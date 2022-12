Appian è stata nominata Leader nel Process Orchestration Products PEAK Matrix® 2023 di Everest Group

MILANO, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel nuovo report Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2023. Secondo il rapporto, l'orchestrazione dei processi aiuta gli utenti di business a progettare, gestire e monitorare i processi aziendali end-to-end. Il report analizza 18 fornitori di tecnologia attraverso diverse funzionalità chiave, quali:

Progettazione ed esecuzione dei processi

Regole di business e gestione delle decisioni

Sviluppo di interfacce utente low-code/no-code

Gestione della forza lavoro ibrida

Appian ha ottenuto una posizione di Leader nel rapporto, a dimostrazione della sua forte visione per consentir la progettazione e la gestione dei processi end-to-end attraverso un'interfaccia visiva low-code/no-code. Appian ha raggiunto i punteggi più alti di tutti i fornitori nelle due categorie "Visione e capacità" e "Impatto sul mercato".

L'analisi di Everest Group su Appian afferma: "I clienti hanno evidenziato l'intuitività dell'interfaccia utente, le funzioni di test, il monitoraggio dei processi e gli insight come i principali punti di forza di Appian".

Amardeep Modi, vicepresidente di Everest Group, ha dichiarato: "Appian offre una piattaforma di orchestrazione dei processi low-code con l'obiettivo di consentire alle aziende di progettare, ottimizzare e gestire il flusso di lavoro tra lavoratori umani, lavoratori digitali e sistemi IT. La sua posizione di leader nel Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2023 di Everest Group è sostenuta dalla sua forte visione e dalla sua presenza sul mercato globale, dalla profondità e dall'ampiezza delle funzionalità del prodotto e dalla sua facilità d'uso".

"L'automazione e l'orchestrazione dei processi sono fondamentali per soddisfare le aspettative di customer experience, eliminare le inefficienze dalle operazioni e semplificare la conformità", ha dichiarato Malcom Ross, Deputy CTO di Appian. "Le funzionalità uniche di Appian per creare un data fabric aziendale e orchestrare processi complessi end-to-end sono l'ideale per le aziende che operano in settori fortemente regolamentati e che devono continuare a promuovere l'innovazione aziendale in modo conforme."

Leggi il report completo: https://ap.pn/3AZflsQ .

Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito https://appian.com/it.html

