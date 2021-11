Appian annonce les lauréats de la Public Sector Solutions Cup et du Partner Award 2021

Les participants à la Public Sector Solutions Cup avaient pour mission de créer de nouvelles solutions qui prennent en charge des cas d'utilisation convaincants et commercialisables sur le marché du secteur public. Parmi les juges du hackathon figuraient Christine Halvorsen, directrice principale du programme technique, Mission Acceleration Team chez AWS ; Andrea Leichtman, directrice de la recherche chez G2Xchange ; Tom Suder, fondateur et PDG de l'Advanced Technology Academic Research Center ; et un panel de dirigeants d'Appian. Les équipes gagnantes ont reçu des fonds de co-marketing, la promotion de leur solution lors de la conférence Appian Government, et la promotion de leur solution sur l' AppMarket d'Appian . Les gagnants de la Public Sector Solution Cup Appian 2021 sont les suivants :

Première place : iShift, pour son système de gestion des audits et des inspections qui permet à chaque agence de rationaliser le travail et les audits, de favoriser l'efficacité/la transparence et d'accélérer la mission du Bureau de l'Inspecteur général.

qui permet à chaque agence de rationaliser le travail et les audits, de favoriser l'efficacité/la transparence et d'accélérer la mission du Bureau de l'Inspecteur général. Deuxième place : Ignyte, pour sa solution Occupational Health Hub qui aide les agences à mieux s'occuper des fonctionnaires de notre nation et à maximiser la préparation de leur personnel pour accomplir sa mission vitale.

qui aide les agences à mieux s'occuper des fonctionnaires de notre nation et à maximiser la préparation de leur personnel pour accomplir sa mission vitale. Troisième place : ICF, pour sa plateforme pour les examinateurs financiers, qui permet de gagner en efficacité et en efficience tout au long du processus d'examen financier.

Les Appian Public Sector Partner Awards sont décernés dans cinq catégories. Les gagnants 2021 sont :

Transformation Award - Deloitte

Deloitte reçoit le prix du meilleur partenaire d'Appian pour la deuxième année consécutive, en reconnaissance de la réussite exceptionnelle de Deloitte dans la création d'une valeur commerciale significative, quantifiable et impactante pour les programmes de transformation numérique au niveau de l'entreprise utilisant Appian.

Value Award - Groundswell

Ce prix récompense la rapidité de livraison, l'excellence et la satisfaction du client. Groundswell remporte, pour la deuxième année consécutive, le prix pour sa réussite dans l'exploitation de la plateforme Appian Low-Code pour la livraison rapide de la valeur client. Groundswell a mis en œuvre plusieurs solutions de mise sur le marché d'Appian dans le secteur public qui ont permis de maximiser la valeur pour les clients.

Innovation Award - IEM

Ce prix récompense la réalisation exceptionnelle d'IEM dans la création et la livraison de solutions innovantes basées sur Appian pour répondre aux besoins émergents du marché, y compris le lancement de trois applications de gestion des subventions.

Trusted Delivery Award - ICF

Ce prix récompense ICF pour avoir constamment fourni une valeur transformationnelle à l'échelle et pour avoir considérablement développé sa pratique d'Appian. L'entreprise possède l'une des plus grandes pratiques Appian et a réalisé avec succès de nombreuses mises en œuvre fédérales importantes d'Appian. ICF lance actuellement des solutions Appian de mise sur le marché pour la gestion des subventions, les examens bancaires et d'autres cas d'utilisation.

Partenaire émergent de l'année - BigBear.ai

Ce prix récompense l'engagement, l'investissement et l'approche collaborative exceptionnels de BigBear.ai dans le cadre de son partenariat avec Appian. Ce sont tous des indicateurs précoces d'un futur partenariat qui apportera une grande valeur ajoutée aux organisations du secteur public.

« La plateforme Appian Low-Code est un moteur de changement dans le secteur public » déclaré Marc Wilson, Chief Partner Officer chez Appian « Nous sommes reconnaissants à tous les lauréats de cette année pour leur engagement à fournir une transformation rapide et percutante à nos clients communs. »

