Appian nommé leader des produits d'orchestration de processus dans l'Everest Group PEAK Matrix® 2023.

PARIS, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui avoir été nommé leader dans le nouveau rapport intitulé Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2023. Selon ce rapport, l'orchestration des processus aide les utilisateurs professionnels à concevoir, gérer et surveiller les processus métier de bout en bout. Le rapport analyse 18 fournisseurs de technologie à travers plusieurs capacités clés, notamment :

Conception et exécution des processus.

Gestion des règles commerciales et des décisions.

Développement d'interfaces utilisateur low-code/no-code.

Gestion de la main-d'œuvre hybride.

Appian a reçu le titre de leader dans le classement du rapport, ce qui indique la vision forte d'Appian pour permettre la conception et la gestion de processus de bout en bout par le biais d'une interface visuelle low-code/no-code. Appian a également reçu les meilleurs scores de tous les fournisseurs dans les deux catégories « Vision et capacité » et « Impact sur le marché ».

L'analyse d'Appian par Everest Group indique que « les clients ont souligné que l'intuitivité de l'interface utilisateur, les fonctions de test, le suivi des processus et les nouvelles perspectives identifiées sont les principaux points forts d'Appian. »

Amardeep Modi, Vice-président d'Everest Group, déclare : « Appian propose une plateforme d'orchestration de processus low-code dont l'objectif est de permettre aux entreprises de concevoir, d'optimiser et de gérer le flux de travail entre les travailleurs humains, les travailleurs numériques et les systèmes informatiques. Sa position de leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des produits d'orchestration de processus d'Everest Group est étayée par sa vision forte et sa présence sur le marché mondial, la profondeur et l'étendue des fonctionnalités du produit, et sa facilité d'utilisation. »

« L'automatisation et l'orchestration des processus sont essentielles pour répondre aux attentes en matière d'expérience client, éliminer les inefficacités des opérations et simplifier la conformité », déclare Malcom Ross, directeur technique adjoint d'Appian. « Les capacités uniques d'Appian pour construire un tissu de données ( le « data fabric ») d'entreprise et orchestrer des processus complexes de bout en bout sont idéales pour les entreprises des secteurs fortement réglementés qui doivent continuer à stimuler l'innovation métier le tout en respectant la conformité. »

Consultez le rapport complet ici : https://ap.pn/3AZflsQ.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons l'activité de nos clients à travers la découverte, la conception et l'automatisation de leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accomplir le travail plus rapidement, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. La plateforme d'Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

Suivez Appian France : Twitter, LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian