Appian feliciteert de winnaars van 2022 Partner Awards

AMSTERDAM, 26 april 2022 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Appian de winnaars bekend gemaakt van de 2022 Partner Awards tijdens de Appian World-conferentie. Deze jaarlijkse awards belonen partners van Appian die de verwachtingen van klanten hebben overtroffen met behulp van het Appian Low-Code Platform in de categorieën Impact & Excellence, Channel Sales, Solution Success en Technology Partnerships.

De Appian 2022 Partner Award winnaars in de categorie Impact & Excellence zijn:

Transformation Award - KPMG

KPMG heeft de hoogste Appian Partner Award ontvangen als erkenning voor de uitmuntende resultaten in het leveren van wereldwijde strategische programma's op het Appian Low-Code Platform. KPMG is niet alleen koploper met de meeste gecertificeerde lead developers, maar blijft ook innoverende oplossingen leveren aan grote klanten over de hele wereld.

Value Award - Infosys

Deze award is toegekend aan Infosys, een wereldwijde leider in next generation digital services en consulting, als erkenning voor de uitstekende prestatie in het toepassen van Appian's best practices en methodes op het gebied van klantenservice, projectoplevering en doorlopende ondersteuning om klanten wereldwijd een hoogwaardige dienstverlening te garanderen.

Infosys blijft Appian positioneren bij strategische accounts in belangrijke industrieën.

Delivery Award - Vuram

Vuram is bekroond voor de uitstekende kwaliteit en snelle levering in complexe use cases van klanten. Het Vuram-team leidt klanten langs een doordachte, strategische roadmap om hen te helpen hun digitale transformatiedoelen te bereiken. Klanten over de hele wereld beschouwen Vuram als een belangrijke factor waardoor hun samenwerking met Appian zo succesvol is, en als een gewaardeerd onderdeel van hun team.

Innovation Award - PwC

PwC wordt erkend voor haar uitstekende prestaties op het gebied van de ontwikkeling en levering van innovatieve Appian-gebaseerde oplossingen met PwC's Interactions Hub en twee nieuwe oplossingen voor Internal Audit en Mortgage Loan Service Orchestration.

Growth Award - Accenture

Accenture is onderscheiden voor de uitstekende prestatie in de ontwikkeling van haar Appian-practice, die een recordgroei van 75% doormaakte.

De Appian 2022 Partner Award winnaars in de categorie Channel Sales zijn:

Noord-Amerikaanse Channel Sales Partner van het Jaar - Ignyte Group

Ignyte Group is erkend voor het behalen van de hoogste netto nieuwe ACV (jaarlijkse contractwaarde) voor resell en sourced deals; mogelijk gemaakt door hun sterke portfolio van vooraf gebouwde Appian oplossingen. Ignyte Group zette Appian in om meerdere digitale transformatieprogramma's met grote impact te realiseren voor middelgrote en grote bedrijven in de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de publieke sector.

LATAM Channel Sales Partner van het Jaar - Vuram

Vuram Mexico is bekroond tot LATAM Channel Sales Partner of the Year voor het behalen van de hoogste netto nieuwe ACV (jaarlijkse contractwaarde) in Latijns-Amerika.

De Appian 2022 Partner Award winnaars in de categorie Solution Success zijn:

Business Impact Award - Wipro

Wipro is erkend voor haar oplossing (gebouwd op het Appian platform) die is ontworpen om grote financiële instellingen te helpen bij het aanpakken van financiële risico's en gaten in compliance die het gevolg zijn van operationele risico's. Denk hierbij aan risico's als handmatige fouten, gegevensverlies en financiële fraude, veroorzaakt door het gebruik van computerapplicaties door eindgebruikers.

Proven Success Award - PwC

PwC is erkend voor haar Interactions Hub, een product van PwC, die wereldwijde Life Sciences en Pharmaceutische bedrijven helpt om de zeer gereguleerde interacties met professionals en organisaties uit de gezondheidszorg op een meer gestroomlijnde, gedocumenteerde en controleerbare manier te beheren, waardoor de manuele werklast vermindert en de compliance verbetert.

Cross-Industry Value Award - Appcino

Appcino wordt erkend voor haar Environmental, Social, and Governance (ESG) & Sustainability oplossing die bedrijven in alle sectoren helpt bij het automatiseren van end-to-end ESG governance, dataverzameling, materialiteitsbeoordelingen en rapportage met strategische begeleiding bij de naleving van ESG-normen.

De Appian 2022 Partner Award winnaars in de categorie Technology Partnerships zijn:

Technology Partner van het Jaar - AWS

De award voor Technology Partner van het Jaar gaat naar AWS, ter ere van hun inzet en toewijding aan het Appian Partnership. Dit partnership heeft Appian over de hele wereld buitengewone mogelijkheden geboden.

Innovatieve Technologie Partner Award - Box

Box wordt erkend voor zijn vernieuwende mogelijkheden die dit jaar live zijn gegaan, waaronder Box Sign, waarmee Box-klanten e-handtekeningen veilig en direct in hun product kunnen integreren. Box for Teams-integratie maakt het mogelijk om Box te gebruiken als de standaard contentlaag in Microsoft Teams tijdens het samenwerken; Smart Access Policy Monitoring Mode stelt beheerders in staat om de zakelijke gevolgen van nieuw ingezette Box Shield-beveiligingscontroles te controleren voordat deze worden afgedwongen.

Impact Technology Partner Award - Genesys

Genesys wordt erkend voor haar customer experience orchestration technologie. Appian klanten zijn in staat om hun contact center en case management-mogelijkheden drastisch te verbeteren met Genesys en Appian.

Strategic Technology Partner Award - SAP

SAP wordt erkend voor het behalen van wereldwijd succes in het versnellen van de bedrijfsvoering en het bieden van eindeloze mogelijkheden aan Appian-klanten.

Industry Technology Partner Award - ESRI

ESRI wordt erkend voor de uitstekende samenwerking en toewijding aan Appian bij het leveren van impact aan onze klanten in de publieke sector.

"Ons wereldwijde netwerk van partners op het gebied van consulting, implementatie, resellers en technologieën is een strategische aanwinst voor Appian-klanten," zegt Marc Wilson, Chief Partner Officer bij Appian. "We prijzen de Partner Award-winnaars van dit jaar voor hun toewijding en vindingrijkheid in het leveren van waarde met ons low-code platform."

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek www.appian.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian