Appian aangewezen als Leader in Everest Group's Process Orchestration Products PEAK Matrix® 2023

Klanten van Appian waarderen de intuïtiviteit van het Appian-platform.

AMSTERDAM, 12 december 2022 /PRNewswire/ -- Appian is uitgeroepen tot Leader in het nieuwe rapport Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2023. Volgens het rapport helpt Appian's procesorkestratie zakelijke gebruikers bij het ontwerpen, beheren en bewaken van end-to-end bedrijfsprocessen. Het rapport analyseert 18 technologieleveranciers op verschillende belangrijke capaciteiten, waaronder:

Procesontwerp en -uitvoering

Business rules & decision management

Low-code/no-code user interface development

Hybrid workforce-management

Appian werd aangewezen als Leader in het rapport. Klanten spreken over Appian's sterke visie om end-to-end process design en management mogelijk te maken via een low-code/no-code visuele interface. Appian kreeg de hoogste scores van alle leveranciers in de twee categorieën "Visie en Capaciteit" en "Marktimpact".

In de analyse van Appian door Everest Group staat: "Klanten van Appian identificeren de intuïtiviteit van de gebruikersinterface, testfuncties, procesbewaking, en inzichten als de belangrijkste sterke punten van het Appian-platform."

Amardeep Modi, Vice President bij Everest Group: "Appian biedt een low-code process orchestration platform dat bedrijven in staat stelt om de workflow te ontwerpen, te optimaliseren en te beheren tussen (digitale) werknemers en IT-systemen. De positie van Appian als Leader op de Everest Group's Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2023 wordt ondersteund door de sterke visie en wereldwijde aanwezigheid van Appian op de markt, de diepte en breedte van de productfunctionaliteiten en het gebruiksgemak van het product."

Malcom Ross, Deputy CTO bij Appian: "Procesautomatisering en -orkestratie zijn essentieel om aan de verwachtingen van de klantervaring te voldoen, inefficiënties uit de bedrijfsvoering te halen en compliance te vereenvoudigen. Appian's unieke mogelijkheden om een enterprise data fabric te bouwen en end-to-end complexe processen te orkestreren is ideaal voor bedrijven in zwaar gereguleerde industrieën die op een compliant manier bedrijfsinnovatie moeten stimuleren."

Lees het volledige verslag hier.

