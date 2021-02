Appian benoemt nieuwe Chief Marketing Officer

"Denise Broady brengt Appian een nieuw niveau van verfijning en mogelijkheden in softwaremarketing", aldus Matt Calkins, CEO van Appian. "Ze bruist van de energie en hanteert strikte normen, ze heeft een groot gevoel voor mensen en een sterke visie voor de toekomst."

Voordat ze bij Appian kwam, was Broady de Global COO van de Industry Cloud-organisatie bij SAP, waar ze leiding gaf aan marktintroductie, strategie, marketing, communicatie en operations. Ze was ook de CMO/COO bij WorkForce Software en bekleedde verschillende leidinggevende posities bij TopTier (een door SAP overgenomen start-up) en Clarkston Group.

"Ik vind het geweldig om bij Appian aan de slag te gaan en de kracht van het Appian-platform om complexe problemen van klanten snel op te lossen, is buitengewoon indrukwekkend", aldus Broady. "Ik kijk er naar uit om het momentum dat Appian al heeft gecreëerd, te versnellen en het merk wereldwijd nog meer naamsbekendheid te geven."

Appian helpt met behulp van een platform voor automatisering organisaties snel en op basis van minimale codering apps en workflows te bouwen. Door mensen, technologieën en data in single workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Analistenbureau Forrester voorspelt dat tegen het einde van 2021 75% van de applicatie-ontwikkeling gebruik zal maken van low-code-platforms, ten opzichte van 44% in 2020. Om de nieuwste versie van Appian zelf uit te proberen, kunt u zich voor een gratis proefperiode aanmelden op https://www.appian.com/platform/free-trial/?utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_campaign=platform-2021

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Alle verklaringen in dit persbericht, behalve verklaringen van historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. De woorden "voorspellen", "anticiperen", "geloven", "doorgaan", "schatten", "verwachten", "van plan zijn", "kunnen", "zullen" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Appian heeft deze toekomstgerichte verklaringen grotendeels gebaseerd op zijn huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen en financiële trends waarvan Appian denkt dat ze van invloed kunnen zijn op zijn financiële toestand, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie, korte en lange termijn bedrijfsactiviteiten en doelstellingen en financiële behoeften. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onder voorbehoud van een aantal risico's en onzekerheden, inclusief, maar niet beperkt tot, de risico's en onzekerheden uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Appian's jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019, ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 20 februari 2020, en daaropvolgende rapporten die Appian indient bij de Securities and Exchange Commission. Bovendien opereert Appian in een uiterst concurrerende en snel veranderende omgeving. Van tijd tot tijd dienen zich nieuwe risico's aan. Het is voor het management van Appian niet mogelijk om alle risico's te voorspellen, noch kan Appian de impact van alle factoren op zijn bedrijf beoordelen of de mate waarin een factor of combinatie van factoren ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in een toekomstgerichte verklaring die Appian kan geven. In het licht van deze risico's, onzekerheden en aannames kan Appian geen garantie geven voor toekomstige resultaten, mate van activiteiten, prestaties, verwezenlijkingen of gebeurtenissen en omstandigheden die worden weerspiegeld in de toekomstgerichte verklaringen. Appian is niet verplicht om deze toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht bij te werken om deze verklaringen in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten of herziene verwachtingen, behalve zoals vereist door de wet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430747/Denise_Vu_Broady_CMO.jpg

