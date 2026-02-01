Aphranel lance sa stratégie de marque "La Poétique du Temps" à IMCAS Paris, redéfinissant ainsi la valeur à long terme de l'esthétique médicale

PARIS, 1er février 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Congrès mondial 2026 de l'International Master Course on Aging Science (IMCAS) à Paris, Aphranel, une marque d'esthétique médicale régénérative d'origine chinoise spécialisée dans les injectables CaHA, sous l'égide de la société SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, a dévoilé sa stratégie de marque globale, "The Poetics of Time." Ce lancement a permis à Aphranel de présenter sa philosophie esthétique à long terme à un public international.

Organisé à l'adresse dans un cinéma parisien historique, l'événement reflétait l'intention d'Aphranel de recadrer la façon dont l'esthétique médicale considère le temps, en mettant l'accent non plus sur les résultats visuels à court terme, mais sur la valeur esthétique durable à long terme. Ce cadre souligne la conviction d'Aphranel que les décisions esthétiques doivent être évaluées non seulement en fonction des résultats immédiats, mais aussi de la manière dont elles perdurent dans le temps .

Lors du lancement, M. Lin Guangming, fondateur d'Aphranel, a abordé une question récurrente dans la pratique clinique :

« Les gens demandent souvent combien de temps un résultat esthétique peut "durer". Derrière cette question se cache une préoccupation plus profonde, à savoir si la décision prise aujourd'hui sera toujours la bonne à l'avenir. Ce que nous entendons constamment dans les commentaires cliniques du monde réel, c'est non seulement un désir de performance, mais aussi un besoin de confiance à long terme. »

Cette perspective constitue le fondement de la philosophie de la "Poétique du temps" d'Aphranel, qui considère la beauté non pas comme une course contre le vieillissement, mais comme une collaboration réfléchie avec le temps et une relation à long terme dans laquelle il vaut la peine d'investir.

Dans ce cadre, Aphranel définit la valeur esthétique à travers trois dimensions. L'efficacité immédiate met l'accent sur un soutien structurel fiable et une amélioration initiale visible, grâce au matériau CaHA High-G' d'Aphranel. Evolving Vitality reflète la capacité d'Aphranel à stimuler la régénération continue du collagène, permettant aux résultats de se développer naturellement. Assured Metabolism souligne l'engagement d'Aphranel en faveur d'une biodégradation entièrement contrôlable, ce qui permet aux médecins et aux patients de planifier en toute confiance leur traitement à long terme.

Parallèlement au lancement de la stratégie de marque, Aphranel a introduit le programme de formation mondial "The Poetics of Time Architect", conçu pour soutenir les médecins dans l'exécution technique et la planification esthétique à long terme adaptée à chaque patient. Aphranel estime que la valeur professionnelle réside dans l'intégration de la structure, de l'individualité et du temps.

Le lancement a également été l'occasion d'un dialogue interdisciplinaire entre des experts de la médecine, de l'économie et de la culture, qui ont examiné comment la réflexion esthétique à long terme s'étend au-delà de la pratique clinique. Les présentations scientifiques ont renforcé le fait que la philosophie d'Aphranel est fondée sur la recherche clinique vérifiable et la science des matériaux. En conclusion de l'événement, M. Lin a noté que, tout comme le cinéma invite à la réflexion au-delà du moment présent, Aphranel cherche à traduire une compréhension du temps en une confiance et une sérénité durables.

Être avec le temps. Soyez comme moi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873473/Aphranel.jpg