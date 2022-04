Appian si congratula con i vincitori del Premio Partner 2022

MILANO, 26 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Oggi, durante la conferenza Appian World, Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato i vincitori dei Partner Awards 2022. Questi premi annuali celebrano i partner di Appian che superano le aspettative dei clienti utilizzando la piattaforma Appian Low-Code nelle categorie di Impact & Excellence, Channel Sales, Solutions Success e Technology Partnership.

I vincitori dell'Appian Partner Award 2022 nella categoria Impact & Excellence sono:

Transformation Award - KPMG

KPMG LLP riceve il più alto Appian Partner Award come riconoscimento per gli eccezionali risultati nella consegna di programmi strategici globali sulla piattaforma Appian Low-Code. KPMG non solo guida la carica con il maggior numero di sviluppatori leader certificati, ma continua anche a fornire soluzioni di trasformazione ai principali clienti in tutto il mondo.

Value Award - Infosys

Questo premio va a Infosys, leader globale nei servizi e nella consulenza digitale di nuova generazione, come riconoscimento per gli eccezionali risultati ottenuti nell'applicazione delle best practice e delle metodologie Appian nel servizio clienti, nella consegna dei progetti e nel supporto continuo per garantire un servizio di alto valore ai clienti a livello globale. Infosys continua a posizionare Appian su aspetti critici in tutte le industry più importanti.

Delivery Award - Vuram

Il premio conferito a Vuram riconosce l'eccezionale qualità e la rapidità di consegna in casi d'uso complessi. Il team di Vuram guida i clienti lungo una tabella di marcia ponderata e strategica per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. I clienti di tutto il mondo hanno riconosciuto a Vuram un ruolo chiave nel loro successo con Appian e una parte molto apprezzata del loro team di lavoro.

Innovation Award - PwC

A PwC viene riconosciuto l'Innovation Award per l'eccezionale risultato nello sviluppo e nella consegna di soluzioni innovative basate su Appian con Interactions Hub, un prodotto PwC, e due nuove soluzioni per l'internal audit e la gestione complessiva dei servizi legati ai mutui..

Growth Award - Accenture

Accenture viene premiata per i risultati eccezionali nell'allineamento e nello sviluppo della sua practice Appian, che ha visto una crescita record del 75%.

I vincitori dell'Appian Partner Award 2022 nella categoria Channel Sales sono:

North American Channel Sales Partner of the Year - Ignyte Group

Ignyte Group riceve il premio per aver raggiunto il più alto ACV netto per i deal da rivendita e diretti, permesso dal proprio solido portafoglio di soluzioni costruite su Appian. Ignyte Group ha utilizzato Appian per guidare diversi programmi di trasformazione digitale ad alto impatto per clienti di medie e grandi dimensioni nei settori sanitario, dei servizi finanziari e pubblico.

LATAM Channel Sales Partner of the Year - Vuram

La messicana Vuram ha ricevuto il premio LATAM Channel Sales Partner of the Year per aver chiuso il più alto numero di nuovi ACV netti in America Latina.

I vincitori dell'Appian Partner Award 2022 nella categoria Solution Success sono:

Business Impact Award - Wipro

Wipro consegue il premio per la soluzione basata su Appian, progettata per aiutare le grandi istituzioni finanziarie ad affrontare i rischi finanziari e le lacune di conformità derivanti dai rischi operativi, come gli errori manuali, la perdita di dati e le frodi finanziarie causate dall'uso di applicazioni informatiche da parte dell'utente finale.

Proven Success Award - PwC

PwC è stata premiata per Interactions Hub, un prodotto PwC che aiuta le aziende farmaceutiche e di life science a livello globale a gestire le interazioni altamente regolamentate con gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO) in modo più snello, documentato e verificabile, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la conformità.

Cross-Industry Value Award - Appcino

Appcino è stata premiata per la sua soluzione Environmental, Social, and Governance (ESG) & Sustainability che aiuta le aziende di tutti i settori ad automatizzare la governance ESG a tutto tondo, la raccolta dei dati, l'analisi di materialità e il reporting con una guida strategica sulla conformità agli standard ESG.

I vincitori dell'Appian Partner Award 2022 nella categoria Technology Partnerships sono:

Technology Partner of the Year - AWS

Il Technology Partner of the Year Award va ad AWS e celebra il loro impegno e la loro dedizione alla Partnership con Appian che ha permesso di dar vita ad opportunità straordinarie per Appian in tutto il mondo.

Innovative Technology Partner Award - Box

Box è stata premiata per le sue nuove ed entusiasmanti funzionalità rilasciate quest'anno come parte del Box Content Cloud: Box Sign permette ai clienti di Box di integrare nativamente le firme elettroniche proprio dove vive il loro contenuto; l'integrazione Box for Teams rende possibile l'utilizzo di Box come livello predefinito per i contenuti in Microsoft Teams durante la collaborazione; la modalità di monitoraggio Smart Access Policy permette agli amministratori di monitorare l'impatto aziendale dei controlli di sicurezza Box Shield appena distribuiti prima dell'applicazione.

Impact Technology Partner Award - Genesys

Genesys riceve il premio per la tecnologia di orchestrazione per la customer experience. . I clienti di Appian sono in grado di migliorare drasticamente le loro funzionalità di contact center e case management con Genesys e Appian.

Strategic Technology Partner Award - SAP

SAP è nota per i successi conseguiti a livello mondiale nell'accelerazione delle operazioni di business e nella creazione di un infinito numero di possibilità di sviluppo per i clienti Appian.

Industry Technology Partner Award - Esri

Esri riceve il premio per l'eccezionale collaborazione e la dedizione ad Appian nel fornire soluzioni d'impatto ai nostri clienti del settore pubblico.

"La nostra rete globale di partnership, comprensiva di aziende attive nella consulenza, nell'implementazione di soluzioni, di rivenditori e fornitori ditecnologia, è una risorsa strategica per i clienti Appian", ha detto Marc Wilson, Chief Partner Officer di Appian. "Ci congratuliamo con i vincitori del Partner Award di quest'anno per la loro dedizione e ingegnosità nel creare valore aggiunto con la nostra piattaforma low-code".

A proposito di Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it .

Segui Appian Italia: Twitter , LinkedIn .

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian