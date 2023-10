Appian nomme Randy Guard au poste de Directeur Marketing

L'ancien Directeur Marketing de la société SAS rejoint l'équipe de direction du leader de l'automatisation des processus en matière d'IA

PARIS, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé la nomination de Randy Guard au poste de Chief Marketing Officer (CMO : Directeur Marketing). Randy Guard apporte à l'équipe dirigeante d'Appian plus de 35 ans d'expérience dans les domaines du marketing, de la stratégie produit et du leadership technologique. Il supervisera les activités de marketing de l'entreprise à l'échelle mondiale, se concentrant sur la diffusion de la stratégie d'automatisation des processus de bout en bout et sur la puissance de la plateforme Appian auprès des entreprises du monde entier.

L'impressionnant parcours de Randy Guard compte 20 années passées auprès du leader des données et de l'analyse SAS, où il a créé et dirigé des équipes produits et marketing, avant d'occuper le poste de Directeur Général Marketing pendant cinq ans. À ce titre, il a dirigé la commercialisation de la plateforme SAS, des solutions et des offres SAS AI, y compris l'apprentissage automatique et le deep learning (apprentissage en profondeur) intégrés dans le portefeuille SAS. Plus récemment, il a été Directeur Marketing et Directeur des Produits auprès de la start-up Spreedly, spécialisée dans les paiements numériques.

"Le parcours de Randy et ses qualités de leadership exceptionnelles font de lui la personne idéale pour guider nos actions marketing à l'échelle mondiale. Sa triple expérience commerciale, technique et marketing sera un atout majeur pour notre équipe et notre culture d'entreprise ", a déclaré Matt Calkins, fondateur et PDG d'Appian.

Au cours de son mandat chez SAS, Randy Guard a démontré sa solide maîtrise du paysage technologique, ainsi que son talent pour créer des campagnes impactantes qui ont résonné auprès des clients. Sa capacité à formuler et à mettre en œuvre sa vision du marketing a joué un rôle déterminant dans le succès de SAS. Chez Spreedly, Randy Guard a orchestré le changement de marque de la société de logiciel-service (SaaS) en tant que fournisseur d'entreprise, et a largement contribué à la croissance rapide de cette société grâce à des stratégies innovantes en matière de marketing et de produits.

"Je suis ravi de rejoindre Appian à un moment où l'entreprise révolutionne l'automatisation des processus grâce à l'intelligence artificielle", a déclaré Randy Guard. "L'engagement d'Appian à délivrer une valeur exceptionnelle aux entreprises clientes est reconnu dans le secteur et s'aligne complètement avec ma passion pour la technologie et le marketing. J'ai hâte de travailler avec cette équipe talentueuse pour stimuler la croissance en aidant les organisations à libérer tout le potentiel de leurs données et de leurs processus métier, tout en exploitant l'IA de manière sécurisée et responsable. "

La plateforme Appian est le procédé le plus rapide pour concevoir, automatiser et optimiser des processus commerciaux complexes. Appian est fondé sur une expérience de conception low-code et sur une sécurité, une fiabilité et une évolutivité de niveau professionnel pour les applications critiques. Les capacités unifiées de Data Fabric , d'automatisation et d'exploration des processus d'Appian facilitent une conception rapide de nouvelles solutions logicielles numériques, automatisant les tâches afin d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les résultats des entreprises.

Pour en savoir plus sur la mise à disposition d'applications d'entreprise en un temps record, renseignez-vous sur la Garantie Appian , disponible sur une période de 8 semaines.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

