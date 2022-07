Aplikácia Mapy Petal mení navigáciu na pohlcujúci a realistický zážitok

Mapy Petal vás sprevádzajú spolu s dynamickými svetelnými efektmi

Snažiť sa nájsť svoju cestu môže byť zložité. Ulice, ktorými prechádzate, pravdepodobne vyzerajú úplne inak ako to, čo si prezeráte na obrazovke telefónu, a rozdiely v osvetlení vás môžu zmiasť. A v nočnom režime sú pouličné svetlá neoddeliteľnou súčasťou reálneho sveta. S cieľom maximalizovať situáciu v reálnom svete Mapy Petal pridávajú večerné svetlá na simuláciu efektov ciest v noci, vrátane pouličného osvetlenia a svetelných efektov budov a poskytujú vyššiu úroveň presnosti a detailov mapy.

Táto funkcia bude pre používateľov praktická, pretože si môžu užiť holistickejšiu úroveň detailov. Keď sa napríklad rozsvietia budovy mesta, pre používateľa to znamená, že na hľadanom mieste je noc. Vďaka tomu budú môcť používatelia lepšie prispôsobiť smery na Mapách Petal svojmu prostrediu aj pri zmene osvetlenia.

Zažite svoje okolie v dynamických detailoch pomocou 3D pamiatok

Aplikácia Mapy Petal vytvorila približne 26 000 bielych modelov budov a 3D efekty pre 100 ikonických pamiatok, ako je napríklad Eiffelova veža, London Eye a Kuala Lumpur Tower. Vďaka 3D pamiatkam v Mapách Petal si používatelia môžu podrobnejšie prezerať slávne pamiatky v danej oblasti a môžu dokonca cestovať po svete bez toho, aby museli vyjsť von. 3D pamiatky reprodukujú skutočné podmienky týchto slávnych pamiatok v celej ich komplexnosti a ponúkajú používateľom väčšiu jemnosť a odlišnosti pri hľadaní cesty.

Okrem 3D pamiatok poskytujú mapy Petal aj realistickejšiu 3D mapu s prvkami, ako je počasie, stromy, čas a ďalšie. 3D efekty prinášajú nové pohľady používateľom, ktorí môžu podľa nich identifikovať, kde sa nachádzajú alebo kam chcú zamieriť, a to zosúladením nepatrných detailov zobrazených na ich obrazovke Máp Petal s tým, čo majú pred očami v skutočnom živote.

Teplotné a zrážkové vrstvy v Mapách Petal a systém klasifikácie farieb oživujú váš svet

A čo viac, najnovšia aktualizácia Máp Petal robí navigáciu zaujímavejšou vďaka novým teplotným a zrážkovým vrstvám a prirodzeným farbám krajiny pre mapy.

Ľudia často považujú spôsob hľadania alebo pokusu o čítanie mapy za nudný alebo ťažkopádny. Mapy Petal však tvrdo pracujú na obnove skutočného sveta a zlepšujú autentickosť a presnosť máp a navigácie, aby poskytovali zaujímavý zážitok.

Mapy Petal obsahujú bohatú škálu vrstiev máp, ako je terén a počasie, na reprodukciu skutočných podmienok, takže používatelia si budú môcť zobraziť poveternostné a teplotné podmienky. To umožňuje používateľom pripraviť sa. Používatelia si môžu priamo zobraziť poveternostné podmienky spolu s cieľom cesty a pozdĺž trasy z vrstvy bez toho, aby museli otvárať viacero predpovedí počasia – napríklad, aby si pripravili dáždniky, ak majú namierené do oblasti so silným dažďom. Pridané detaily okrem toho oživia mapu.

Používatelia môžu prepínať medzi rôznymi vrstvami máp počasia, ako sú teplota a zrážky, pomocou ovládacieho prvku prepínania vrstiev, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu domovskej stránky Máp Petal. Tu môžete kliknúť na možnosť Select Layer (Vybrať vrstvu), potom vybrať položku Weather Layer (Vrstva počasia) a pre zmenu vybrať položku Temperature/Precipitation Layer (Vrstva teploty/zrážok).

Mapy Petal tiež používajú systém klasifikácie farieb, ktorý verne odráža skutočné prostredia a vykresľuje geografické prvky, ako sú vodné plochy, zelený priestor a hory, úplne v súlade s tým, ako používatelia vnímajú svoj svet. Vďaka tomu je navigácia oveľa pútavejšia, pretože z obrazovky môžete vidieť malebné pohľady na krásne prírodné prvky a ďalšie.

Prispôsobené funkcie aplikácie Mapy Petal okorenia váš zážitok z navigácie

Najnovšia aktualizácia prichádza aj s personalizovanými vzhľadmi pre každé zo štyroch ročných období – jar, leto, jeseň a zima, čím okorení váš zážitok z navigácie svojou rozmanitosťou. Ak chcete prepnúť na prispôsobený vzhľad, jednoducho prejdite do ponuky Moja stránka (My Page), odtiaľ na Nastavenia (Settings) a zmeňte nastavenia zobrazenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich cestovných návykoch, pomôžem vám prehľad o cestovaní používateľa v Mapách Petal. Mapy Petal vygenerujú správu na základe vášho používateľského správania a budú vám pravidelne posielať správy prostredníctvom automatických upozornení, aby ste mohli lepšie pochopiť svoje cestovateľské vzorce.

Okrem toho Mapy Petal poskytujú používateľom režim Cruise. Keď je rýchlosť domovskej stránky aplikácie Mapy Petal vyššia ako 15 km/h a trvá viac ako 10 s, spustí sa režim Cruise. Po aktivácii režimu Cruise budete hlasovou správou upozornený na skutočnosti, ako sú kamery, rýchlostné limity a podmienky na ceste pred vami. Uľahčuje to navigáciu.

Vďaka svojim sofistikovaným displejom, ktoré sú na prvý pohľad intuitívne, vás čerstvo inovované Mapy Petal zábavným a pohlcujúcim spôsobom dovedú na cestu, ktorou sa musíte vydať.

Mapy Petal sa naďalej vyvíjajú, aby používateľom lepšie poskytovali pohlcujúcejší zážitok. Vďaka pôsobivým obšírnym vrstvám, 3D pamiatkam a nočnému osvetleniu sa používateľom ponúka realistickejší zážitok z vizualizácie máp, ktorý ich spája s okolitým svetom.

(Funkcie aplikácie Mapy Petal sa môžu líšiť v závislosti od krajín/regiónov a podliehajú podmienkam reálneho sveta)

T u je priamy odkaz na Mapy Petal: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

