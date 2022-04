Appian kondigt #lowcode4all aan

Door het wegnemen van financiële drempels zet #lowcode4all de deuren open naar een carrière in low-code. Het #lowcode4all-programma is beschikbaar voor huidige bachelor- en masterstudenten en studenten die hun opleiding hebben onderbroken, werkzoekenden, carrièrewisselaars en veteranen.

Voor het programma heeft Appian een nieuwe "Low-Code Ready" badge gemaakt die gedeeld kan worden op LinkedIn. Deze badge laat potentiële werkgevers zien dat de kandidaat getraind is in low-code en klaar is om een productief lid van een team te zijn. Na het behalen van de badge ontvangen deelnemers van het programma een voucher voor het certificeringsexamen. Door het behalen van de Appian Certified Associate Developer status, hebben deelnemers aan het programma toegang tot recruiters via het #lowcode4all Hiring Partner netwerk.

Appian CEO Matt Calkins: "De wereldeconomie heeft meer ontwikkelaars nodig. Het gemak van het leren van low-code stelt mensen in staat om carrières te verleggen, vaardigheden bij te werken en hun omstandigheden te verbeteren. Appian is toegewijd om meer carrières in low-code mogelijk te maken voor iedereen."

De deelnemers aan het #lowcode4all programma worden voorzien van:

Onderwijsmiddelen en een compleet low-code curriculum.

Een duidelijke leerweg om de Low-Code Ready badge te verdienen en het Appian Certified Associate Developer examen gratis af te leggen.

Toegang tot recruiters via het Appian Partner netwerk.

Ondersteuning bij het zoeken naar een baan (cv-hulp, sollicitatietips, etc.).

Volgens Morgan Stanley is er alleen al in de VS een tekort van 1,4 miljoen professionele software engineers. Low-code technologie, één van de snelst groeiende industrieën van vandaag, zal dat gat opvullen omdat het vrijwel iedereen in staat stelt om ontwikkelaar te zijn. Gartner voorspelt dat tegen 2025 70% van de nieuwe applicaties die door bedrijven worden ontwikkeld, gebruik zullen maken van low-code of no-code technologieën – veel meer dan de 25% vastgesteld in 2020.

Als onderdeel van #lowcode4all heeft Appian ook de '#lowcode4all-Coalitie' opgericht. Deze coalitie is een diverse mix van non-profit, bedrijfs- en academische instellingen om zo alle deelnemers die in aanmerking komen te kunnen bereiken. Tot de eerste partners behoren de train-to-hire bedrijven SkillStorm, Revature, Ethnus en Xebia.

Organisaties die geïnteresseerd zijn om #lowcode4all-coalitiepartner te worden, kunnen contact opnemen met [email protected].

Om u aan te melden als deelnemer van #lowcode4all, gaat u naar www.appian.com/lowcode4all .

