Appian kondigt no-code-integratie aan met het RPA-platform van Automation Anywhere via Appian Robotic Workforce Manager

Vereenvoudigde bot-development geïntegreerd met full-stack automatisering levert snellere time-to-value en enterprise schaalbaarheid voor "human-in-control" RPA en intelligente automatisering.

AMSTERDAM, 21 juli 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) kondigt vandaag de integratie aan van Automation Anywhere, Inc.'s intelligente automatiseringsbedrijfsplatform via Appian's Robotic Workforce Manager-oplossing. De no-code integratie stelt het Center of Excellence (COE) van een Appian-klant in staat om schaalbaarheid, zichtbaarheid, governance en controle te leveren over de robotic process automation (RPA) digitale workforce geboden door Automation Anywhere™. De oplossing verenigt ook een digitale workforce met mensen en kunstmatige intelligentie (AI) in dezelfde workflow. Dit betekent een effectievere bedrijfsautomatisering die bedrijfsprocessen versnelt, operationele kosten en fouten vermindert en uitstekende klantervaringen creëert.