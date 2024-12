Aparecen nuevos recursos que permiten que los padres brinden apoyo cuando niños y adolescentes tienen dificultades en materia de salud mental

Más de la mitad de los jóvenes declaran tener problemas de salud mental; la campaña nacional "Sound It Out" les recuerda a los padres que "escucharlos es amarlos"

NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La campaña "Sound It Out", creada por el Ad Council en colaboración con Pivotal, estrenó hoy nuevos anuncios de servicio público que recuerdan a padres y cuidadores el importante papel que desempeñan a la hora de apoyar el bienestar emocional de las juventudes. Los anuncios de servicio público de "Escucharlos es amarlos", desarrollados por McCann New York con la ayuda de expertos en salud mental juvenil, dirigen al público al sitio EscuchandoSentimientos.org, donde obtendrán acceso a recursos gratuitos avalados por expertos que les ayuden a apoyar la salud mental de sus hijos mediante la escucha y la reflexión.

Los nuevos datos de Youth Mental Health Tracker de Surgo Health, publicados hoy, ponen de manifiesto que el 55 % de los jóvenes (de 10 a 24 años) tienen problemas de salud mental. Uno de cada cinco jóvenes presenta síntomas de depresión y uno de cada cuatro, de ansiedad. Otras investigaciones de The JED Foundation muestran que los adolescentes son más propensos a acudir a sus padres en busca de apoyo (en vez de hablar con compañeros o profesionales), pero también creen que los adultos pueden no entender por lo que están pasando y a menudo intentan ofrecer soluciones en lugar de simplemente escuchar. El trabajo de "Escucharlos es amarlos" contribuye a salvar esa distancia y ayuda a los padres a comprender la perspectiva de los jóvenes y les anima a adoptar la escucha activa.

"Los expertos sostienen que la mejor manera de apoyar el bienestar emocional de un niño o un adolescente es ser una presencia constante y de apoyo en su vida", afirma Heidi Arthur, directora de desarrollo de campañas del Ad Council. "A través de este nuevo trabajo, y de nuestra campaña en curso 'Sound It Out', ayudamos a los padres a comunicarse mejor con sus hijos, y todos sabemos lo difícil que puede ser esta comunicación".

"Escucharlos es amarlos" fue creado de forma gratuita, en inglés y español, por las agencias creativas McCann Nueva York y Casanova//McCann. El nuevo trabajo también incluye una experiencia digital interactiva[MF1] que invita a los padres a practicar el "espacio de espera", en el que pulsan la barra espaciadora para dejar que los niños mientras digan lo que desearían que sus padres oyeran, con sus propias palabras. Al ir más allá del formato cinematográfico tradicional, "Escucharlos es amarlos" crea una interpretación literal de la escucha activa que fomenta la campaña. EscuchandoSentimientos.org también ofrece a padres y cuidadores orientación sobre cómo prepararse para tener conversaciones sobre temas que afectan al bienestar emocional de sus hijos, desde la vida digital hasta la imagen corporal y las relaciones.

"Trabajar con el Ad Council en este proyecto ha sido un honor increíble. Como agencia, aspiramos a hacer un trabajo que realmente importe y, en este momento, nuestra juventud se enfrenta a una crisis de salud mental", declaró Shayne Millington, directora creativa de McCann Nueva York. "Esta película interactiva invita a los padres a detenerse, inclinarse y escuchar de verdad, porque escuchar no es solo oír palabras... Se trata de crear un espacio para los problemas y las historias de sus hijos, un espacio donde la conexión y la comprensión sean el objetivo".

"Es importante que los padres y cuidadores creen un entorno de apoyo y sin prejuicios, en el que los jóvenes se sientan seguros para expresar sus sentimientos y sepan que, aunque los padres no siempre los entiendan, se preocupan lo suficiente como para intentar comprender", dijo la Dra. Regina Miranda, profesora de psicología del Hunter College, que ha asesorado en el desarrollo de la campaña. "Al proporcionar recursos accesibles y culturalmente relevantes, la campaña 'Sound It Out' ayuda a padres y cuidadores a crear un espacio para que los jóvenes hablen de sus sentimientos sin temor a ser juzgados".

Desde su lanzamiento en abril de 2021, "Sound It Out" ha recibido más de $55 millones en donaciones de medios de comunicación televisivos, radiofónicos, impresos, publicitarios y digitales, lo que se ha transformado en más de 5,1 millones de visitas al sitio web. En particular, quienes conocen los anuncios de servicio público (48 %) son más propensos a afirmar que hablar frecuentemente con sus hijos sobre su bienestar emocional los describe "muy bien" que los que no los conocen (39 %). Las últimas creaciones aparecerán en todo el país en anuncios de servicio público televisivos, digitales, sociales, radiofónicos, impresos y publicitarios, con tiempo y espacio donados por los medios de comunicación.

Para obtener recursos gratuitos, guías de conversación y la nueva experiencia interactiva, visite EscuchandoSentimientos.org. Para más consejos y comunidad, únase a los canales sociales de "Sound It Out" en Instagram, Facebook y X.

