Les paris en cryptomonnaie chutent de 14,6 % tandis que l'Ether augmente sa part : SOFTSWISS résume l'ambiguïté de 2022

GZIRA, Malte, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Les turbulences mondiales de l'année dernière ont affecté divers secteurs d'activité liés aux crypto-monnaies, et le secteur des jeux électroniques ne fait pas exception. Pour faire des prévisions sur l'avenir des crypto-monnaies, il faut d'abord se pencher sur les résultats de 2022. SOFTSWISS, un fournisseur de technologies de pointe pour les jeux en ligne, a analysé les données de l'année dernière pour présenter un rapport d'expert sur les crypto-monnaies .

SOFTSWISS State of Crypto Report 2022 SOFTSWISS Crypto Report Total Bets & GGR YoY SOFTSWISS Crypto Report Total Bets & GGR QoQ SOFTSWISS Report Fiat VS Crypto 2022

Pionnier des jeux d'argent en crypto-monnaie avec sa solution Crypto Casino et ses 10 ans d'expertise du marché, SOFTSWISS analyse trimestriellement le marché des crypto-monnaies pour partager ses connaissances avec le secteur. Le développeur féru de technologie présente son tout dernier rapport sur les crypto-monnaies 2022 par rapport à 2021, basé sur les contributions de 700 clients de l'agrégateur de jeux et de la plateforme de casino de SOFTSWISS.

2022 VS 2021

Malgré les fluctuations des cryptomonnaies de l'année dernière, le total des paris, tant en monnaie fiduciaire qu'en monnaie numérique, via la plateforme du fournisseur a progressé de 31 % par rapport à 2021. Le PJB, la différence entre le montant parié et le montant gagné, a également progressé de 36 % par rapport à l'année précédente.

Au deuxième trimestre 2022, le total des paris a franchi la barre des 20 milliards d'euros. L'indicateur n'a cessé de croître jusqu'à la fin de l'année 2022. Le total moyen des paris a augmenté de 35 % en glissement trimestriel. Par rapport à 2021, le PJB moyen trimestriel a été multiplié par 2,7, soit une croissance de 38 %.

Vitali Matsukevich, directeur d'exploitation de SOFTSWISS, déclare : « Le nombre croissant de nouveaux projets fiat ne diminue pas le pouvoir de la communauté cryptographique mondiale déjà établie. Il y a toujours une forte volonté des opérateurs de jeux en ligne d'effectuer et d'élargir les paiements en cryptomonnaie et de développer de nouveaux outils centrés sur la cryptomonnaie. Par exemple, nous avons lancé la fonction de conversion de la monnaie du jeu pour permettre la conversion automatique des paris en pièces numériques en paris en fiat. »

FIAT PAR RAPPORT AU CRYPTO

Par rapport à 2021, le montant global des paris en cryptomonnaie a diminué de 14,6 % pour atteindre 20,2 milliards d'euros. La baisse de 3,5 milliards d'euros du côté cryptographique a influencé la croissance de la part des paris en monnaie fiduciaire. À la fin de 2022, le total des paris en monnaie fiduciaire représentait 76 % du total des paris des joueurs.

LES PIÈCES NUMÉRIQUES LES PLUS UTILISÉES

Malgré une chute de plus de 60 % de son prix en 2022, le bitcoin reste en tête, représentant 72,7 % du total des paris en crypto-monnaie. Dans le même temps, cette pièce numérique a perdu 7,4 p.p. depuis 2021. L'Ethereum a amélioré sa popularité parmi les joueurs, gagnant 3,7 p.p.

REn examinant 2022, voici le top 3 des crypto-monnaies les plus utilisées :

Bitcoin – 72,7 %

Ethereum – 13,6 %

Litecoin – 5,5 %

La ventilation détaillée, y compris DOG, USDT et BCH, est présentée dans le rapport .

Vitali Matsukevich, directeur d'exploitation de SOFTSWISS, résume : « 2022 n'a pas été aussi brillante pour les monnaies numériques et les NFT que 2021. Nous sommes optimistes pour 2023 et persuadés que les joueurs ne cesseront pas de choisir les crypto en raison de la rapidité de leurs transactions, de leur anonymat et de leur nature décentralisée. Malgré les fluctuations, la crypto s'est déjà bien implantée et fait désormais partie intégrante du marché. C'est pourquoi SOFTSWISS continue de renforcer les projets de ses partenaires, qu'il s'agisse de monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaie, grâce à de nouveaux outils et solutions innovants, qui offrent aux opérateurs sécurité, fiabilité et service de niveau. supérieur »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007033/Long_live_crypto.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007030/Total_Bets_and_GGR_YoY.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007032/Total_Bets_and_GGR_QoQ.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007031/Fiat_VS_Crypto.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS