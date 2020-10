Appian leider in Gartner's '2020 Magic Quadrant voor Enterprise Low-Code Application Platforms'.

Bovendien zegt Gartner: "Tegen 2023 zal meer dan 50% van de MKB's en grotere ondernemingen een LCAP hebben geadopteerd als een van hun strategische applicatieplatforms.

Het Appian Low-Code Automation Platform stelt bedrijven in staat om applicaties tot 20x sneller te bouwen dan met traditionele codering. Door één interface aan te bieden die data, processen, mensen en de digitale workforce samenbrengt, helpt Appian organisaties bij het verhogen van digitale innovatie en het optimaliseren van bedrijfsresultaten. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian om de klantervaring te verbeteren, operationele topkwaliteit te bereiken en wereldwijd risicobeheer en compliance te vereenvoudigen.

Tot de klanten van Appian behoren 9 van 's werelds top 10 biotech- en farmaceutische bedrijven, 6 top 10 verzekeringsmaatschappijen en 13 van de top 20 internationale banken.

"Bedrijfsapplicaties zijn ook bedrijfsprocessen. Appian's enterprise low-code platform biedt de full-stack automatisering die nodig is om de meest complexe workflows te beheren samen met de RPA en AI om alledaagse, herhalende taken te elimineren", zegt Michael Beckley, oprichter en CTO van Appian. "Ons low-code automatiseringsplatform verenigt IT en zakelijke gebruikers voor maximale flexibiliteit en duurzame herbruikbaarheid. Dat is de reden waarom we met vertrouwen de Appian Guarantee aanbieden, waarmee we garanderen bedrijfsapplicaties in slechts acht weken te kunnen leveren".

Om het rapport te bekijken, ga naar https://ap.pn/3cQIolf.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Paul Vincent, Yefim Natis, Kimihiko Iijima, Jason Wong, Saikat Ray, Akash Jain, Adrian Leow, 30 september 2020.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

