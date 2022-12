L'appli CoolWallet lance son portefeuille chaud Web3 pour aider les utilisateurs novices de cryptomonnaies à s'autogérer en toute sécurité

TAIPEI, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de sécurité blockchain CoolBitX, fabricante du portefeuille matériel primé CoolWallet, a lancé le CoolWallet HOT, un nouveau module de portefeuille logiciel via son application CoolWallet qui permettra à tous les utilisateurs de cryptomonnaies d'autogérer leurs actifs cryptographiques en toute confiance.

La nouvelle intégration CoolWallet HOT fournit à l'application CoolWallet une plate-forme polyvalente pour intégrer de puissantes fonctionnalités Web3 plus rapidement, contribuant à renforcer le mouvement généralisé d'autogestion cryptographique parmi les utilisateurs grand public et novices, qui n'utilisent pas encore le stockage à froid.

Les utilisateurs de l'application CoolWallet peuvent passer du CoolWallet HOT au CoolWallet COLD, son module de portefeuille matériel qui reste inchangé et complètement isolé, d'une simple pression du doigt.

Les premiers utilisateurs du CoolWallet HOT à essayer les services de jalonnement ou d'échange via l'application obtiendront un NFT exclusif, qui offrira à ses détenteurs 20 % de réduction sur les portefeuilles matériels CoolWallet. Les premiers utilisateurs se qualifieront également pour de futurs parachutages symboliques de jetons CoolWallet.

CoolWallet HOT cible la sécurité des portefeuilles Web3

L'adoption du Web3 s'est accélérée malgré les escroqueries et les effondrements des dépositaires de cryptomonnaies centralisées, comme cela a été le cas pour FTX pendant l'hiver cryptographique 2022. Dans ce contexte, CoolBitX a décidé d'introduire une option plus sûre pour tous les utilisateurs de cryptomonnaies cherchant à autogérer leurs fonds via l'application CoolWallet.

Ce module de portefeuille chaud est uniquement disponible sur l'application CoolWallet, qui devient à partir de maintenant une plateforme Web3 à part entière. Les utilisateurs des CoolWallet Pro et S conserveront la même expérience utilisateur, mais pourront désormais transférer des fonds vers leur portefeuille chaud pour accéder plus rapidement aux nouvelles fonctionnalités et à la prise en charge des monnaies.

L'application CoolWallet : Quelles nouveautés ?

Prise en charge améliorée des monnaies : les utilisateurs pourront profiter de mainnet (réseaux principaux) cryptos mieux pris en charge et de jetons personnalisés des écosystèmes correspondants.

Amélioration des fonctionnalités du marketplace : les utilisateurs pourront bénéficier d'intégrations avec WalletConnect, OpenSea, des échanges boursiers et plus encore.

Une plus grande facilité d'utilisation : la toute nouvelle interface utilisateur intuitive est conçue pour donner aux utilisateurs toutes les informations dont ils ont besoin en un coup d'œil.

Lors de son lancement, le CoolWallet HOT prendra en charge les chaînes compatibles EVM, WalletConnect et OpenSea avec de nouvelles fonctionnalités intégrées périodiquement par la suite.

Téléchargez l'application CoolWallet officielle sur Google Play et l'Apple Store.

À propos de CoolBitX

CoolBitX est le champion de l'adoption en masse de la cryptomonnaie grâce à sa technologie supérieure de portefeuille sans garde depuis 2014. Sa gamme de portefeuilles matériels CoolWallet, lancée en 2016, offre le premier stockage à froid portable du secteur, qui permet aux utilisateurs de faire des transactions en toute confiance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1969233/CoolWallet_App_announces_CoolWallet_HOT_wallet_novice_crypto_users_self_custody.jpg

