Apex Tool Group valitsi SMART By GEP® Source-To-Pay -hankintaohjelmiston digitaalisten hankintojen tueksi

Apex Tool Group, LLC (ATG) on viimeisin markkinoita johtava yritys, joka ottaa käyttöön SMART by GEP -hankinta- ja osto-ohjelmiston. Yritys käyttää järjestelmää kattaviin hankinnasta tilaukseen -toimintoihin, mukaan lukien kulujen analysointiin, hankintaan, sopimusten hallintaan ja ostoihin.

ATG valitsi SMART by GEP:n, sillä se tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun yhdessä alustassa, jonka käyttäminen on helppoa ja joka voidaan integroida SAP:n kanssa.

ATG:n kansainvälisen hankintaorganisaation liiketoimintajohtaja Aric Goldschmidt toteaa: "Liiketoiminnan avainprosessien digitalisointi on yksi ATG:n globaaleista strategisista prioriteeteista. Kattavan arviointiprosessin tuloksena tiimimme valitsi GEP:n parhaaksi kumppaniksi ratkaisun toimittamista ja käyttöönottoa varten. Näin voimme tehostaa maailmanlaajuisia hankintaprosessejamme.

SMART by GEP -ratkaisun yhtenäinen hankinnasta maksuun -ohjelmistoalusta on kokonaisvaltainen hankinta-alusta, joka tuo yhteen kaikki hankintaan liittyvät toiminnot hyödyntämällä pilvi-, kosketusnäyttö- ja mobiiliteknologioita. SMART by GEP hyödyntää pilvipalvelun etuja ja tarjoaa ratkaisun, joka suoriutuu vaivattomasti GEP:n Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaiden vaativista käsittelytehtävistä, vähentäen samalla tarvittavan infrastruktuurin kokoa ja tukikustannuksia.

SMART by GEP -ratkaisun määrittäminen, käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa, eikä se edellytä kattavaa koulutusta. Kaikki GEP:n tuotteet ovat alustasta riippumattomia (ne toimivat SAP:n, Oraclen tai minkä tahansa muun yleisen ERP- tai F&A-järjestelmän kanssa). Erinomaisen tuen ja palvelun ansiosta GEP:llä on myös alan paras asiakastyytyväisyys.

SMART by GEP on kattava hankinnasta maksuun -ratkaisu, joka toimii yhdessä helppokäyttöisessä, pilvipohjaisessa alustassa. Se sisältää kulujen analysoinnin, sopimusten hallinnan, toimittajien hallinnan, hankinnasta maksuun -toiminnot, säästöjen projektinhallinnan ja säästöjen seurannan, laskutuksen sekä muut niihin liittyvät toiminnot. Palkittu SaaS-pohjainen S2P-alusta on suunniteltu alusta lähtien kosketusnäyttöjä ja mobiililaitteita varten, joten käyttäjät voivat hoitaa työnsä missä tahansa, milloin tahansa ja millä laitteella tahansa.

Tietoa Apex Tool Group, LLC:stä

Apex Tool Group, LLC on yksi maailman johtavista teollisuuden käsi- ja sähkötyökalujen, työkalujen säilytysratkaisujen, poraistukoiden, ketjujen ja elektroniikan juotostuotteiden valmistajista. Apex toimittaa tuotteita kansainvälisesti muun muassa auto-, ilmailu-, elektroniikka-, energia-, laite-, teollisuus- ja kulutusaloille. Lisätietoja on osoitteessa www.apextoolgroup.com.

Tietoa GEP:stä

GEP auttaa maailmanlaajuisia yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta sekä kasvattamaan yrityksen arvoa.

Uudenlainen ajattelu, innovatiiviset tuotteet, kattava osaaminen sekä älykkäät ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset – näiden arvojen avulla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden laajuus ja tehokkuus ovat vertaansa vailla.

Gartner Magic Quadrant-, World Procurement Awards- ja EPIC Procurement Excellence Awards -palkittu GEP tunnetaan hankinnasta maksuun -ohjelmistojen johtavana toimittajana, jonka innovatiiviset ratkaisut ovat saaneet tunnustusta muun muassa Gartnerilta, Forresterilta, IDC:ltä, Procurement Leadersilta, Spend Mattersilta, PayStreamilta ja Ardent Partnersilta.

Myös Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS ja IAOP ovat nimenneet GEP:n hallittujen hankintapalvelujen (ulkoistetun hankinnan) johtavaksi tarjoajaksi. Lisäksi konsultointialan johtava tutkimusyritys ALM Intelligence on nimennyt GEP:n hankintastrategioiden ja toimitusketjukonsultoinnin johtavaksi tarjoajaksi.

GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, New Jerseyssä, ja lisäksi yrityksellä on 14 toimistoa ja palvelukeskusta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa – näin autamme yrityksiä eri puolilla maailmaa saavuttamaan strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteensa. Lue lisää kattavasta strategisten ja hallittujen palvelujen valikoimastamme osoitteessa www.gep.com. Tutustu tarkemmin SMART by GEP:hen – pilvipohjaiseen, yhtenäiseen hankinnasta maksuun -alustaamme – osoitteessa www.smartbygep.com.

Mediatiedot

Al Girardi

Vice President, Marketing & Analyst Relations

GEP

Puhelin: 732-382-6565

Sähköposti: al.girardi@gep.com

