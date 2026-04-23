- Aokah lanza Explorer y Builder: la primera plataforma con IA que guía a las empresas desde la estrategia hasta la ejecución de sus GCC (Centros de Servicios Globales)

- Tres empresas globales de bienes de consumo, manufactura diversificada y logística ya utilizan Explorer y Builder para tomar decisiones de ubicación más rápidas y sólidas, y construir GCC con confianza en su ejecución

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, el sistema operativo GCC™ diseñado específicamente para orquestar los Centros de Capacidades Globales desde la estrategia hasta la escalabilidad, anunció hoy la disponibilidad general de Explorer y Builder, dos productos de inteligencia integrados que cambian radicalmente la forma en que las empresas diseñan, justifican y ejecutan los programas GCC.

Explorer condensa semanas de análisis de ubicación y desarrollo de casos de negocio en tan solo unos días. Ayuda a los ejecutivos a clarificar el motivo de la creación de un Centro de Cooperación Global (CCG), seleccionar el modelo operativo adecuado, evaluar y puntuar las ubicaciones globales según un marco ponderado basado en escenarios, y elaborar un caso de negocio listo para la junta directiva, fundamentado en datos y supuestos explicables. Mientras que las consultorías tradicionales entregan una presentación estática en PowerPoint meses después de que surgiera la necesidad, Explorer ofrece un entorno de inteligencia dinámico y probado en escenarios que acompaña la decisión empresarial.

Builder toma esa decisión y gestiona su ejecución. Actúa como una capa independiente de orquestación y gobernanza en todos los flujos de trabajo: constitución de entidades legales, adquisición de talento, incorporación de proveedores, instalaciones, TI y cumplimiento normativo, independientemente de si la empresa construye de forma independiente, a través de un socio de Construcción-Operación-Transferencia (COT) o mediante un modelo híbrido. Builder detecta los riesgos de ejecución antes de que se conviertan en un fracaso. Realiza un seguimiento de los hitos en comparación con el caso de negocio original y genera la transparencia en la gobernanza que requieren las juntas directivas y los patrocinadores ejecutivos.

El problema que Aokah está diseñado para resolver

El fracaso de GCC no es un problema de estrategia. Las empresas saben hasta dónde quieren llegar. Es un problema de ejecución y orquestación. La brecha entre la decisión y el resultado obtenido —los meses de consultoría fragmentada, hojas de cálculo desconectadas, desalineación de proveedores y desviaciones de hitos— es donde se pierden miles de millones de dólares en valor empresarial cada año. Más del 72% de los proyectos de GCC experimentan retrasos importantes o sobrecostes durante sus primeros 24 meses. Explorer y Builder existen para cerrar esa brecha.

"Las empresas asumen compromisos de GCC basados en análisis estáticos y modelos de ejecución fragmentados. Explorer proporciona a los líderes el rigor y la confianza necesarios para tomar la decisión. Builder les proporciona la gobernanza para garantizar que la decisión se concrete. Juntos, transforman la gestión de GCC, pasando de una ejecución basada en la esperanza a una entrega basada en la confianza", explicó Atul Vashistha, fundador y consejero delegado de Aokah.

Tres empresas ya implementan soluciones con Aokah

Tres empresas globales de bienes de consumo, manufactura diversificada y logística ya utilizan Explorer y Builder en proyectos reales. Sus casos de uso reflejan la amplia complejidad del Centro Global de Capacidades (CGC) que la plataforma está diseñada para gestionar.

Una empresa de bienes de consumo envasados incluida en la lista Fortune 500 utilizó Explorer para desarrollar el plan de negocios y el marco de selección de ubicación para un nuevo centro global de capacidades enfocado en análisis digitales, de datos y de la cadena de suministro. Ante la presión de actuar con rapidez sin sacrificar el rigor, el equipo utilizó Explorer para evaluar múltiples mercados candidatos, modelar el coste total de propiedad en diferentes escenarios y generar una recomendación sólida y lista para la junta directiva en una fracción del tiempo que habría requerido una consultoría tradicional.

Un fabricante global diversificado utilizó Builder para gestionar la ejecución de un programa GCC que abarcaba la formación de entidades, la adquisición de talento, la incorporación de proveedores y el aprovisionamiento de TI en un complejo proyecto con múltiples flujos de trabajo. Con operaciones distribuidas en varias unidades de negocio y regiones geográficas, la empresa necesitaba un sistema de gobernanza único para rastrear las dependencias, detectar riesgos con antelación y proporcionar a la dirección visibilidad en tiempo real sobre el estado del programa. Builder proporcionó esa capa de orquestación unificada desde la primera semana de colaboración.

Una empresa global de logística y servicios médicos utilizó Explorer y Builder conjuntamente para evaluar una expansión estratégica de su presencia y gestionar su ejecución. Explorer clarificó el modelo operativo, calificó las ubicaciones preseleccionadas según un marco ponderado alineado con las prioridades de talento y resiliencia de la empresa, y generó el caso de negocio que obtuvo la aprobación del consejo de administración. Posteriormente, Builder trasladó esos supuestos a la gobernanza de la ejecución, asegurando que las decisiones tomadas durante la planificación fueran visibles y se pudiera rendir cuentas durante todo el proceso.

Los comentarios de un cliente, líder en transformación dentro de la industria de bienes de consumo envasados (CPG), destacaron que Aokah aportó más de lo que sus equipos internos y asesores habían podido ofrecer. El caso de negocio creado en Explorer no se quedó como un documento estático tras la aprobación del consejo, sino que evolucionó hasta convertirse en el pilar de gobernanza para la ejecución, con Builder realizando un seguimiento activo del progreso. Esto garantizó que, por primera vez, la estrategia y la ejecución se integraran a la perfección en un único sistema.

¿Qué diferencia a Explorer y Builder?

El panorama de consultoría y herramientas en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) está plagado de soluciones puntuales. Las herramientas de inteligencia de ubicación proporcionan clasificaciones de ciudades sin contexto para la toma de decisiones. Las herramientas de gestión de programas ofrecen seguimiento de hitos sin experiencia integrada. Las consultoras proporcionan análisis sin continuidad en la ejecución. Aokah es la única plataforma que conecta la decisión estratégica con la gobernanza de la ejecución dentro de un único sistema de inteligencia continua.

La solidez de Explorer no reside en una mayor cantidad de datos, sino en el contexto de la decisión. La plataforma ayuda a las empresas a definir el propósito y el modelo operativo de GCC antes de evaluar las ubicaciones, incorpora lógica de sensibilidad de escenarios para que las suposiciones sean visibles y verificables, y genera exportaciones diseñadas para el uso de la junta directiva y la alta gerencia, no para la revisión de analistas internos.

La solidez de Builder reside en su independencia y experiencia integrada. Las empresas que utilizan un proveedor de BOT ya no tienen que aceptar la versión de la realidad de ejecución que ofrece el proveedor. Builder proporciona una capa de gobernanza neutral, que realiza un seguimiento del rendimiento del proveedor en comparación con el caso de negocio original y alerta cuando la realidad diverge del plan. La lógica de dependencias de la plataforma refleja la inteligencia de secuenciación de más de 300 programas de GCC, codificada en la plataforma, no en la mente de un consultor.

Disponibilidad

Explorer y Builder están disponibles de inmediato para licencias empresariales. Los servicios se estructuran como suscripciones a la plataforma, con puntos de control de validación de expertos opcionales para momentos críticos de decisión, junto con la gestión de programas opcional. Se recomienda a las organizaciones que estén evaluando su primera implementación de GCC, ampliando una infraestructura existente, buscando orientación sobre el modelo operativo o que necesiten una gobernanza independiente sobre un acuerdo BOT que se pongan en contacto directamente con Aokah.

Acerca de Aokah

Aokah es la primera plataforma de Expertos e Inteligencia del mundo diseñada para orquestar Centros de Capacidades Globales con visión de futuro, rapidez y resiliencia. Fundada por un equipo reconocido mundialmente con más de 25 años de experiencia en liderazgo de GCC, GBS y servicios empresariales globales, Aokah combina IA con experiencia práctica codificada a partir de más de 300 programas empresariales de GCC e inteligencia de más de 900 ciudades en todo el mundo. La plataforma Aokah se organiza en torno a cinco pilares de inteligencia integrados: Programa, Geografía, Talento, Ecosistema y Sabiduría de Entrega, lo que proporciona un sistema unificado de apoyo a la toma de decisiones, gobernanza de la ejecución y gestión de riesgos en tiempo real a lo largo de todo el ciclo de vida de GCC. Aokah opera como un verdadero socio para empresas de consultoría, proveedores de servicios de TI y organizaciones de BPO, amplificando la capacidad de entrega con infraestructura de gobernanza e inteligencia de ejecución.

Si desea más información visite la página web www.aokah.com