Aokah lance Explorer et Builder : la première plateforme alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de passer de la stratégie à l'exécution GCC

Trois entreprises mondiales de biens de consommation, de fabrication diversifiée et de logistique utilisent déjà Explorer et Builder pour prendre des décisions de localisation plus rapides et plus défendables et construire des GCC en toute confiance.

NEW YORK, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, le GCC Operating Systemˢᴹ conçu pour orchestrer les Global Capability Centers de la stratégie à l'échelle, annonce aujourd'hui la disponibilité générale d'Explorer et de Builder, deux produits d'intelligence intégrés qui changent fondamentalement la façon dont les entreprises conçoivent, justifient et exécutent les programmes GCC.

Explorer comprime en quelques jours des semaines d'analyse de localisation et d'élaboration de dossier commercial. Il aide les dirigeants à clarifier les raisons pour lesquelles ils construisent un GCC, à sélectionner le bon modèle opérationnel, à évaluer et à classer les sites mondiaux en fonction d'un cadre pondéré et fondé sur des scénarios, et à produire une analyse de rentabilité prête à être présentée au conseil d'administration, fondée sur des données et des hypothèses explicables. Alors que les missions de conseil traditionnelles fournissent un PowerPoint statique des mois après que le besoin s'en soit fait sentir, Explorer fournit un environnement de renseignement vivant, testé par des scénarios, qui accompagne la décision de l'entreprise.

Builder prend cette décision et en dirige l'exécution. Il sert de couche indépendante d'orchestration et de gouvernance dans tous les flux de travail (formation de l'entité juridique, acquisition de talents, intégration des fournisseurs, installations, informatique et conformité), que l'entreprise opère en interne, par l'intermédiaire d'un partenaire de construction-exploitation-transfert ou d'après un modèle hybride. Builder fait apparaître le risque d'exécution avant qu'il ne devienne un échec. Il permet de suivre les étapes par rapport à l'analyse de rentabilité initiale et génère la transparence de gouvernance dont les conseils d'administration et les sponsors exécutifs ont besoin.

Le problème qu'Aokah est conçu pour résoudre

Les échecs de GCC ne sont pas un problème de stratégie. Les entreprises savent où elles veulent aller. Il s'agit d'un problème d'exécution et d'orchestration. L'intervalle entre la décision et le résultat obtenu (les mois de conseil fragmenté, les feuilles de calcul déconnectées, le désalignement des fournisseurs et la dérive des étapes), est le moment où des milliards de dollars de valeur d'entreprise sont perdus chaque année. Plus de 72% des configurations GCC connaissent des retards matériels ou des dépassements de coûts dans les 24 premiers mois. Explorer et Builder sont pour effacer cette disparité.

« Les entreprises prennent des engagements dans le cadre GCC sur la base d'analyses statiques et de modèles d'exécution fragmentés. Explorer donne aux dirigeants la rigueur et la confiance nécessaires pour prendre la décision. Builder leur donne les moyens de s'assurer que la décision est bien prise. Ensemble, ils font passer la gestion GCC d'une exécution basée sur l'espoir à une livraison basée sur la confiance »

- Atul Vashistha, fondateur et CEO, Aokah

Trois entreprises exécutent déjà avec Aokah

Trois entreprises internationales actives dans les secteurs des biens de consommation, de la fabrication diversifiée et de la logistique utilisent déjà Explorer et Builder dans des programmes réels. Leurs cas d'utilisation reflètent l'étendue de la complexité des GCC que la plateforme est conçue pour gérer.

Une société de biens de consommation courante du Fortune 500 a utilisé Explorer pour élaborer l'analyse de cas et le cadre de sélection de la localisation d'un nouveau centre de compétences mondial axé sur l'analyse du numérique, des données et de la chaîne d'approvisionnement. Pressée d'agir rapidement sans sacrifier la rigueur, l'équipe a utilisé Explorer pour évaluer plusieurs marchés candidats, modéliser le coût total de possession selon différents scénarios et produire une recommandation défendable, prête pour le conseil d'administration, en une fraction du temps qu'aurait exigé une mission de conseil traditionnelle.

Un fabricant mondial diversifié a utilisé Builder pour régir l'exécution d'un programme GCC couvrant la création d'entités, l'acquisition de talents, l'intégration des fournisseurs et l'approvisionnement informatique dans le cadre d'une construction complexe à flux multiples. Avec des opérations réparties entre plusieurs unités commerciales et zones géographiques, l'entreprise avait besoin d'un système de gouvernance unique pour suivre les dépendances, détecter rapidement les risques et fournir à la direction une visibilité en temps réel sur l'état du programme. Builder a fourni cette couche d'orchestration unifiée dès la première semaine d'engagement.

Une entreprise mondiale logistique et médicale a utilisé Explorer et Builder pour évaluer une expansion stratégique de sa présence et en diriger l'exécution. Explorer a clarifié le modèle opérationnel, évalué les sites présélectionnés en fonction d'un cadre pondéré aligné sur les priorités de l'entreprise en matière de talents et de résilience, et réalisé l'analyse de rentabilité qui a permis d'obtenir l'approbation du conseil d'administration. Builder a ensuite repris ces hypothèses dans la gouvernance de l'exécution, en veillant à ce que les décisions prises lors de la planification restent visibles et responsables durant toute l'exécution.

Les réactions d'un client, leader de la transformation dans l'industrie des produits de consommation courante, mettent en évidence le fait qu'Aokah a généré plus de résultats que ce que ses équipes internes et ses conseillers avaient été en mesure de fournir. L'analyse de rentabilité élaborée dans Explorer n'est pas restée un document statique après l'approbation du conseil d'administration, mais est devenue le point d'ancrage de la gouvernance pour l'exécution, avec un suivi actif de la progression par Builder. Ainsi, pour la première fois, la stratégie et l'exécution ont été intégrées dans un système unique.

Ce qui différencie Explorer et Builder

L'écosystème du conseil et des outils GCC est peuplé de solutions ponctuelles. Les outils de géolocalisation fournissent des classements de villes sans contexte décisionnel. Les outils de gestion de programme permettent de suivre les étapes sans avoir besoin d'une expertise intégrée. Les sociétés de conseil fournissent une analyse sans continuité d'exécution. Aokah est la seule plateforme qui relie la décision stratégique à la gouvernance de l'exécution au sein d'un système d'intelligence unique et continu.

La légitimité d'Explorer ne vient pas d'un plus grand nombre de points de données, mais d'un contexte décisionnel. La plateforme aide les entreprises à définir l'objectif et le modèle opérationnel GCC avant d'évaluer les sites, intègre la logique de sensibilité des scénarios afin que les hypothèses soient visibles et testables, et produit des exportations conçues pour un examen par le conseil d'administration et l'équipe de direction, et non pour l'examen interne par les analystes.

La défendabilité de Builder provient de son indépendance et de son expertise intégrée. Les entreprises qui font appel à un fournisseur BOT ne sont plus obligées d'accepter la version de la réalité d'exécution donnée par le fournisseur. Builder fournit une couche de gouvernance neutre, qui permet de suivre les performances du fournisseur par rapport à l'analyse de rentabilité initiale et d'alerter lorsque la réalité s'écarte du plan. La logique de dépendance de la plateforme reflète l'intelligence du séquençage de plus de 300 programmes GCC, encodée dans la plateforme, et non dans la tête d'un consultant.

Disponibilité

Explorer et Builder sont disponibles immédiatement pour les licences d'entreprise. Les engagements sont structurés comme des abonnements à la plateforme, avec des points de contrôle optionnels de validation par des experts pour les moments de décision critiques, ainsi qu'une gestion de programme optionnelle. Les entreprises évaluant leur première configuration GCC, qui renforcent leur présence, qui recherchent des conseils sur le modèle d'exploitation ou qui ont besoin d'une gouvernance indépendante dans le cadre d'un accord BOT, sont encouragées à contacter directement Aokah.

À propos d'Aokah

Aokah est la première plateforme d'expertise et d'intelligence au monde conçue pour orchestrer des centres de capacités globaux avec prévoyance, rapidité et résilience. Fondée par une équipe de renommée mondiale ayant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des GCC, GBS et des services commerciaux mondiaux, Aokah combine l'IA agentique avec l'expertise des praticiens codifiée à partir de plus de 300 programmes GCC d'entreprise et l'intelligence de plus de 900 villes à travers le monde. La plateforme Aokah s'articule autour de cinq fondements d'intelligence intégrés - Program, Geo, Talent, Ecosystem et Delivery Wisdom - offrant un système unifié d'aide à la décision, de gouvernance de l'exécution et de gestion des risques en temps réel sur l'ensemble du cycle de vie GCC. Aokah est un véritable partenaire pour les sociétés de conseil, les fournisseurs de services informatiques et les entreprises de BPO, amplifiant la capacité de livraison avec une infrastructure de gouvernance et une intelligence d'exécution.

Pour plus d'informations, consultez le site www.aokah.com

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