Appian félicite les lauréats du prix Partner 2022

Les lauréats du prix Partner Appian 2022 dans la catégorie Impact et excellence sont les suivants :

Transformation Award – KPMG

KPMG LLP se voit décerner le prix le plus élevé des partenaires Appian en reconnaissance de ses résultats exceptionnels dans la livraison de programmes stratégiques mondiaux sur la plateforme Appian Low-Code. KPMG est non seulement le chef de file en ayant le plus grand nombre de développeurs principaux certifiés, mais continue également à fournir des solutions de transformation à des clients importants dans le monde entier.

Value Award – Infosys

Ce prix est décerné à Infosys, un leader mondial dans le domaine des services et du conseil numériques de nouvelle génération, en reconnaissance de sa réussite exceptionnelle dans l'application des meilleures pratiques et méthodologies d'Appian en matière de service client, de réalisation de projets et de support continu, afin de garantir un service à haute valeur ajoutée à ses clients dans le monde entier. Infosys continue de positionner Appian auprès de comptes critiques dans des secteurs clés.

Delivery Award – Vuram

Vuram est récompensé en reconnaissance d'une qualité exceptionnelle et d'une livraison rapide dans des cas d'utilisation complexes par les clients. L'équipe de Vuram guide les clients sur une feuille de route stratégique et réfléchie pour les aider à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Les clients du monde entier considèrent que Vuram a joué un rôle déterminant dans leur réussite avec Appian et qu'il est un membre apprécié de leur équipe.

Innovation Award – PwC

PwC est reconnu pour ses réalisations exceptionnelles dans le développement et la livraison de solutions innovantes basées sur Appian avec Interactions Hub, un produit PwC, et deux nouvelles solutions pour l'audit interne et l'orchestration des services de prêts hypothécaires.

Growth Award – Accenture

Accenture est récompensé pour ses réalisations exceptionnelles dans l'alignement et le développement de sa pratique Appian, qui a connu une croissance record de 75 %.

Les lauréats du prix Appian 2022 Partner Award dans la catégorie Channel Sales sont les suivants :

North American Channel Sales Partner of the - Ignyte Group

Ignyte Group est reconnu pour avoir atteint la plus haute valeur ajoutée nette pour les transactions de revente et directes , grâce à son solide portefeuille de solutions Appian pré-construites. Ignyte Group s'est appuyé sur Appian pour mener plusieurs programmes de transformation numérique à fort impact pour des clients de taille moyenne et des entreprises dans les secteurs de la santé, des services financiers et du secteur public.

LATAM Channel Sales Partner of the Year – Vuram

Vuram - Mexique a reçu le prix LATAM Channel Sales Partner of the Year pour avoir réalisé le plus grand nombre de nouveaux ACV nets en Amérique latine.

Les lauréats du prix Appian 2022 Partner Award dans la catégorie Solutions à Success sont :

Business Impact Award - Wipro

Wipro est reconnu pour sa solution Appian, conçue pour aider les grandes institutions financières à gérer les risques financiers et les lacunes de conformité découlant des risques opérationnels, telles que les erreurs manuelles, la perte de données et les fraudes financières, causées par l'utilisation des applications informatiques de l'utilisateur final.

Proven Success Award - PwC

PwC est récompensé pour Interactions Hub, un produit PwC, qui aide les sociétés mondiales des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques à gérer les interactions hautement réglementées avec les professionnels de la santé (HCP) et les organisations de soins de santé (HCO) d'une manière plus simplifiée, documentée et vérifiable, réduire la charge de travail manuelle et améliorer la conformité.

Cross-Industry Value Award - Appcino

Appcino est reconnue pour sa solution environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de durabilité qui aide les entreprises de tous les secteurs à automatiser la gouvernance ESG de bout en bout, la collecte de données et l'analyse de matérialité, et des rapports assortis de conseils stratégiques sur la conformité aux normes ESG.

Les lauréats du prix Appian 2022 Partner Award dans la catégorie Technology Partnerships sont :

Technology Partner of the Year - AWS

Le prix du partenaire technologique de l'année est remis à AWS pour souligner leur engagement et leur dévouement envers leur partenariat avec Appian, qui a offert des occasions extraordinaires à Appian partout dans le monde.

Innovative Technology Partner Award – Box

Box est récompensé pour ses nouvelles fonctionnalités passionnantes publiées cette année dans le cadre de Box Content Cloud : Box Sign permet aux clients de Box d'intégrer nativement des signatures électroniques à l'endroit même où se trouve leur contenu ; l'intégration de Box for Teams permet d'utiliser Box comme couche de contenu par défaut dans Microsoft Teams lors de la collaboration ; le mode de surveillance de la politique d'accès intelligent permet aux administrateurs de surveiller les impacts commerciaux des contrôles de sécurité Box Shield nouvellement déployés avant leur mise en œuvre.

Impact Technology Partner Award - Genesys

Genesys est reconnue pour sa technologie d'orchestration pour l'expérience client. Les clients Appian sont en mesure d'améliorer considérablement leurs fonctionnalités de centre de contact et de case management avec Genesys et Appian.

Strategic Technology Partner Award - SAP

SAP est récompensé pour son succès mondial dans l'accélération des opérations commerciales et pour offrir des possibilités infinies de développement aux clients Appian.

Industry Technology Partner Award – Esri

Esri est récompensé pour sa collaboration exceptionnelle et son dévouement à Appian en vue d'offrir un impact à nos clients du secteur public.

« Notre réseau mondial de partenariats dans les domaines du conseil, de la mise en œuvre, des revendeurs et fournisseurs de technologies est un atout stratégique pour les clients d'Appian ", a déclaré Marc Wilson, Chief Partner Officer chez Appian. "Nous applaudissons les lauréats du prix des partenaires de cette année pour leur dévouement et leur ingéniosité à apporter de la valeur avec notre plateforme low-code. »

