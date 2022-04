Appian annonce le #lowcode4all

En réduisant les barrières financières, #lowcode4all démocratise l'accès à une carrière dans le low-code. Dans un premier temps, le programme #lowcode4all s'adresse aux étudiants actuels de premier et deuxième cycle, aux étudiants ayant interrompu leurs études, aux chômeurs et aux personnes en réorientation professionnelle, ainsi qu'aux vétérans de l'armée.

Pour le programme, Appian a créé un nouveau Badge Low-Code Ready, partageable sur LinkedIn, qui indique aux employeurs potentiels que le candidat est formé au low-code et est prêt à être un membre productif d'une équipe. Après avoir obtenu le badge, les participants au programme reçoivent un bon pour passer gratuitement l'examen de certification. Après avoir obtenu le statut de développeur associé certifié Appian, les participants au programme ont accès aux recruteurs par le biais du réseau de partenaires d'embauche #lowcode4all.

Matt Calkins, PDG d'Appian, a déclaré : « L'économie mondiale a besoin de plus de développeurs. La facilité d'apprentissage low-code permet aux gens de changer de carrière, de développer leurs compétences et d'améliorer leur situation. Appian s'engage à rendre les carrières low-code disponibles à tous. »

Les participants au programme #lowcode4all bénéficient :

D'un programme d'études sur le low-code complet et des ressources éducatives.

D'un parcours d'apprentissage clair pour obtenir un Badge Low-Code Ready et passer gratuitement l'examen Appian Certified Associate Developer.

D'un accès aux recruteurs par le biais du réseau de partenaires Appian.

D'une aide à la recherche d'emploi (aide à la rédaction de CV, conseils pour les entretiens, etc.)

Selon Morgan Stanley, il y a une pénurie de 1,4 million d'ingénieurs logiciels professionnels aux États-Unis seulement[1]. La technologie "low-code", l'une des industries à la croissance la plus rapide aujourd'hui, comblera ce manque car elle permet à pratiquement tout le monde d'être un développeur. Gartner prévoit que d'ici 2025, 70 % des nouvelles applications développées par les entreprises utiliseront des technologies low-code ou no-code, contre moins de 25 % en 2020.

Dans le cadre de #lowcode4all, Appian met également en place la coalition #lowcode4all, qui comprendra un mélange diversifié d'institutions à but non lucratif, d'entreprises et d'institutions universitaires pour aider le programme à atteindre tous les participants éligibles. Les partenaires initiaux comprennent les entreprises de formation à l'embauche SkillStorm, Revature, Ethnus et Xebia.

Les organisations souhaitant devenir partenaires de la coalition #lowcode4all peuvent contacter [email protected]

Pour poser votre candidature en tant que participant à #lowcode4all, rendez-vous sur www.appian.com/lowcode4all.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

Suivez Appian France : Twitter, LinkedIn.

[1] Morgan Stanley, "What's New in the 'New Stack'? – Deep Diving Into the LowCode / No-Code Application Platform Market," 2021

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1803230/LowCode4All_HeroGraphic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian