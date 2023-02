Apostas em criptomoeda caem 14,6% enquanto Ether aumenta sua participação: SOFTSWISS resume um 2022 ambíguo

GZIRA, Malta, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A turbulência global do ano passado afetou vários setores de negócios relacionados à criptomoeda, e a iGaming não foi exceção. Primeiramente, as previsões futuras de criptomoeda requerem os resultados de 2022. SOFTSWISS, fornecedora líder de tecnologia para a iGaming, analisou os dados do ano passado para compartilhar um relatório especializado em criptomoeda.

Pioneira em jogos de azar em criptomoeda com a Crypto Casino Solution e seus 10 anos de experiência no mercado, a SOFTSWISS analisa o mercado de criptomoeda trimestralmente para compartilhar insights com o setor. Com experiência em tecnologia, o desenvolvedor apresenta seu mais novo relatório de criptomoeda 2022 vs 2021, com base nos relatórios de 700 clientes do Game Aggregator e do Casino Platform da SOFTSWISS.

2022 VS 2021

Apesar das flutuações de criptomoeda do ano passado, o total de apostas pela plataforma do fornecedor, tanto em moedas fiduciárias quanto digitais, ganhou 31% em comparação com 2021. O GGR, a diferença entre o valor apostado e o valor ganho, também cresceu 36% em relação ao ano anterior.

No segundo trimestre de 2022, o total de apostas ultrapassou a marca de 20 bilhões de euros. O indicador já crescia constantemente até o final de 2022. A média de apostas totais aumentou em 35% em relação ao trimestre anterior. Em comparação com 2021, a média trimestral GGR aumentou 2,7 vezes, com 38% de crescimento.

Vitali Matsukevich, chefe de operações da SOFTSWISS, comenta: "O número crescente de novos projetos fiduciários não diminui o poder da já estabelecida comunidade de criptomoeda mundial. Há ainda um forte impulso para os operadores da iGaming implementarem e expandirem os pagamentos em criptomoeda e desenvolverem novas ferramentas. Por exemplo, nós lançamos o recurso de Conversão de Moeda no Jogo para permitir a conversão automática de apostas em moedas digitais em apostas fiduciárias".

FIAT VS CRYPTO

Em comparação com 2021, a quantidade total de apostas em criptomoeda diminuiu 14,6%, para 20,2 bilhões de euros. A queda de 3,5 bilhões de euros na criptomoeda influenciou o crescimento das ações fiduciárias. No final de 2022, o total de apostas fiduciárias representava 76% do total de apostas do jogador.

MOEDAS DIGITAIS MAIS USADAS

Apesar de cair mais de 60% no preço em 2022, a Bitcoin ainda está na liderança com 72,7% do total de apostas em criptomoeda. Ao mesmo tempo, essa moeda digital perdeu 7,4% desde 2021. A Ethereum melhorou sua popularidade entre os jogadores, ganhando 3,7%.

Analisando 2022, as três criptomoedas mais usadas são:

Bitcoin – 72,7%

Ethereum – 13,6%

Litecoin – 5,5%

A análise detalhada, incluindo DOG, USDTe BCH, está disponível no relatório.

Vitali Matsukevich, chefe de operações da SOFTSWISS, resume: "2022 não foi tão brilhante para moedas digitais e NFTs quanto 2021. Nós estamos otimistas sobre 2023, e confiantes de que os jogadores continuarão escolhendo as criptomoedas pela velocidade de transação, o anonimato e a natureza descentralizada. Apesar das flutuações, a criptomoeda já ganhou uma posição forte e se tornou parte integrante do mercado. Por isso, a SOFTSWISS segue fortalecendo os projetos de seus parceiros, sejam eles fiduciários ou em criptomoeda, com novas ferramentas e soluções inovadoras, proporcionando segurança, confiabilidade e atendimento de alto nível às operadoras".

