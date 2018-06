Apex Tool Group choisit SMART By GEP®, le logiciel d'approvisionnement source-to-pay pour soutenir la transformation de l'approvisionnement numérique

Apex Tool Group, LLC (ATG) est, à ce jour, la dernière entreprise à la pointe du marché à adopter le logiciel unifié d'approvisionnement et d'achat SMART by GEP, et elle utilisera le système pour des opérations complètes source-to-order (de la source à la commande), notamment pour l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats et l'achat procure-to-order (de l'approvisionnement).

ATG a sélectionné SMART by GEP en raison de ses capacités complètes de la source à la commande dans une seule plate-forme, de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à réaliser sa propre intégration à SAP.

Aric Goldschmidt, directeur principal des processus commerciaux au sein de la division mondiale des achats d'ATG, a déclaré : « La numérisation des processus commerciaux clés est une priorité stratégique pour ATG à l'échelle mondiale. À l'issue d'un processus d'évaluation exhaustif, notre équipe a choisi GEP comme meilleure solution et partenaire d'implémentation pour améliorer l'efficacité depuis l'approvisionnement jusqu'à la commande dans l'ensemble de nos activités à l'échelle mondiale ».

La plate-forme logicielle unifiée de la source à la commande SMART by GEP est une plate-forme d'approvisionnement complète qui unifie toutes les fonctions d'approvisionnement en un seul produit, qui est native du cloud et des technologies tactiles et mobiles. SMART by GEP tire parti de l'économie du cloud pour apporter une solution qui répond facilement aux besoins de traitement les plus pointus des clients de GEP figurant aux palmarès Fortune 500 et Global 2000, tout en éliminant les coûts pesants d'infrastructure et de support.

SMART by GEP est facile à installer, à déployer et à utiliser et ne demande pas de formation approfondie. Tous les produits GEP sont indépendants de la plate-forme (ils fonctionnent avec SAP, Lawson, Oracle ou tout autre produit de planification des ressources d'entreprise ou système financier et comptable majeur). Fort d'un appui et d'un service excellents, GEP est le leader du secteur en matière de satisfaction client.

SMART by GEP offre des fonctionnalités source-to-order complètes dans une plateforme conviviale et cloud-native, comprenant l'analyse des dépenses, l'achat, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay, la gestion des projets d'épargne et le suivi de l'épargne, la facturation et d'autres fonctionnalités connexes. La plate-forme S2P primée et basée sur le SaaS (logiciel en tant que service) est native des technologies tactiles et mobiles et elle permet aux utilisateurs de travailler n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel dispositif.

À propos d'Apex Tool Group, LLC

Apex Tool Group, LLC est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'outils industriels manuels et électriques, de stockage d'outils, de mandrins de perceuse, de chaînes et de produits de soudure électronique. Apex répond aux besoins d'une multitude de marchés mondiaux, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, l'énergie, la quincaillerie, l'industrie et la vente au détail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.apextoolgroup.com.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises d'envergure mondiale à fonctionner de façon plus efficace et concrète, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle des actionnaires.

Des idées neuves, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets et des personnes intelligentes et passionnées - voilà comment GEP crée et fournit des solutions commerciales unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent.

Désigné « Leader » dans le Magic Quadrant de Gartner et « Meilleur fournisseur » aux World Procurement Awards et aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement les honneurs en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement source-to-pay par Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream et Ardent Partners.

GEP est également classée comme leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP comme leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 14 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basée à Clark, dans le New Jersey, aide les entreprises du monde entier à réaliser leurs objectifs stratégiques, d'exploitation et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plate-forme source-to-pay unifiée et cloud-native, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

