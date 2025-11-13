Appian gibt Gewinner der Partner Awards 2025 auf der Appian Europe bekannt

Ausgezeichnete Partner ermöglichten Unternehmenstransformation durch Prozessorchestrierung und KI

BERLIN, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) hat heute auf der Appian Europe die Gewinner seiner jährlichen Partner Awards bekannt gegeben. Der Award zeichnet Partner aus, die durch den Einsatz der KI- und Prozessorchestrierungsfunktionen der Appian-Plattform messbare Unternehmenstransformationen für ihre Kunden erzielt haben. Die preisgekrönten Partner demonstrieren den strategischen Mehrwert durchgängiger Automatisierung in Märkten weltweit.

Winning partners delivered enterprise transformation with process orchestration and AI.

„Unsere Partner sind das Herzstück unserer globalen Geschäftstätigkeit", sagt Scott Van Valkenburgh, Senior Vice President Global Partners & Alliances bei Appian. „Wenn wir unsere Plattform mit ihrer Expertise kombinieren, beschleunigen wir Innovation und schaffen größeren Mehrwert für unsere Kunden."

„Unsere Partner sind die Vorreiter der Unternehmenstransformation in ganz Europa und fungieren als wesentliche regionale Triebkraft, die Strategie in messbare Ergebnisse für unsere Kunden umwandelt", sagt Vicky Nisbet, Senior Vice President EMEA bei Appian. „Die diesjährigen Gewinner zeigen, dass unser Partnerökosystem die Einführung unserer Plattform beschleunigt und den Kundenerfolg vor Ort sicherstellt – während wir in diesem Markt messbaren Mehrwert unternehmensweit skalieren."

Die diesjährigen Awards würdigen außergewöhnliche Leistungen, Mehrwert und Wachstum für unsere Kunden. Die Gewinner sind:

Delivery Award Winner: Accenture

Mit seinem Projektportfolio in Europa ermöglicht Accenture Kunden, großflächige Transformationen mit Appian voranzutreiben. Accentures Engagement für Kundenerfolg wird durch die Umsetzung hochwertiger Programme unterstrichen, die kontinuierlich die Kundenerwartungen übertreffen. In Spanien arbeitet Accenture mit einer führenden Bank zusammen, um ein mehrjähriges Transformationsprogramm mit Appian als Kern einzuführen, das KI-gesteuerte Automatisierung, fortschrittliche Dashboards, vollständige Prozesstransparenz und schnellere Time-to-Market ermöglicht. In Italien hat Accenture Appian als zentrale Orchestrierungsschicht für städtische Gemeinden implementiert, wodurch Prozesse automatisiert und geschäftskritische Systeme integriert wurden, um einen zwei Jahre alten Rückstand zu beseitigen und Verarbeitungszeiten von Wochen auf nur zwei Tage zu verkürzen.

Growth Award Winner: Indra Group

Die Indra Group erzielte mit Appian ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und baute ihre Appian-Practice erfolgreich in diversen globalen Märkten aus. So entwickelte sie sich strategisch zu einem leistungsstarken Unternehmen, das sechs Länder und relevante Branchen, darunter Energie, Verteidigung und Gesundheitswesen, umfasst. Der strategische Fokus auf die Replikation erfolgreicher Lösungen und gezielter Talententwicklung führte zu einer 35-prozentigen jährlichen Steigerung des Appian-bedingten Vertragswerts und einem 8,5-fachen Pipelinewachstum seit 2023 – und treibt damit eine bedeutende digitale Transformation innerhalb ihrer gesamten Kundenbasis voran.

Transformation Award Winner: Xebia

Für ein weltweit führendes Pharmaunternehmen implementierte Xebia ein unternehmensweites Betriebsmodell für klinische Studien auf der Appian-Plattform, das als zentrale Orchestrierungsschicht für verschiedene Systeme und Nutzergruppen weltweit dient. Diese Transformation beschleunigte wichtige Prozesse erheblich, senkte die Kosten und setzte neue Maßstäbe für Agilität und Compliance im klinischen Betrieb. Xebia wird für seine herausragenden Leistungen bei der Umsetzung messbarer, wirkungsvoller Geschäftstransformationen im Unternehmensmaßstab ausgezeichnet.

Innovation Award Winners:

EY

Zur Optimierung manueller Onboarding-Prozesse für Fonds bei Vermögensverwaltungsfirmen hat EY innerhalb von nur sechs Monaten eine modulare Appian-Plattform bereitgestellt – gestützt auf das Fachwissen von EY im Bereich Wealth & Asset Management. Die Lösung nutzt Generative KI für intelligente Dokumentenverarbeitung sowie automatisierte Workflows für das gesamte Fonds-Lebenszyklus-Management. Diese Initiative führte zu sofortigen Ergebnissen, darunter eine Steigerung der operativen Effizienz um 30 % und die Erreichung von 100 % regulatorischer Compliance über zahlreiche Rechtsräume hinweg.

h iberus

Für eine große Regierungsbehörde, die öffentliche Fördermittel verwaltet, entwickelte hiberus eine intelligente Plattform auf Basis von Appian Data Fabric, Process HQ und KI-Services. Die Lösung ermöglichte es dem System, Formulare, Workflows und Regeln ohne Programmierung anzupassen. Dadurch konnte der Kunde die Bearbeitungszeit um 40 % reduzieren und die administrativen Fehler bei der Verwaltung von Förderfallakten für Unternehmen um 60 % senken.

NTT D ATA

Das Appian-zentrierte Programm von NTT DATA fungiert als zentrale geschäftliche Orchestrierungsschicht und nutzt die nativen KI-Funktionen von Appian – darunter AI Skills, AI Copilot, Data Fabric Insights und Intelligent Document Processing (IDP) – um Workflows für Antrags-, Daten- und Fallmanagement zu automatisieren. Diese Funktionen wurden in Transformationsprojekten eingesetzt, unter anderem bei einem Wealth-Tech-Unternehmen, wo sie zu einer Reduzierung manueller Eingriffe um 80 %, einer um 75 % schnelleren Fallbearbeitung sowie zur Ermöglichung von Echtzeit-Monitoring geführt haben.

Waivgen

Um eine umfassende Compliance-Transformation für eine große britische Privatkunden- und Geschäftsbank umzusetzen, führte Waivgen EngaigeQ ein – ein agentisches KI-Framework auf Basis der Appian-Plattform. Die Lösung verbindet KI mit der Prozessorchestrierung und der Data Fabric von Appian, um 15 zentrale Anwendungsfälle zu automatisieren. Erwartete Ergebnisse sind unter anderem eine Verkürzung der Anwendungsentwicklungszeit um 50 % sowie jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 2,3 Millionen Pfund.

Xebia

Für ein führendes Unternehmen für Biosimilar-Arzneimittel entwickelte Xebia eine Appian-basierte Plattform, die Produktsicherheitsuntersuchungen in einem einzigen, auditierbaren Ökosystem bündelt. Durch die Automatisierung von Workflows, die Standardisierung von Prozessen und die Ermöglichung von Zusammenarbeit in Echtzeit stärkt die Lösung die weltweite Kontrolle über Lieferkette und Produktintegrität. Die Initiative hat Untersuchungszyklen deutlich beschleunigt, eine lückenlose Compliance-Nachverfolgbarkeit sichergestellt und einen neuen Maßstab für operative Transparenz in allen Märkten gesetzt.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm von Appian finden Sie unter https://appian.com/de/partners/partner-program/overview.

Über Appian

Appian bietet eine Plattform für KI-gestützte Prozessautomatisierung, die für geschäftskritische Abläufe entwickelt wurde. Wir setzen uns für den Erfolg unserer Kunden ein und betreuen viele der weltweit größten Unternehmen aus allen wichtigen Branchen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian DACH: LinkedIn, X (Twitter).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821149/Appian_2025_Partner_Award_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg