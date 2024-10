Appian est reconnu leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plateformes d'applications Low-Code d'entreprise.

Le rapport 2024 Gartner® Critical Capabilities™ classe Appian au premier rang dans le cas d'utilisation des applications internes complexes.

PARIS, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) annonce avoir été classé premier pour le cas d'utilisation "Applications internes complexes" dans le rapport Gartner Critical Capabilities for LCAP et deuxième pour les cas d'utilisation "Applications externes" et "Applications internes tactiques"1. Appian a de nouveau été reconnu comme leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP).

Appian is recognized as a leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms.

Le rapport Gartner Critical Capabilities 2024 a évalué 13 fournisseurs de plateformes low-code, avec une analyse technique approfondie et des tableaux de cas d'usage, complétant l'analyse du Magic Quadrant. Ce rapport présente aux clients une compréhension approfondie des différentes plateformes low-code, ce qui les aide à trouver la meilleure plateforme pour leurs besoins commerciaux en fonction de différentes catégories de cas d'utilisation.

Chaque fournisseur a été évalué en fonction de trois capacités critiques pondérées autour de trois cas d'usage. Appian a reçu le score le plus élevé pour le cas des applications internes et se classe deuxième dans les cas des applications externes et des applications internes tactiques.

"Appian se consacre à l'orchestration des processus métier pour aider nos clients à améliorer leur façon de travailler", a déclaré Malcolm Ross, SVP de la stratégie produit chez Appian. "Nos innovations en matière d'IA et notre approche intégrée de l'automatisation des processus distinguent Appian des autres fournisseurs de low-code."

Téléchargez une copie gratuite du rapport Magic Quadrant 2024 ici : https://ap.pn/3NBuiXX

1 Avec des notes respectives de 3,93, 3,71 et 3,96.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms 16 October 2024, Oleksandr Matvitskyy, Kyle Davis, Akash Jain; Gartner, Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms 21 October 2024, Akash Jain Et Al.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

