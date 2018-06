Apex Tool Group velger kilde-til-betaling-innkjøpsprogramvaren SMART By GEP® som et ledd i digitaliseringen av innkjøp

Apex Tool Group, LLC (ATG) er det seneste markedsledende selskapet som tar i bruk den enhetlige innkjøpsprogramvaren SMART by GEP, og som vil bruke systemet for komplette kilde-til-bestilling-operasjoner, inkludert utgiftsanalyse, innkjøp, kontraktstyring og annet.

ATG valgte SMART by GEP på grunn av programvarens komplette evner for kilde-til-bestilling i en og samme plattform, brukervennlighet og evne til å utføre sin egen integrasjon til SAP.

Aric Goldschmidt, direktør for forretningsprosesser hos ATGs globale innkjøpsorganisasjon, fortalte: «Å digitalisere viktige forretningsprosesser er en strategisk prioritet for ATG globalt. Etter en omfattende evalueringsprosess valgte vårt team GEP som den beste løsningen og implementeringspartneren for å drive effektiviseringen av innkjøp på tvers av våre globale operasjoner.»

SMART by GEPs enhetlige programvareplattform er en komplett innkjøpsplattform som forener alle innkjøpsfunksjoner i ett enkelt produkt som er spesiallaget for nettsky-, berørings- og mobilteknologi. SMART by GEP utnytter nettskyøkonomien til å levere en løsning som enkelt tar seg av de tyngste behandlingskravene til GEPs Fortune 500- og Global 2000-kunder, samtidig som det eliminerer tyngende infrastruktur- og støttekostnader.

SMART by GEP er enkelt å sette opp og bruke, og det kreves ikke mye opplæring. Alle GEP-produkter er plattform-agnostiske (de fungerer med SAP, Oracle og andre større ERP- eller F&A-systemer). Og med ypperlig støtte og service er GEP en bransjeleder innen kundetilfredshet.

SMART by GEP tilbyr fullstendig kilde-til-bestilling-funksjonalitet i én brukervennlig nettskyplattform, inkludert utgiftsanalyse, innkjøp, kontraktstyring, leverandørstyring, innkjøp-til-betaling, besparelsesprosjektledelse og sparingsporing, fakturering og andre relaterte funksjonaliteter. Den prisbelønte SaaS-baserte S2P-plattformen er utformet med tanke på berørings- og mobilteknologier, slik at brukerne kan jobbe hvor som helst og når som helst på en hvilken som helst enhet.

Om Apex Tool Group, LLC

Apex Tool Group, LLC er en av de største verdensomspennende produsentene av industrielle hånd- og kraftverktøy, verktøylagring, borchucker, kjeder og elektroniske loddeprodukter. Apex betjener et mangfold av globale markeder, inkludert bil, luftfart, elektronikk, energi, maskinvare, industri og detaljhandel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.apextoolgroup.com.

Om GEP

GEP hjelper globale virksomheter til å fungere mer effektivt, få konkurransefortrinn, øke lønnsomheten og maksimere forretnings- og aksjonærverdien.

Nye ideer, innovative produkter, uovertruffen domene- og fagkompetanse, og smarte, lidenskapelige

mennesker – slik skaper og leverer GEP enhetlige forretningsløsninger med enestående skala, kraft og effektivitet.

GEP, som er utnevnt som «Leader» av Gartner Magic Quadrant og «Best Provider» ved World Procurement Awards og EPIC Procurement Excellence Awards, blir stadig anerkjent som en innovatør og leder innen innkjøpsprogramvare av kilde-til-betaling-typen av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream og Ardent Partners.

GEP er også rangert som en leder innen administrerte innkjøpstjenester (outsourcing av innkjøp) av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS og IAOP. I tillegg rangerer det viktigste forskningsfirmaet i ledelsessektoren, ALM Intelligence, GEP som en leder innen innkjøpsstrategi og leverandørrådgivning.

Med 14 kontorer og operasjonssentre i Europa, Asia og Amerika hjelper GEP, som er basert i Clark i New Jersey, bedrifter over hele verden til å realisere sine strategiske, operasjonelle og finansielle mål. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende utvalg av strategiske og administrerte tjenester, kan du gå til www.gep.com. Hvis du vil lære mer om SMART by GEP, vår nettskybaserte, helhetlige kilde-til-betaling-plattform, kan du gå til www.smartbygep.com.

Mediekontakt

Al Girardi

Vice President, Marketing & Analyst Relations

GEP

Telefon: 732-382-6565

E-post: al.girardi@gep.com

SOURCE GEP

Related Links

http://www.gep.com