AppGallery présentera les nouvelles fonctionnalités de l'écosystème Huawei au salon WN China Online 2021

SHANGHAI, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- AppGallery participera à l'une des plus grandes conférences de l'industrie du jeu, WN China Online 2021, qui se déroulera en ligne du 26 avril au 14 mai 2021. AppGallery parrainera l'événement et parlera des avantages de la plateforme à un public clé.

La conférence WN a lieu quatre fois par an et rassemble environ 4 500 professionnels hors ligne et 20 000 participants en ligne. Son objectif principal est de réunir des experts de l'industrie du jeu du monde entier pour discuter avec un large public de cas pertinents et créer une plateforme de partage d'expériences.

Le 26 avril, les intervenants de WN China Online 2021 donneront des conférences dans un studio virtuel de la marque AppGallery, notamment Alexandre Salem, directeur du développement commercial de Huawei Global Gaming, et Alisa Nikitina, directrice principale de la croissance commerciale de Huawei Mobile Services Europe. Alexandre parlera des dernières avancées d'AppGallery et partagera des cas intéressants. Alisa parlera des possibilités de commercialisation de la plateforme publicitaire intégrée Huawei Ads. Leurs présentations débuteront respectivement à 09h00 (HEC) et à 13h30 (HEC). Les utilisateurs pourront poser des questions en temps réel dans le chat en continu.

Alexandre Salem a plus de 13 ans d'expérience dans le secteur bancaire, le conseil en stratégie et la gestion opérationnelle, avec une expertise dans les médias et la technologie. Avant de rejoindre Huawei, Alexandre a dirigé les partenariats stratégiques en matière de jeux chez Google dans la région EMEA.

Alisa Nikitina est une professionnelle de la technologie avec plus de sept ans d'expérience dans la publicité, les ventes et le marketing, en particulier dans le domaine des applications mobiles. Elle a créé des stratégies de marketing numérique pour des milliers de clients dans différents secteurs verticaux.

AppGallery offre aux participants de la conférence un bonus spécial pour leur campagne publicitaire dans Huawei Ads. Pour soumettre la candidature, il suffit de remplir un formulaire sur la plateforme en ligne de la conférence.

Le stand virtuel de l'AppGallery fonctionnera du début à la fin de la conférence. Tous les visiteurs pourront poser des questions sur la plateforme à Arseniy Khlebtsev, responsable du développement de l'écosystème de Huawei.

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre HMS Core unique permet aux applications d'être intégrées sur différents appareils, ce qui offre plus de commodité et une expérience plus fluide. Cela fait partie de notre stratégie d'ensemble « 1+8+N » chez Huawei.

La vision d'AppGallery est de faire d'AppGallery une plate-forme de distribution d'applications ouverte et innovante, accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. AppGallery, l'une des trois premières places de marché d'applications au monde, propose une grande variété d'applications mondiales et locales dans 18 catégories, dont la navigation et les transports, les actualités, les médias sociaux, etc. AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par mois. Huawei s'est associé à 2,3 millions de développeurs dans le monde entier, et le nombre total de téléchargements sur AppGallery a atteint 384,4 milliards de fois en 2020.

