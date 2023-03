Appian nomme Mark Dillon vice-président senior en charge de l'organisation du partenariat mondial

Un vétéran de l'industrie pour stimuler la croissance de tout l'écosystème

PARIS, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Dillon au poste de vice-président senior de l'organisation des partenariats mondiaux. Mark est responsable de la croissance et du développement continus du programme de partenariat et de l'écosystème de renommée mondiale d'Appian. Il se consacre notamment aux partenariats mondiaux et régionaux afin de soutenir les objectifs de croissance d'Appian et de répondre à la demande mondiale pour la plateforme Appian.

Appian Names Mark Dillon Senior Vice President, Global Partners Organization (PRNewsfoto/Appian)

Mark arrive chez Appian avec plus de 25 ans d'expérience dans la mise en place d'organisations de partenariales à forte dynamique. Il a récemment occupé le poste de vice-président senior des partenaires mondiaux et de l'international chez Quickbase, où il dirigeait les partenariats mondiaux et les ventes directes à l'international. Mark a également été vice-président des partenariats monde et des canaux de distribution chez Omniture, où il a dirigé la stratégie globale des partenariats et des canaux de distribution de l'entreprise. Avant cela, Mark a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises technologiques de premier plan, notamment Adobe et Domo. Il a reçu des distinctions du secteur, notamment le prix "Channel Chief" de CRN pour son travail chez Omniture. Mark est diplômé de l'université Marquette.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Appian et de contribuer à la poursuite de la trajectoire de croissance d'Appian grâce à l'excellence du programme de partenariat mondial », déclare M. Dillon. « Appian définit l'avenir de l'automatisation des processus métier, et je suis impatient de travailler avec nos partenaires pour aider les organisations du monde entier à tirer pleinement parti de la plateforme Appian. »

M. Dillon rend compte à Chris Jones, directeur général des ventes d'Appian. M. Jones précise : " Mark est un ajout fantastique à notre équipe et le meilleur choix pour diriger l'expansion et l'approfondissement des relations de notre écosystème de partenaires. L'expérience approfondie de Mark dans l'élaboration et la gestion de programmes de partenariat couronnés de succès sera un atout considérable pour Appian. "

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation les processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008856/Appian_Mark_Dillon_.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian