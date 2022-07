Petal Maps transforma a navegação em uma experiência imersiva e realista

Durante a navegação, as telas de orientação de faixa e mapa de cruzamento ampliado ajudam a facilitar a direção segura. As condições de estrada são mostradas com precisão devido à infinidade de dados inseridos e renderização detalhada. Agora, o Petal Maps oferece novos recursos, como efeitos de iluminação no modo escuro, pontos de referência 3D e muito mais, utilizando tecnologia sofisticada, como renderização refinada. O Petal Maps disponibiliza mapas mais realistas e interessantes à disposição dos usuários, elevando a experiência de navegação.

O Petal Maps guia você com efeitos de iluminação vívidos

Tentar encontrar seu caminho pode ser complexo. As ruas pelas quais você está passando são provavelmente muito diferentes daquilo que você está enxergando na tela de seu telefone, e as diferenças de iluminação podem deixá-lo desorientado. E no modo noturno, as luzes da rua são parte integrante do mundo real. Para maximizar o cenário do mundo real, o Petal Maps adiciona luzes noturnas para simular os efeitos das estradas à noite, incluindo a iluminação das ruas e os efeitos de iluminação de edifícios e oferece um nível mais alto de precisão e detalhes de mapas.

Esse recurso será útil para os usuários uma vez que eles desfrutam de um nível mais abrangente de detalhes. Por exemplo, quando as luzes dos prédios de uma cidade acendem, isso significa para o usuário que é noite no local pesquisado. Com isso, os usuários poderão combinar melhor as direções no Petal Maps ao seu ambiente, mesmo com a mudança na iluminação.

Examine seus arredores com detalhes nítidos com pontos de referência em 3D

O Petal Maps construiu cerca de 26 mil modelos de edifícios brancos e efeitos 3D para cem marcos icônicos como a Torre Eiffel, o London Eye e a Torre de Kuala Lumpur, entre muitos outros. Com os pontos de referência em 3D do Petal Maps, os usuários podem ver pontos de referência conhecidos dentro da área com mais detalhes e podem até viajar pelo mundo com os olhos da mente, sem sequer ter que colocar os pés para fora. Os pontos de referência em 3D reproduzem as condições do mundo real desses conhecidos pontos turísticos em toda sua complexidade, oferecendo aos usuários maior sutileza e detalhes à medida que chegam a seu destino.

Além dos pontos de referência em 3D, o Petal Maps também disponibiliza um mapa 3D mais realista com elementos como clima, árvores, horário e muito mais. Os efeitos 3D trazem novos insights para os usuários, que podem identificar onde estão ou para onde desejam ir, comparando os detalhes minuciosos vistos na tela de seu Petal Maps com o que está diante de seus olhos na vida real.

As camadas de temperatura e precipitação do Petal Maps e o sistema de classificação de cores dão vida a seu mundo

Além disso, a atualização mais recente do Petal Maps torna a experiência de navegação mais interessante com suas novas camadas de temperatura e precipitação, juntamente com as cores naturais da paisagem para mapas.

Muitas vezes as pessoas consideram entediante ou complexo encontrar o caminho ou tentar ler um mapa. Mas o Petal Maps se esforça para restaurar o mundo real e melhorar a autenticidade e a precisão dos mapas e da navegação para oferecer uma experiência interessante.

O Petal Maps incorpora uma rica gama de camadas de mapas, como terrenos e climas, para reproduzir as condições do mundo real, para que os usuários possam visualizar as condições meteorológicas e de temperatura. Isso permite que os usuários possam se preparar, visualizando diretamente as condições meteorológicas juntamente com o destino e ao longo da rota a partir da camada sem precisar abrir várias previsões meteorológicas. Com isso, eles podem providenciar seus guarda-chuvas se estiverem indo para uma área com chuva forte, por exemplo. Além disso, os detalhes acrescentados dão vida ao mapa.

Os usuários podem alternar para diferentes camadas do mapa meteorológico, como temperatura e precipitação, por meio do controle de alternância de camada, localizado no canto superior direito da página inicial do Petal Maps. A partir daí, você pode clicar em Selecionar camada, escolher Camada de clima e selecionar Camada de temperatura/precipitação para fazer a alteração.

O Petal Maps também aplica um sistema de classificação de cores que é fiel aos ambientes do mundo real, renderizando recursos geográficos como corpos d'água, espaços verdes e montanhas, totalmente alinhados com a forma como os usuários percebem seu mundo. Isso torna a navegação muito mais envolvente, pois você pode visualizar paisagens pitorescas de belos corpos naturais e muito mais em sua tela.

Os recursos personalizados do Petal Maps aprimoram a sua experiência de navegação

A atualização mais recente também vem com skins personalizadas para cada uma das quatro estações – primavera, verão, outono e inverno, enriquecendo sua experiência de navegação com variedade. Para mudar para uma skin personalizada, basta acessar Minha página e ir para Configurações. Em seguida, altere suas configurações de tela.

Se você quiser saber mais sobre seus hábitos de viagem, o relatório de viagens do usuário do Petal Maps tem tudo para você. O Petal Maps gerará um relatório com base no comportamento do usuário e enviará periodicamente o relatório para você por meio de notificações push, para que você possa ter uma melhor noção de seus padrões de viagem.

Além disso, o Petal Maps oferece aos usuários o modo de cruzeiro. Quando a velocidade da página inicial do Petal Maps for superior a 15 km/h e durar mais de dez segundos, o modo de cruzeiro será acionado. Depois de ativar o modo cruzeiro, você receberá informações, por meio de mensagem de voz, sobre a existência de câmeras, limites de velocidade e condições da estrada à frente. Isso facilita a navegação.

Com suas telas sofisticadas que são intuitivas à primeira vista, o Petal Maps recém-atualizado irá guiá-lo para o caminho que você precisa seguir de uma maneira divertida e imersiva.

O Petal Maps continua a evoluir para oferecer aos usuários uma experiência mais imersiva. Com camadas ricas em imersão, pontos de referência 3D e iluminação noturna, os usuários são apresentados a uma experiência de visualização de mapas mais realista, conectando-os ao mundo a seu redor.

(Os recursos do Petal Maps podem variar de acordo com os países/regiões e estão sujeitos às condições do mundo real)

E ste é o link direto para o Petal Maps: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

FONTE Petal Maps

