Appian mène une véritable révolution de la productivité à travers sa stratégie d'IA générative et sa feuille de route enrichie en matière d'IA

PARIS, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui les éléments clés de sa stratégie étoffée et de sa feuille de route visant à intégrer l' IA générative à la plateforme Appian pour l'automatisation des processus. Appian valorise la démocratisation des accès à la technologie de l'IA afin de libérer des gains de productivité pour les développeurs. La stratégie de l'entreprise est centrée sur la mise à disposition d'une IA privée sécurisée et fiable afin de protéger les données des clients.

"Appian incorpore l'IA d'une manière efficace qui apporte une réelle valeur ajoutée aux clients", commente Michael Beckley, CTO et fondateur d'Appian. "Notre vision est représentée par l'Appian AI Copilot, qui utilise l'IA générative pour accélérer le développement low-code et qui est soutenu par une famille de capacités d'IA intuitives et low-code."

Appian a annoncé récemment l'intégration low-code d'OpenAI/ChatGPT, ainsi que la formation de ChatGPT sur le langage d'expression déclaratif SAIL d'Appian. Appian a également dévoilé l'Appian AI Skill Designer , un moyen simple et puissant pour permettre aux organisations de créer des modèles d'apprentissage automatique d'IA personnalisés qui ne nécessitent pas de communiquer leurs données sensibles à une plateforme d'IA publique.

Aujourd'hui, Appian a lancé deux nouveaux plug-ins d'IA sur l'AppMarket d'Appian:

Appian Azure OpenAI Connected System : Appian renforce la marge de manœuvre des clients qui souhaitent utiliser l'IA générative de pointe dans leurs processus d'entreprise. Grâce à ce connecteur low-code, l'entreprise peut se connecter en toute transparence au service OpenAI d'Azure et combiner l'IA générative avec une gouvernance de sécurité des données de niveau professionnel.

Appian Pinecone Connected System : Grâce à la nouvelle intégration low-code à la base de données vectorielle de Pinecone, les utilisateurs peuvent interroger leur base de connaissances documentaire Appian et obtenir des résultats intelligents basés sur la compréhension sémantique de leur question. Utilisée en tandem avec OpenAI, cette intégration permet aux utilisateurs de dialoguer avec leurs données privées et de recevoir des informations contextuelles pertinentes de la part de l'IA générative.

Feuille de route élargie pour l'IA.

La plateforme Appian repose sur une architecture d'IA accessible aux entreprises, qui offre une réelle valeur commerciale dès aujourd'hui. Nos composants architecturaux clés facilitent l'exploitation de l'IA, notamment avec notre langage SAIL, notre Data Fabric brevetés, notre AI Skill Designer pour la création de services d'IA privés et notre capacité à incorporer facilement l'IA dans les automatisations de processus de bout en bout.

Appian continue de lancer sur le marché des capacités innovantes d'IA générative dans ses prochains lancements, notamment :

Génération instantanée de formulaires numérisés à partir de PDF grâce à la compréhension des documents par l'IA.



Appian combine la puissance des grands modèles de langage avec une formation supplémentaire en IA de son architecture SAIL et ses capacités de traitement des documents afin de développer une nouvelle IA générative pour la compréhension instantanée et la création de nouvelles applications à partir de documents PDF existants.

L'analyse en libre-service grâce à des requêtes alimentées par l'IA du Data Fabric d'Appian en langage naturel.

94 % des nouveaux clients d'Appian ont adopté sa Data Fabric révolutionnaire. Appian associe sa Data Fabric à l'IA générative et à la compréhension du langage naturel pour créer une capacité révolutionnaire d'analyse en libre-service. Cela permettra à chaque utilisateur de découvrir des informations à partir de la Data Fabric d'Appian et d'améliorer les opérations de l'entreprise.

Des workflows générés par l'IA assemblés à la volée sur la base de demandes en langage naturel.

Appian forme les grands modèles de langage et l'IA pour comprendre la nature fondamentale des modèles de workflow et de processus afin de prendre en charge les workflows générés par l'IA. Cela permettra aux utilisateurs de construire des orchestrations de workflows à l'aide de prompts en langage naturel, ce qui optimisera davantage la collaboration entre hommes et machines.

Des solutions prêtes à l'emploi compatibles avec l'IA.

Appian propose déjà la création de requêtes d'information générées par l'IA dans sa suite d'acquisition gouvernementale et sa suite de solutions de gestion de cas. Les solutions Appian existantes et nouvelles seront dotées de capacités d'IA.

"Appian est convaincu que le low-code et l'IA sont parfaitement compatibles", affirme Michael Beckley, CTO et fondateur d'Appian. "L'IA Copilot d'Appian démontre les avantages naturels de cette union en faisant ses suggestions à l'intérieur des outils de conception low-code. Le low-code est le support idéal pour que l'IA puisse exprimer des conceptions d'applications tout en garantissant que les humains puissent facilement comprendre et affiner les créations de l'IA grâce à un environnement de conception intuitif et visuel."

Appian prévoit de lancer des fonctionnalités d'IA générative étendues dans la version Appian 23.3, prévue pour le mois d'août 2023. Appian a l'intention de continuer à investir dans ces capacités d'IA, avec de nouvelles fonctionnalités et capacités qui sortiront à un rythme trimestriel jusqu'en 2023 et au-delà. L'IA est un principe fondamental de sa philosophie de gestion des produits qui guidera tous les aspects de la conception de ses produits, tout en continuant à innover pour offrir une valeur continue à ses clients.

Pour en savoir plus sur la vision d'Appian pour l'IA et les plateformes d'entreprise de nouvelle génération, assistez au webinaire Plateformes d'entreprise de nouvelle génération : Exploiter l'IA générative, l'automatisation et la structure de données.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Les mots "anticiper", "croire", "continuer", "estimer", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "pouvoir" et autres expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Appian a basé ces déclarations prévisionnelles en grande partie sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon Appian, peuvent affecter sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie commerciale, ses activités et objectifs commerciaux à court et à long terme, ainsi que ses besoins financiers. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans la section "Facteurs de risque" du rapport annuel d'Appian sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges le 16 février 2023, et des rapports ultérieurs qu'Appian dépose auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges. En outre, Appian opère dans un environnement très concurrentiel et en évolution rapide. De nouveaux risques apparaissent régulièrement. Il n'est pas possible pour la direction d'Appian de prévoir tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur son activité ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles qu'Appian peut faire. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, Appian ne peut pas garantir que les résultats futurs, les niveaux d'activité, les performances, les réalisations ou les événements et circonstances reflétés dans les déclarations prévisionnelles se produiront. Appian n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date de ce communiqué de presse afin de les adapter aux résultats réels ou aux attentes révisées, sauf si la loi l'exige.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

