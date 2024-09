Huawei spoločne s partnermi uvádza inteligentné distribučné riešenie na posilnenie inteligencie v odvetví elektrickej energie

ŠANGHAJ, 24. septembra 2024 /PRNewswire/ – Počas podujatia HUAWEI CONNECT 2024 spoločnosť Huawei a jej partneri v ekosystéme spoločne predstavili inteligentné distribučné riešenie na samite Huawei Global Electric Power Summit. Toto riešenie pomáha globálnym energetickým podnikom zvýšiť produktivitu a dosiahnuť spoločný úspech v digitálnej a inteligentnej transformácii.

Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

David Wang, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva ICT infraštruktúry, Huawei, predniesol úvodný prejav. Zdôraznil význam digitálnych a inteligentných technológií pri riešení výziev, ktorým čelia systémy novej energetiky. Zdôraznil tiež, že kľúčom k prekonaniu výziev odvetvia sú inovácie. Na zaistenie stabilnej a dlhodobej digitálnej a inteligentnej transformácie v elektroenergetike je nevyhnutné vybudovať systematické kapacity. Budovanie prosperujúceho ekosystému je zároveň nevyhnutné pre stimuláciu inovácií a dosiahnutie dynamického pokroku.

David Sun, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie Electric Power Digitalization BU, vo svojom prejave uviedol, že podniky vyrábajúce elektrickú energiu musia diverzifikovať svoje obchodné scenáre a vytvoriť scenáre inteligentné, ktorými budú usmerňovať digitálnu a inteligentnú transformácia z pohľadu podnikania, ekonomiky a technológie. Cieľom je riešiť problémy, vytvárať hodnoty a podporovať efektívnu implementáciu postupného nasadzovania a dlhodobých stratégií podniku.

Na samite Huawei spolu s partnermi v ekosystéme uviedli inteligentné distribučné riešenie. Toto riešenie je postavené na architektúre „cloud-pipe-edge-pipe-device" a využíva inovatívne technológie, ktoré pomáhajú globálnym energetickým podnikom znižovať straty na vedení, zlepšovať spoľahlivosť napájacieho zdroja, zvyšovať kvalitu používateľskej skúsenosti a poskytovať záruku pre rozsiahlu a vysokovýkonnú integráciu a spotrebu novej energie.

Riešenie tiež vytvára otvorenú a udržateľnú komunikačnú sieť, ktorá rieši dva hlavné problémy transparentnosti 400 V a spätného vedenia stredného napätia v komunikácii distribučnej siete, nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Yang Bin, riaditeľ pre energetickú komunikáciu Národného riadiaceho centra energetického dispečingu štátnej siete vyjadril s týmto prístupom svoj súhlas. Podelil sa o svoju víziu vývoja systému novej energetiky a uviedol, že v budúcej energetickej komunikačnej sieti sa hlavné a distribučné siete a mikrosiete budú vyvíjať koordinovane. Mali by totiž plniť päť požiadaviek a vybudovať desať nových platforiem, ktoré pomôžu vytvoriť novú a vylepšený energetický systém.

Pri vývoji svojho inteligentného systému pre distribúciu energie sa Huawei spojil s takmer 30 spoločnosťami a partnermi v ekosystéme. Podporou otvorenosti a spolupráce Huawei uľahčuje prístup k potrebným funkciám a ich efektívne využívanie. Huawei v spolupráci so zákazníkmi a partnermi podporuje inovácie v rámci ekosystémov, s cieľom dosahovať vzájomne výhodnú budúcnosť. To je v súlade s víziou HK Electric pre nový nízkonapäťový kontrolný systém. Tony Yeung, generálny riaditeľ pre prenos a distribúciu HK Electric, na samite povedal: „Chceli by sme vytvoriť otvorenú platformu, vyvinutú spoločne so všetkými operátormi a dodávateľmi, aby každý mohol naplno využiť svoje silné stránky a pomôcť podnikom minimalizovať náklady na výskum a vývoj."

Marcio Szechtman, bývalý predseda technickej rady CIGRE a čestný člen CIGRE, IEEE/PES Life Fellow, Wu Zhengrong, riaditeľ oddelenia prenosu a distribúcie energie v China Southern Power Grid, Xing Jun, hlavný expert štátnej siete Shaanxi a ďalší hostia z Číny i zo zahraničia sa podelili o výzvy a praktiky elektroenergetických podnikov v procese digitálnej inteligencie.

Do budúcnosti bude Huawei vždy presadzovať princípy otvorenosti, spolupráce a vzájomného prospechu, bude naďalej skúmať priemyselné scenáre a vyvíjať technológie pre scenáre v odvetví elektrickej energie. Využitím výhod svojho portfólia bude Huawei spolupracovať s partnermi na podpore digitálnej a inteligentnej transformácie a vysokokvalitného rozvoja elektroenergetiky.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2513636/image_986294_5413193.jpg