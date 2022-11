Appian récompense les lauréats du prix des partenaires internationaux à Appian Europe

Impact & Excellence – Inetum

En tant que société de services informatiques agile qui fournit des solutions numériques, Inetum a eu un impact important sur la vie des citoyens espagnols et sur la mise en œuvre des politiques gouvernementales. En travaillant avec l'équipe Appian Customer Success au cours des deux dernières années sur un projet de sécurité sociale (INSS-GISS) en Espagne, Inetum a déployé une solution d'automatisation low-code permettant aux citoyens de recevoir la prestation de revenu vital minimum (Ingreso Minimo Vital IMV), réduisant ainsi le risque de pauvreté et d'exclusion sociale des personnes vivant seules ou ne disposant pas de ressources économiques suffisantes pour couvrir leurs besoins de base.

Value Award – Tata Consulting Services (TCS)

Tata Consultancy Services est une société de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise qui, depuis plus de 50 ans, accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leur processus de transformation. TCS et Appian ont aidé conjointement une grande marque internationale de voitures de luxe à relever les défis critiques de la chaîne d'approvisionnement. La solution d'automatisation intelligente de TCS a tiré parti de la connaissance contextuelle de l'activité du client et de l'expertise d'Appian pour réaliser des économies et des avantages mesurables en libérant des capacités, en générant des revenus, en améliorant la trésorerie et en atténuant les risques. L'un des premiers succès est la gestion des cas de la chaîne d'approvisionnement, qui donne au client une visibilité claire et complète des défis de la chaîne d'approvisionnement (par exemple, la pénurie mondiale de semi-conducteurs). La solution a été mise sur le marché en quelques mois et est en passe de générer des bénéfices de plusieurs millions de livres sterling dès la première année.

Award de l'innovation – Vuram

Vuram, qui fait désormais partie de WNS et qui est un fournisseur mondial de services d'hyperautomatisation, est un partenaire fiable et digne de confiance d'Appian depuis sa création en 2011, avec un taux de réussite de 100 % auprès des clients, et qui a remporté de nombreux prix et distinctions internationaux. WNS Vuram favorise l'automatisation des entreprises de bout en bout par la création de solutions personnalisées et évolutives en intégrant des applications logicielles low-code et des plateformes d'automatisation intelligentes dans les opérations commerciales de base. Ces solutions innovantes comprennent le traitement des documents par OCR et IA, les moteurs de traitement basés sur des règles et l'augmentation basée sur le ML. En juillet 2022, WNS (NYSE : WNS), l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des processus d'affaires (BPM) à l'échelle mondiale, a annoncé l'acquisition de Vuram afin de contribuer à accélérer le cheminement des organisations vers des services et des solutions axés sur le numérique et assistés par des humains.

Growth Award – Key Partner

Basé à Rome, avec des bureaux également à Milan et Termoli, en Italie, Key Partner s'engage à travailler avec Appian pour relever des défis importants en utilisant des compétences stratégiques, méthodologiques et un savoir-faire technologique pour guider la transformation des entreprises, de l'identification du problème à la solution numérique. Depuis 2019, Key Partner a investi et développé sa pratique Appian avec des entrées réussies dans de nouvelles industries. En 2021, Key Partner a formé un partenariat avec l'Université de Molise, dans le sud de l'Italie, afin de doter les étudiants de compétences informatiques pour leur avenir. Ensemble, ils ont mis en place un nouveau programme de maîtrise sur la "gestion des systèmes de logiciels complexes : nouvelles technologies et méthodologies" en 2022, avec la possibilité pour les étudiants de créer des applications sur la plate-forme Appian, suivie d'un stage chez Key Partner. En outre, l'entreprise offre dix bourses d'études pour donner aux étudiants les plus méritants la chance d'apprendre le low-code et d'obtenir un stage dans le centre d'hyper automatisation de Key Partner en Italie.

Award de la transformation – Appcino Technologies , partie de Xebia

En tant que partenaire technologique d'Appian, Appcino accélère la transformation numérique grâce à son leadership éclairé en fournissant des services d'applications professionnelles sur des plateformes de travail modernes. Appcino est le partenaire de confiance d'Appian pour de grandes et moyennes organisations, dont l'une des dix premières marques mondiales dans le domaine des sciences de la vie, l'une des plus grandes banques européennes et de nombreuses autres entreprises dans les secteurs de l'assurance, de la vente au détail, de la santé et du public, dans le cadre d'engagements pluriannuels. En une dizaine d'années, grâce à l'excellence de ses prestations découlant d'un modèle de gouvernance axé sur le client, l'entreprise s'est développée à l'échelle mondiale et dispose d'une équipe solide de plus de 460 praticiens Appian. La société a également développé plus de 40 solutions et accélérateurs disponibles sur la place de marché Appian. Appcino fait désormais partie de Xebia, une société néerlandaise de services de conseil en transformation numérique, et s'appuie sur le réseau mondial de 24 bureaux de sa société mère, animé par plus de 5 000 professionnels, pour assurer le succès des clients sur Appian dans le monde entier.

Ventes par canaux – Procensol , une Roboyo Group entreprise

Fondée en 2008 au Royaume-Uni, Procensol est un leader mondial de la transformation numérique, de l'automatisation des processus et de l'innovation technologique. La société est spécialisée dans l'accompagnement d'organisations dans des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, les assurances, le secteur public et l'industrie manufacturière, ainsi que d'autres entreprises complexes et axées sur les résultats. Avec neuf bureaux répartis dans quatre pays, dont l'Australie, l'Inde et la Nouvelle-Zélande, Procensol est un partenaire Appian de confiance et apprécié depuis plus de dix ans. Ayant remporté de nombreux prix Appian et de l'industrie au fil des ans, Procensol est le récipiendaire du prix EMEA Channel Sales en reconnaissance de son accomplissement dans la valeur annuelle des contrats (ACV) nouveaux et renouvelés pour les revendeurs et les affaires sourcées.

Delivery Excellence – Yexle

Yexel a été constituée au Royaume-Uni au début de l'année 2020 en tant qu'organisation de services informatiques spécialisée et utilisant exclusivement la plateforme Appian, avec un engagement d'innovation et de haute qualité. Elle a développé une activité mondiale et a considérablement renforcé son équipe de praticiens certifiés Appian pendant la pandémie pour déployer avec succès et de manière cohérente des applications Appian de qualité dans de nombreux grands comptes. Yexle a également fait preuve d'innovation en créant plusieurs solutions et accélérateurs de mise sur le marché, comme AXM, Trakwork, les solutions de gestion des retards des avions, et bien d'autres. Ses modèles d'IA / ML prédictifs, adaptatifs et prescriptifs, combinés à Appian, offrent aux clients des solutions d'hyperautomatisation perspicaces. Cela aide les clients à obtenir des informations exploitables, une personnalisation accrue et une intelligence plus profonde, à réduire les risques et à se différencier sur le marché.

Award de la collaboration Award - KPMG

KPMG a démontré son fort engagement à collaborer avec Appian en créant un centre d'excellence (CoE) pour le Low-Code. Le CoE rassemble des professionnels de KPMG de toutes les organisations de la région EMEA pour soutenir les secteurs d'activité de KPMG et fournir des solutions d'automatisation aux clients. La centralisation des ressources permet à KPMG de réaliser des économies au sein de son activité et de réutiliser des éléments de solutions déjà existantes pour de nouveaux clients, démontrant ainsi la puissance de la réutilisation offerte par la plate-forme Appian.

" Nos partenaires sont essentiels au succès d'Appian et de nos clients ", déclare Erik de Haas, vice-président des alliances pour la région EMEA et APJ chez Appian. " Alors qu'Appian continue de pénétrer et de se développer sur des marchés clés dans le monde entier, le fait d'avoir d'excellents partenaires et de collaborer étroitement avec eux pour une mise sur le marché conjointe est la clé de notre réussite commune. Nous sommes également extrêmement fiers des innovations qui émanent de nos partenaires et heureux de leur réussite, notamment deux acquisitions importantes qui valident leur travail et leur valeur."

À propos d'Appian

