Appian AI Copilot offre aux développeurs une valeur pratique pour améliorer leur productivité

Dans sa version initiale, AI Copilot utilise l'IA générative pour convertir rapidement des documents PDF et d'autres formulaires structurés en interfaces numériques intuitives qui favorisent l'expérience des utilisateurs. AI Copilot prend en charge le travail fastidieux de numérisation des documents PDF en applications commerciales interactives, permettant ainsi aux développeurs d'utiliser des outils de conception low-code afin d'affiner et de perfectionner les applications. D'autres fonctionnalités prévues par AI Copilot permettront d'étendre ses capacités d'IA générative, créant ainsi des flux de travail utilisant le langage naturel et interrogeant l'architecture de la Data Fabric d'Appian pour des analyses en libre-service avec des rapports instantanés.

"AI Copilot augmentera et accélérera les capacités de développement d'applications de bout en bout de la plateforme Appian", a déclaré Chandra Surbhat, Experience Practice Head & VP for Enterprise Futuring chez Wipro. "L'utilisation de l'IA générative simplifiera le développement de logiciels sur une plateforme low-code. De plus, les clients utiliseront la stratégie d'IA privée d'Appian, qui répond à leurs principales préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Nous sommes impatients d'exploiter Appian AI Copilot et de dégager une plus grande valeur commerciale pour nos clients."

"L'IA générative d'Appian contribuera au développement en générant automatiquement des modèles d'application à l'aide de grands modèles de langage (LLM) et de l'IA générative", assure Sagar Lodha, Head of Technology, chez Yexle Limited. "Ceci, combiné aux capacités low-code d'Appian, accélérera considérablement le développement, réduira les délais de mise en œuvre, réduira le coût total de possession et permettra aux développeurs de devenir de véritables consultants à valeur ajoutée pour l'entreprise."

Les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de la plateforme Appian sont les suivantes :

Une Data Fabric plus sécurisée et plus évolutive. La capacité d'évolution de la Data Fabric a doublé pour atteindre 4 millions de rames synchronisées par enregistrement, afin d'unifier les données d'une entreprise, dans le but d'alimenter et d'entraîner les services d'IA, avec des garde-fous intégrés qui protègent la sécurité et la confidentialité des données.

Une expérience d' AI Skill Designer plus intuitive. La création de modèles d'IA personnalisés et privés a été facilitée, avec l'activation préalable des modèles de test avant leur déploiement. Il est désormais possible d'entraîner ses propres modèles pour la classification des documents et des e-mails, de les modifier facilement et de les ajouter à des flux de travail aussi facilement que n'importe quel autre élément de conception.

Une RPA Appian plus unifiée. Désormais, les tâches robotiques peuvent être créées, gérées et déployées directement à partir d'Appian Designer en utilisant l'expérience familière et intuitive des objets de conception. Grâce à l'ajout de groupes et de mappages de rôles, les utilisateurs peuvent gérer efficacement l'accès et les autorisations pour les tâches robotiques, renforçant ainsi la sécurité et le contrôle.

Axiom Space, développeur de la prochaine génération de combinaisons spatiales, utilise la Data Fabric et l'automatisation des processus d'Appian pour prendre en charge sa combinaison spatiale en vue d'une future mission sur la Lune.

"Avec Appian, Axiom Space et ses clients du secteur spatial peuvent suivre le cycle de vie complet d'une combinaison spatiale, en accédant facilement et en un simple clic aux détails de fabrication, de test, de stockage et d'utilisation", précise Rodney Johnson, Space Senior Enterprise Service Manager d'Axiom Space. "Nous sommes conscients de l'importance de la Data Fabric dans la construction de notre combinaison spatiale. Il s'agit d'un outil vital pour les activités spatiales, qui permet d'exploiter les données pour sauver des vies et rendre l'expérience humaine dans l'espace possible, tout en minimisant les risques, en maintenant le contrôle et en permettant une prise de décision intelligente. En moins d'un an, Axiom Space a développé une plateforme permettant de traiter efficacement de multiples données et de collaborer de manière transparente avec des clients et des partenaires dans tout le pays, en développant la combinaison spatiale de nouvelle génération pour l'orbite terrestre basse et les opérations lunaires."

"AI Copilot fait d'Appian la plateforme de référence pour l'IA, permettant d'exprimer des modèles d'application tout en permettant aux utilisateurs de comprendre et d'affiner visuellement les réalisations de l'IA", a déclaré Michael Beckley, Founder et CTO d'Appian. "Notre conception low code simplifie l'IA, tandis que notre Data Fabric solide permet d'assurer la gouvernance des données et les contrôles de sécurité nécessaires. Il en résulte des processus commerciaux plus rapides et plus intelligents, des applications commerciales axées sur les données et des expériences utilisateur exceptionnelles, le tout sur une seule et même plateforme de processus de niveau entreprise."

La dernière version d'Appian est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus, visitez le site : appian.fr/platform.

