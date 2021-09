Appian félicite les lauréats des prix Partenaires internationaux 2021

Value Award - Wipro

Wipro a reçu le Value Award de l'année 2021 en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans la création de solutions innovantes, la résolution des problèmes des clients et la création de valeur sur la plateforme d'automatisation low-code d'Appian. L'équipe Wipro a collaboré avec Appian de façon transparente, a travaillé sans relâche et a fait preuve d'un engagement exceptionnel envers nos clients pendant une année difficile. Ce partenariat étroit a porté ses fruits et permis de remporter l'un des plus importants contrats dans la région au cours de la dernière année sur une organisation de santé internationale.

Innovation Award - NextWave

NextWave est le lauréat du prix Innovation Award pour la création et la fourniture de solutions innovantes Finance of the Future et Model Risk Management pour certaines des plus grandes banques, gestionnaires d'actifs et fintechs du monde entier sur la plateforme Appian. NextWave a également étendu son activité Appian en s'adjoignant les services d'experts de haut niveau du secteur financier et en les nommant à la tête des principaux programmes Appian, et les services de développeurs Appian expérimentés en tant que spécialistes de confiance dans le secteur des services financiers. Le programme novateur One4One de NextWave a transformé la vie de 11 jeunes gens à ce jour et positionne cette société comme une organisation novatrice à vocation sociale, avec un champ d'activité au-delà de son cœur de métier.

Growth Award - First Technology

Le prix Growth Award est décerné à First Technology pour son succès dans la conquête de nouveaux clients dans des secteurs clés de la banque, de l'assurance et du transport aux Pays-Bas. Partenaire d'Appian depuis 2015, First Technology a également fait preuve de proactivité et a réussi à élargir les opportunités dans des comptes clients existants aux Pays-Bas. Ces initiatives ont permis une croissance rapide et l'expansion de l'entreprise au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans la région DACH au-delà de sa base d'origine.

Transformation Award - KPMG Belgium

KPMG Belgium a reçu cette année le prix Transformation Award pour les efforts consentis sur deux ans, avant et après la transaction avec Appian, pour conclure une transaction majeure avec une compagnie d'assurance de premier plan, ce qui permet à l'assureur de transformer ses processus, d'améliorer son expérience client et de recourir aux services d'Appian et leur pleine capacité d'innovation. L'étroite collaboration entre KPMG et Appian a joué un rôle décisif dans cette réussite. Ce succès a placé la barre haute pour les projets futurs dans la région et a ouvert d'autres opportunités au sein du secteur de l'assurance et au-delà.

EMEA Reseller of the Year - Procensol

Procensol est un partenaire Appian de confiance et apprécié au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie. En tant que lauréat de l'édition 2021 du prix Appian EMEA Reseller of the Year Award, Procensol a réalisé la contribution la plus élevée au chiffre d'affaires généré par les nouveaux logiciels, s'est étendu au sein des comptes existants et a ajouté de nouveaux clients issus des services financiers, du secteur de la santé et du secteur manufacturier.

« Nos partenaires sont essentiels à la croissance continue d'Appian et au succès de nos clients communs », a déclaré Erik de Haas, vice-président d'Alliance pour les régions EMEA et APJ chez Appian. « Ces lauréats ont produit des résultats commerciaux percutants pour les clients des secteurs clés en fournissant des services agiles et des solutions innovantes sur la plateforme d'automatisation low-code d'Appian. »

