, um mehrere in Frage kommende Märkte zu bewerten, die Gesamtbetriebskosten für verschiedene Szenarien zu modellieren und eine fundierte, vorstandsreife Empfehlung zu erstellen – und das in einem Bruchteil der Zeit, die ein traditionelles Beratungsmandat benötigt hätte.

Ein diversifizierter globaler Hersteller nutzte Builder, um die Umsetzung eines GCC-Programms zu steuern, das die Gründung von Einheiten, die Talentakquise, das Onboarding von Lieferanten und die IT-Bereitstellung in einem komplexen Aufbau mit mehreren Arbeitssträngen umfasste. Da sich die Geschäftstätigkeiten über mehrere Geschäftsbereiche und Regionen erstreckten, benötigte das Unternehmen ein einheitliches Steuerungssystem, um Abhängigkeiten zu verfolgen, Risiken frühzeitig zu erkennen und der Führungsebene Echtzeit-Einblick in den Programmstatus zu gewähren. Builder stellte diese einheitliche Koordinationsschicht bereits ab der ersten Woche des Projekts bereit.

Ein globales Logistik- und Medizinunternehmen nutzte Explorer und Builder gemeinsam, um eine strategische Standorterweiterung zu bewerten und deren Umsetzung zu steuern. Explorer klärte das Betriebsmodell, bewertete die in die engere Wahl gekommenen Standorte anhand eines gewichteten Rahmens, der auf die Prioritäten des Unternehmens in Bezug auf Talente und Resilienz abgestimmt war, und erstellte den Business Case, der die Zustimmung des Vorstands sicherte. Builder übertrug diese Annahmen anschließend in die Ausführungssteuerung und stellte sicher, dass die während der Planung getroffenen Entscheidungen während der gesamten Umsetzung sichtbar und nachvollziehbar blieben.

Das Feedback eines Kunden, eines Vorreiters der Transformation in der Konsumgüterindustrie, hob hervor, dass Aokah mehr leistete, als seine internen Teams und Berater hätten liefern können. Der in Explorer erstellte Business Case blieb nach der Zustimmung des Vorstands kein statisches Dokument, sondern entwickelte sich zum Governance-Anker für die Umsetzung, wobei Builder den Fortschritt aktiv verfolgte. Dadurch wurde sichergestellt, dass Strategie und Umsetzung zum ersten Mal nahtlos in einem einzigen System integriert waren.

Was Explorer und Builder auszeichnet

Die Beratungs- und Tool-Landschaft im GCC ist von Punktlösungen geprägt. Standortanalyse-Tools liefern Städte-Rankings ohne Entscheidungskontext. Standortanalyse-Tools liefern Städte-Rankings ohne Entscheidungskontext. Programmmanagement-Tools bieten Meilenstein-Tracking ohne eingebettetes Fachwissen. Beratungsunternehmen liefern Analysen ohne Kontinuität in der Umsetzung. Aokah ist die einzige Plattform, die strategische Entscheidungen mit der Governance der Umsetzung in einem einzigen, durchgängigen Intelligence-System verbindet.

Die Überzeugungskraft von Explorer beruht nicht auf mehr Datenpunkten, sondern auf dem Entscheidungskontext. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, den GCC-Zweck und das Betriebsmodell zu definieren, bevor Standorte bewertet werden, integriert Szenario-Sensitivitätslogik, sodass Annahmen sichtbar und überprüfbar sind, und erstellt Auswertungen, die für den Vorstand und die Führungsetage bestimmt sind, nicht für die interne Analyse.

Die Verteidigungsfähigkeit von Builder beruht auf Unabhängigkeit und eingebetteter Expertise. Unternehmen, die einen BOT-Anbieter nutzen, müssen nicht länger die Version der Umsetzungsrealität des Anbieters akzeptieren. Builder bietet eine neutrale Governance-Ebene, die die Leistung des Anbieters anhand des ursprünglichen Business Case verfolgt und alarmiert, wenn die Realität vom Plan abweicht. Die Abhängigkeitslogik der Plattform spiegelt die Sequenzierungsintelligenz von mehr als 300 GCC-Programmen wider – kodiert in der Plattform, nicht im Kopf eines Beraters.

Verfügbarkeit

Explorer und Builder sind ab sofort für Unternehmenslizenzen verfügbar. Die Projekte sind als Plattform-Abonnements aufgebaut und umfassen optionale Prüfpunkte zur Validierung durch Experten an entscheidenden Punkten sowie ein optionales Programmmanagement. Unternehmen, die ihren ersten GCC-Aufbau evaluieren, ihre bestehende Präsenz ausbauen, Beratung zum Betriebsmodell suchen oder eine unabhängige Aufsicht über eine BOT-Vereinbarung benötigen, werden gebeten, sich direkt an Aokah zu wenden.

Informationen zu Aokah

Aokah ist die weltweit erste „Expert + Intelligence"-Plattform, die entwickelt wurde, um Global Capability Centers mit Weitsicht, Schnelligkeit und Widerstandsfähigkeit zu koordinieren. Gegründet von einem weltweit anerkannten Team mit über 25 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen GCC, GBS und globale Unternehmensdienstleistungen, kombiniert Aokah agentenbasierte KI mit praktischem Fachwissen, das aus über 300 GCC-Programmen in Unternehmen gewonnen wurde, sowie Informationen aus über 900 Städten weltweit. Die Aokah-Plattform basiert auf fünf integrierten Informationsgrundlagen – Programm, Geografie, Talente, Ökosystem und Lieferkompetenz – und bietet ein einheitliches System für Entscheidungsunterstützung, Ausführungssteuerung und Echtzeit-Risikomanagement über den gesamten GCC-Lebenszyklus hinweg. Aokah agiert als echter Partner für Beratungsunternehmen, IT-Dienstleister und BPO-Organisationen und erweitert deren Lieferkapazitäten durch Governance-Infrastruktur und Ausführungsintelligenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aokah.com

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