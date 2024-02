Aparición inaugural de Wine of Moldova en Vinexpo París 2024

El evento de tres días culminó con una clase magistral de Wine of Moldova organizada por S.E. la Embajadora de la República de Moldavia en Francia, Corina Călugăru, Stefan Iamandi, Director de la Oficina Nacional de la Viña y el Vino, y el periodista Robert Joseph, discutiendo la importancia de los '10 años revolucionarios de construcción de una marca de vino nacional' en Moldavia.

"Lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad. En la próxima década, puede que no hablemos de una revolución sino de una transformación o reinvención, especialmente en la industria del vino moldava", afirmó la embajadora Corina Călugăru.

Y añadió: "Moldavia es un país de rico patrimonio con gente trabajadora. Nuestros logros en la industria del vino son un testimonio del apoyo político e internacional, pero lo más importante, de la dedicación de nuestros productores de vino y la resiliencia de nuestra gente. Esta, creo, es la piedra angular de nuestro progreso".

Mientras tanto, Ștefan Iamandi destacó el continuo éxito de la nación en los mercados de exportación, a medida que los vinos moldavos de primera calidad ganan terreno en el extranjero. "Después de '10 años revolucionarios de construcción de una marca de vino nacional', el valor de las exportaciones de vino de Moldavia a los países occidentales se ha triplicado", afirmó.

Robert Joseph también observó que "la gente se ha enamorado del vino moldavo y se lo cuenta a otras personas; sin embargo, no es fácil hacer oír su voz. Así que Moldavia realmente apenas está comenzando el camino".

Las bodegas participantes han descrito Wine Paris 2024 como una "gran oportunidad para estar junto a los mayores productores".

Contacto para medios - Parascovia Ignat, [email protected], +373 22 105 560

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341916/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341917/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341918/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341919/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341920/Wine_of_Moldova.jpg

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.