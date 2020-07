Appian annonce l'intégration no-code avec la plateforme RPA d'Automation Anywhere grâce à son outil de gestion de la main d'œuvre robotique

La plateforme d'automatisation low-code d'Appian unifie les personnes, les données et les systèmes pour automatiser des flux de travail complexes. Le développement peut être jusqu'à 20 fois plus rapide par rapport aux méthodes traditionnelles. La solution Robotic Workforce Manager d'Appian pour la plateforme RPA d'Automation Anywhere comprend un Centre de contrôle qui transforme les données sur les activités de la main d'œuvre digitale en informations décisionnelles. Ce Centre de contrôle surveille tous les bots et processus automatisés au moyen d'outils analytiques et de tableaux de bord. Il permet en outre une gestion centralisée de tous les événements et exceptions liés à la main d'œuvre digitale. Les utilisateurs bénéficient d'une plus grande capacité libre-service pour lancer et programmer des bots et des flux de travail, affecter des tâches aux bonnes personnes, améliorer les accords de niveau de service relatifs aux processus grâce à la RPA « sous contrôle humain ».

L'outil de planification de l'automatisation de cette solution est le point central pour la gestion de toutes les activités d'automatisation des tâches et processus. Il reçoit les demandes d'automatisation émanant de toute l'entreprise, les classe par priorité, gère et effectue le suivi de toutes les activités, depuis la demande jusqu'à l'exécution. Il permet d'effectuer des analyses d'impact et de valeur des bots et flux de travail assorties de recommandations de l'IA pour améliorer les automatisations au sein de l'entreprise.

« La création d'un programme de RPA uniforme et intégré accroît les efficacités de bout-en-bout grâce à des bots logiciels qui automatisent les processus métiers pour stimuler la productivité humaine, explique Griffin Pickard, Directeur du Programme alliances technologiques chez Automation Anywhere. La collaboration avec Appian devrait permettre des gains de temps considérables pour nos clients communs dans la création et la productisation de bots ».

« La RPA constitue un élément indispensable à une main d'œuvre moderne. Elle offre une vitesse et une précision que les humains ne peuvent atteindre. Cependant, elle perd de sa valeur lorsqu'elle est utilisée séparément du reste de la main d'œuvre, explique Malcom Ross, Directeur technique adjoint chez Appian. Notre intégration avec Automation Anywhere permettra à nos clients communs de gérer et faire évoluer plus facilement leur main d'œuvre digitale, parallèlement à leur main d'œuvre humaine. »

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

