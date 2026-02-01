Aphranel stellt auf der IMCAS Paris die Markenstrategie "The Poetics of Time" vor und definiert den langfristigen Wert der medizinischen Ästhetik neu

PARIS, 1. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Weltkongress 2026 des International Master Course on Aging Science (IMCAS) in Paris stellte Aphranel, eine aus China stammende Marke für regenerative medizinische Ästhetik, die sich auf CaHA-Injektionsmittel spezialisiert hat und zum Unternehmen SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY gehört, ihre globale Markenstrategie "The Poetics of Time" vor. Mit der Lancierung stellte Aphranel seine langfristige ästhetische Philosophie einem internationalen Publikum vor.

Die Veranstaltung, die in einem historischen Pariser Kino stattfand, spiegelte Aphranels Absicht wider, die Betrachtung der Zeit in der medizinischen Ästhetik neu zu gestalten und den Schwerpunkt von kurzfristigen visuellen Ergebnissen auf nachhaltige, langfristige ästhetische Werte zu verlagern. Der Rahmen unterstreicht Aphranels Überzeugung, dass ästhetische Entscheidungen nicht nur an den unmittelbaren Ergebnissen gemessen werden sollten, sondern auch daran, wie sie im Laufe der Zeit Bestand haben.

Bei der Einführung sprach Lin Guangming, Gründer von Aphranel, eine immer wiederkehrende Frage in der klinischen Praxis an:

"Die Leute fragen oft, wie lange ein ästhetisches Ergebnis 'halten' kann. Hinter dieser Frage verbirgt sich eine tiefere Sorge - ob sich die heutige Entscheidung auch in Zukunft noch richtig anfühlen wird. Was wir immer wieder aus der Praxis hören, ist nicht nur der Wunsch nach Leistung, sondern auch das Bedürfnis nach langfristigem Vertrauen."

Diese Sichtweise bildet die Grundlage von Aphranels Philosophie der Poetik der Zeit", die Schönheit nicht als Wettlauf mit dem Alter, sondern als durchdachte Zusammenarbeit mit der Zeit und als langfristige Beziehung betrachtet, in die es sich zu investieren lohnt.

Innerhalb dieses Rahmens definiert Aphranel den ästhetischen Wert durch drei Dimensionen. Immediate Efficacy betont die zuverlässige strukturelle Unterstützung und die sichtbare anfängliche Verbesserung, die durch das High-G' CaHA-Material von Aphranel ermöglicht wird. Evolving Vitality spiegelt die Fähigkeit von Aphranel wider, die kontinuierliche Kollagenregeneration zu stimulieren, und damit eine natürliche Entwicklung der Ergebnisse zu ermöglichen. Assured Metabolism unterstreicht das Engagement von Aphranel für einen vollständig kontrollierbaren biologischen Abbau, der Ärzten und Patienten eine sichere langfristige Behandlungsplanung ermöglicht.

Gleichzeitig mit der Einführung der Markenstrategie stellte Aphranel das globale Schulungsprogramm The Poetics of Time Architect" vor, das Ärzte bei der technischen Durchführung und der langfristigen ästhetischen Planung, die auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist, unterstützen soll. Aphranel ist der Ansicht, dass der berufliche Wert in der Integration von Struktur, Individualität und Zeit liegt.

Bei der Eröffnung fand auch ein interdisziplinärer Dialog zwischen Experten aus Medizin, Wirtschaft und Kultur statt, bei dem untersucht wurde, wie langfristiges ästhetisches Denken über die klinische Praxis hinausgeht. Wissenschaftliche Präsentationen untermauerten, dass die Philosophie von Aphranel auf überprüfbarer klinischer Forschung und Materialwissenschaft beruht. Zum Abschluss der Veranstaltung stellte Herr Lin fest, dass Aphranel, so wie das Kino zum Nachdenken über den gegenwärtigen Moment einlädt, versucht, ein Verständnis von Zeit in dauerhaftes Vertrauen und Gelassenheit zu übersetzen.

Sei mit der Zeit. Sei wie ich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873473/Aphranel.jpg