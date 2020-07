No-Code-Integration durch Appians Robotic Workforce Manager in die RPA-Plattform von Automation Anywhere

Vereinfachte, vollautomatisierte Bot-Entwicklung bietet schnellere Time-to-Value und unternehmensweite Skalierbarkeit für „Human-in-Control"-RPA und intelligente Automatisierung

FRANKFURT, Deutschland, 21. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) integriert seine Robotic Workforce Manager-Lösung in die intelligente Automatisierungs-Enterprise-Plattform von Automation Anywhere. Die No-Code-Integration ermöglicht dem Center of Excellence (COE) eines Appian Kunden eine bessere Skalierbarkeit, Transparenz, Steuerung und Kontrolle – und zwar mit Hilfe der Robotic Process Automation (RPA) Digital Workforce von Automation Anywhere. Die Lösung kombiniert Mitarbeiter mit künstlicher Intelligenz (KI) in einem einzigen Workflow. Dies bedeutet eine effektivere Unternehmensautomatisierung, die Geschäftsprozesse beschleunigt, Betriebskosten sowie Fehler reduziert und herausragende Kundenerlebnisse schafft.