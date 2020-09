AppGallery traz benefícios exclusivos para guitarristas com Ultimate Guitar

Os usuários da Ultimate Guitar em 30 países podem desfrutar de uma assinatura premium gratuita por 3 meses na AppGallery

SHENZHEN, China, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Ultimate Guitar, o principal arquivo de tabulações on-line com mais de 1,4 milhão de tabulações e acordes de música e a comunidade de guitarristas que mais cresce, anunciou hoje, o início de sua campanha de 3 meses com a AppGallery. A parceria solidificada visa impulsionar ainda mais o aumento de usuários e o reconhecimento da marca entre as duas comunidades em 30 países*. A colaboração, que vai de setembro a dezembro, oferecerá aos usuários da AppGallery benefícios exclusivos e experiências premium.

Oferta de benefícios para usuários da Huawei em todo o mundo

Como parte da colaboração, a Ultimate Guitar oferecerá aos usuários da AppGallery uma avaliação gratuita exclusiva por 3 meses do seu serviço de assinatura premium, o Ultimate Guitar Pro, com o qual os usuários da AppGallery em 30 países podem acessar mais recursos, como Tempo Control e Tab Playback que são instrumentais para seu aprendizado.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Huawei nesta campanha. O suporte que recebemos durante o processo de integração do HMS foi impressionante e demonstra claramente o compromisso da Huawei em ajudar os desenvolvedores a criar as excelentes experiências de aplicativos que os usuários esperam e merecem", disse Jonathan Kehl, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais da Ultimate Guitar. "À medida que nossa empresa avança em direção a sua meta audaciosa de criar 1 bilhão de músicos no mundo, esperamos expandir nosso relacionamento com a Huawei e continuar a dar as boas-vindas a mais usuários da AppGallery em nossa comunidade de rock and roll."

Suporte de tecnologia com HMS Core

A Ultimate Guitar integrou seis kits Core da Huawei Mobile Services (HMS) com seu aplicativo, como uma prova de sua confiança na Huawei e na parceria. Os kits de ferramentas implementadas, Ads Kit, Analytics Kit, Push Kits entre outros, permitem que a Ultimate Guitar ofereça uma experiência mais tranquila e mais segura para os guitarristas por meio da AppGallery.

"Trabalhar com a Huawei foi uma experiência excelente para nossa equipe", disse Sasha Smirnova, diretora de parcerias. "Tivemos o suporte técnico da AppGallery para auxiliar nas perguntas que recebemos e oferecer orientação durante todo o projeto. O processo geral de integração de HMS Core foi suave, com a publicação da equipe realizada quase uma semana antes do previsto."

AppGallery – Um dos três principais locais do mercado de aplicativos globalmente.

Lançada em mais de 170 países e regiões, a AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, ainda que focadas, dos seus 490 milhões de usuários ativos. O mercado de aplicativos procura ativamente fazer parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a integrar. Isso permite que a AppGallery continue sendo uma plataforma aberta e inovadora acessível a todos.

A AppGallery reconhece a importância e a contribuição dos desenvolvedores e é totalmente dedicada ao sucesso de seus desenvolvedores. A AppGallery oferece suporte completo para desenvolvedores em todo o mundo, bem como várias iniciativas centradas no desenvolvedor, capacitando os desenvolvedores a inovar ainda mais em desenvolvimento de aplicativos.

Para obter mais informações, acesse o site Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou o Huawei Developer Forum https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

* Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Polônia, Turquia, Israel, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, África do Sul, Filipinas, Rússia, Costa Rica, México, Panamá, Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Guatemala, Peru, El Salvador e Uruguai

