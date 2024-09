Huawei et ses partenaires lancent conjointement une solution de distribution intelligente pour renforcer l'intelligence de l'énergie électrique

SHANGHAI, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Durant HUAWEI CONNECT 2024, Huawei et ses partenaires d'écosystème ont conjointement lancé la solution de distribution intelligente lors du Sommet mondial de l'énergie électrique de Huawei. Cette solution aide les entreprises mondiales du secteur de l'électricité à améliorer leur productivité et à profiter d'une réussite partagée en matière de transformation numérique et intelligente.

Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

David Wang, directeur exécutif et président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture. Il a souligné l'importance des technologies numériques et intelligentes pour relever les défis auxquels sont confrontés les nouveaux systèmes électriques. Il a également souligné que l'innovation est la clé pour surmonter les défis du secteur. Pour garantir une transformation numérique et intelligente stable et à long terme dans le secteur de l'électricité, il est essentiel de mettre en place des capacités systématiques. En outre, la mise en place d'un écosystème prospère est nécessaire pour stimuler l'innovation et apporter des progrès dynamiques.

David Sun, vice-président de Huawei et directeur général de l'unité Numérisation de l'énergie électrique, a déclaré dans son discours liminaire que les entreprises d'énergie électrique devaient diversifier leurs scénarios commerciaux et les rendre intelligents, afin de favoriser la transformation numérique et intelligente du point de vue des entreprises, de l'économie et de la technologie. L'objectif est de résoudre les problèmes, de créer de la valeur et de soutenir la mise en œuvre efficace d'un déploiement progressif et des stratégies à long terme de l'entreprise.

Lors du sommet, Huawei et ses partenaires de l'écosystème ont lancé conjointement la solution de distribution intelligente. Cette solution est basée sur l'architecture "cloud-pipe-edge-pipe-device" et s'appuie sur des technologies innovantes pour aider les entreprises énergétiques mondiales à réduire les pertes en ligne, à améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique, à améliorer l'expérience utilisateur et à fournir une assurance pour l'intégration et la consommation à grande échelle et en proportion élevée des énergies nouvelles.

La solution crée également un réseau de communication ouvert et durable qui répond aux deux problèmes majeurs de la transparence 400V et des liaisons terrestres moyenne tension dans la communication du réseau de distribution, à la fois actuel et orienté vers l'avenir. Yang Bin, directeur de la transmission d'énergie au Centre national de contrôle de la répartition d'électricité de State Grid, a exprimé son accord avec cette approche. Il a partagé sa vision du développement du nouveau système électrique, déclarant qu'à l'avenir, le réseau de transmission d'énergie, les réseaux principaux et de distribution et les micro-réseaux se développeront de manière coordonnée pour répondre aux cinq exigences et construire dix nouvelles plateformes, contribuant ainsi à la création d'un système électrique nouveau et amélioré.

Huawei a fait équipe avec près de 30 entreprises et partenaires de l'écosystème pour développer sa solution de distribution d'électricité intelligente. En encourageant l'ouverture et la coopération, Huawei facilite l'accès aux capacités nécessaires et leur utilisation efficace. Huawei collabore avec ses clients et ses partenaires pour encourager l'innovation au sein des écosystèmes et parvenir à un avenir mutuellement bénéfique. Cela correspond à la vision de HK Electric pour un nouveau système de supervision de la basse tension. Tony Yeung, directeur général de la transmission et de la distribution chez HK Electric, a déclaré lors du sommet : "Nous espérons construire une plateforme ouverte développée conjointement par tous les opérateurs et fournisseurs, pour que chacun puisse exploiter pleinement ses atouts et aider les entreprises à minimiser leurs coûts de R&D."

Marcio Szechtman, ancien président du conseil technique du CIGRE et membre honoraire du CIGRE, membre à vie de l'IEEE/PES, Wu Zhengrong, directeur du département de transmission et de distribution de l'électricité chez China Southern Power Grid, Xing Jun, expert en chef de State Grid Shaanxi, et d'autres invités nationaux et étrangers ont partagé les défis et les pratiques des entreprises d'énergie électrique dans le processus d'intelligence numérique.

À l'avenir, Huawei respectera toujours les principes d'ouverture, de coopération et de bénéfice mutuel, continuera d'explorer les scénarios industriels et d'identifier des technologies pour les scénarios d'énergie électrique. En tirant parti des avantages de son portefeuille, Huawei collaborera avec ses partenaires pour promouvoir la transformation numérique et intelligente et le développement de haute qualité de l'industrie électrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513636/image_986294_5413193.jpg