Appian anuncia la iniciativa #lowcode4all

Para esta iniciativa, Appian ha creado una nueva insignia "Low-Code Ready" que se puede compartir en LinkedIn para indicar a los posibles empleadores que el candidato ha recibido formación en low-code y se encuentra preparado para ser un miembro productivo en un equipo de trabajo. Una vez obtenida la insignia, los participantes del programa reciben un código para realizar el examen de certificación. Después de obtener el título de Desarrollador Asociado Certificado de Appian, los participantes en el programa tienen acceso a las empresas de selección de personal a través de la red de Socios para Contratación #lowcode4all.

Matt Calkins, CEO de Appian, afirmó: "La economía mundial necesita más desarrolladores. La facilidad para aprender low-code permite a las personas cambiar de carrera profesional, actualizar sus habilidades y mejorar sus circunstancias particulares. Appian se compromete a conseguir que las carreras profesionales en low-code se encuentren disponibles para todas las personas".

Los participantes del programa #lowcode4all reciben:

Un completo plan de estudios sobre low-code y recursos educativos.

Una ruta de aprendizaje definida para obtener la insignia Low-Code Ready y para realizar las pruebas necesarias para obtener el título de Appian Certified Associate Developer de forma gratuita.

Acceso a las empresas de selección de personal a través de la red de socios de Appian.

Apoyo en la búsqueda de empleo (soporte para elaborar el currículum, consejos para las entrevistas, etc.).

Según Morgan Stanley, sólo en Estados Unidos[1] faltan 1,4 millones de ingenieros de software profesionales. La tecnología low-code, uno de los sectores en más rápido crecimiento en la actualidad, llenará ese vacío porque permite a cualquier persona poder convertirse en un desarrollador. Gartner predice que, para 2025, el 70% de las nuevas aplicaciones desarrolladas por las empresas utilizarán tecnología low-code o incluso no-code, un gran incremento en comparación con menos del 25% en 2020.

Dentro de la iniciativa #lowcode4all, Appian también establece la coalición #lowcode4all, que contará con una combinación diversa de instituciones sin ánimo de lucro, corporativas y académicas para ayudar a que el programa llegue a todos los participantes aptos. Entre los partners iniciales se encuentran las empresas de formación para la contratación SkillStorm, Revature, Ethnus y Xebia.

Las organizaciones interesadas en convertirse en partners de la colaboración #lowcode4all pueden ponerse en contacto con [email protected].

Para solicitar la participación en la iniciativa #lowcode4all, visite www.appian.com/lowcode4all.

Acerca de Appian

Appian es la plataforma unificada para el cambio. Aceleramos los negocios de los clientes descubriendo, diseñando y automatizando sus procesos más importantes. La plataforma Appian Low-Code combina las capacidades clave necesarias para hacer el trabajo más rápido, Process Mining + Workflow + Automation, en una plataforma unificada de low-code. Appian es abierta, de nivel empresarial y cuenta con la confianza de los líderes del sector. Para más información, visite appian.es.

