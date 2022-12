Aplicativo CoolWallet lança carteira 'quente' para a Web3, ajudando os novos usuários a proteger suas criptomoedas

TAIPÉ, 18 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CoolBitX, uma empresa dedicada à segurança na blockchain e fabricante da premiada carteira hardware CoolWallet, lançou o CoolWallet HOT - um novo módulo de carteira de software para o aplicativo CoolWallet, que permitirá que todos os usuários guardem seus criptoativos com segurança.

O módulo CoolWallet HOT adiciona ao aplicativo CoolWallet uma plataforma versátil para integrar rapidamente os recursos da Web3 e fortalecer o movimento de autocustódia em todo o setor, permitindo que os novos usuários adotem o armazenamento 'frio'.

Aplicativo CoolWallet anuncia a carteira CoolWallet HOT para ajudar os novos usuários de criptomoedas a ter acesso a autocustódia segura, mudando do armazenamento frio para o quente com o toque de um botão

Com um simples toque na tela, os usuários do aplicativo CoolWallet podem alternar entre o CoolWallet HOT e o CoolWallet COLD, o módulo de carteira hardware que permanece inalterado e completamente isolado.

Os primeiros usuários do CoolWallet HOT que experimentarem os serviços de 'staking' (depósitos com juros) ou 'exchange' (plataforma de negociação) no aplicativo receberão um NFT exclusivo, que dará aos seus titulares um desconto de 20% na compra de uma carteira hardware CoolWallet. Os primeiros usuários também se qualificarão para futuras ofertas ('airdrops') do 'token' da CoolWallet.

CoolWallet HOT, desenvolvido para garantir a segurança das carteiras na Web3

A adoção da Web3 está acelerando, apesar das fraudes e do colapso de depositários de criptomoedas centralizados, como a FTX, durante o 'inverno cripto' de 2022. Nesse cenário, a CoolBitX decidiu criar uma opção mais segura para todos os usuários que desejam controlar diretamente suas criptomoedas por meio do aplicativo CoolWallet.

O módulo de carteira 'quente' só está disponível no aplicativo CoolWallet, que se tornou um empolgante e completo centro de Web3. Os usuários do CoolWallet Pro e S terão a mesma experiência de sempre, mas poderão transferir fundos para suas carteiras digitais e acessar mais rapidamente novos recursos e opções para criptomoedas.

Aplicativo CoolWallet: Quais são as novidades?

Opções aprimoradas para criptomoedas: os usuários podem acessar mais criptomoedas 'mainnet' (com valor monetário) e os 'tokens' dos respectivos ecossistemas.

Recursos de mercado aprimorados: os usuários podem desfrutar de integrações com o WalletConnect, o OpenSea, as 'exchanges' e muito mais.

Mais fácil de usar: a nova e intuitiva interface de usuário foi desenvolvida para fornecer mais rapidamente todas as informações que os usuários precisam.

No lançamento, o CooWallet HOT oferecerá acesso às cadeias compatíveis com o EVM, ao WalletConnect e ao OpenSea; novos recursos serão integrados posteriormente.

Baixe o aplicativo CoolWallet oficial no Google Play e na Apple App Store.

Sobre a CoolBitX

A CoolBitX promove a adoção em massa de criptomoedas desde 2014, por meio de sua tecnologia superior para carteiras sem custódia. Lançada em 2016, a linha de carteiras hardware CoolWallet tem o tamanho de um cartão e oferece o primeiro armazenamento portátil 'frio' do setor, permitindo aos usuários comprar e vender criptomoedas em qualquer lugar e de forma segura.

