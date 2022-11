Appian maakt winnaars van de International Partner Award bekend op Appian Europe

Impact & Excellence – Inetum

Inetum, een agile IT-services bedrijf met digitale oplossingen, heeft een grote impact gemaakt op het leven van Spaanse inwoners en het implementeren van overheidsbeleid. Inetum werkte de afgelopen twee jaar samen met het Appian Customer Success team op een social security (INSS-GISS) project in Spanje. Inetum maakte gebruik van een low-code automatiseringsoplossing voor inwoners om de Minimum Vitaal Inkomen (Ingreso Minimo Vital IMV) uitkering te ontvangen, wat het risico verlaagde op armoede en sociale uitsluiting van mensen die alleen wonen of onvoldoende economische middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.

Value Award – Tata Consulting Services (TCS)

Tata Consultancy Services is een organisatie voor IT-diensten, consulting en bedrijfsoplossingen die al meer dan 50 jaar samenwerkt met veel van 's werelds grootste bedrijven in hun transformatietrajecten. TCS en Appian hebben samen een toonaangevend internationaal luxe automerk geholpen om cruciale supply chain-uitdagingen te verbeteren. De TCS Intelligent Automation oplossing maakte gebruik van contextuele kennis van het bedrijf en Appian-expertise om meetbare kostenbesparingen en voordelen te leveren door ruimere capaciteit, het genereren van inkomsten, het verbeteren van cashflow en het beperken van risico's. Eén van de eerste successen was Supply Chain Case Management, dat de klant duidelijk en volledig inzicht geeft in de uitdagingen van de toeleveringsketen (bijvoorbeeld een wereldwijd tekort aan semiconductors). De oplossing werd binnen een paar maanden op de markt gebracht en zal naar verwachting in het eerste jaar zelfs een voordeel van meerdere miljoenen Euro opleveren.

Innovation Award – Vuram

Vuram, nu een WNS-bedrijf en een wereldwijde hyperautomation service provider, is een vertrouwde partner van Appian sinds de oprichting in 2011 met een klantensucces van 100% en een winnaar van talrijke internationale prijzen en onderscheidingen. WNS Vuram stimuleert end-to-end bedrijfsautomatisering door het creëren van aangepaste en schaalbare oplossingen door de integratie van low-code softwaretoepassingen en intelligente automatiseringsplatforms in de kernactiviteiten van bedrijven. Deze innovatieve oplossingen omvatten OCR en AI-gebaseerde documentverwerking, op-regels-gebaseerde verwerkingsengines en ML-gebaseerde augmentation. In juli 2022 kondigde WNS (NYSE: WNS), een toonaangevende leverancier van wereldwijde Business Process Management (BPM)-diensten, de overname van Vuram aan om organisaties te helpen de stap te versnellen naar digitale diensten en oplossingen die door mensen worden ondersteund.

Growth Award – Key Partner

Key Partner, gevestigd in Rome, met kantoren in Milaan en Termoli, zet zich in om belangrijke uitdagingen aan te pakken door strategische, methodologische vaardigheden en technologische knowhow te gebruiken om de bedrijfstransformatie te begeleiden van probleemidentificatie naar digitale oplossing. Sinds 2019 investeert en groeit Key Partner zijn Appian-werkzaamheden met succesvolle intredes in nieuwe industrieën. In 2021 ging Key Partner een partnerschap aan met de Universiteit van Molise in Zuid-Italië om studenten te voorzien van informatietechnologievaardigheden voor de toekomst. Samen rolden ze in 2022 een nieuw masterprogramma uit: "Managing complex software systems: new technologies and methodologies". Hierbij hebben studenten de mogelijkheid om apps te maken op het Appian Platform, gevolgd door een stage bij Key Partner. Daarnaast geeft het bedrijf tien studiebeurzen weg om de meest verdienstelijke studenten de kans te geven low-code te leren en een stage te krijgen bij Key Partner's Hyper Automation Hub in Italië.

Transformation Award – Appcino Technologies , part of Xebia

Als Appian-technologiepartner versnelt Appcino met zijn thought leadership de digitale transformatie door het leveren van bedrijfsapplicatiediensten op moderne werkplatforms. Appcino is een vertrouwde Appian delivery partner voor grote en middelgrote organisaties. In ongeveer een decennium is het bedrijf wereldwijd uitgebreid en heeft het een sterk team van 460+ Appian developers dankzij uitstekende levering voortkomend uit een klantgericht bestuursmodel. Het bedrijf heeft ook meer dan 40+ oplossingen en accelerators ontwikkeld die beschikbaar zijn in de Appian AppMarket. Appcino maakt nu deel uit van Xebia, een Nederlands consultancybedrijf voor digitale transformatie, en maakt gebruik van het wereldwijde netwerk van 24 kantoren van het moederbedrijf, met meer dan 5.000 professionals, om overal ter wereld succes te boeken met Appian.

Channel Sales – Procensol , een Roboyo Group bedrijf

Procensol, opgericht in 2008 in het Verenigd Koninkrijk, is een wereldwijde leider in het leveren van digitale transformatie, procesautomatisering en technologische innovatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties in sterk gereguleerde sectoren zoals financiële dienstverlening, verzekeringen, de publieke sector, productie en andere complexe en resultaatgerichte ondernemingen. Met kantoren in vier landen, waaronder Australië, India en Nieuw-Zeeland, is Procensol al meer dan tien jaar een vertrouwde en gewaardeerde Appian-partner. Door de jaren heen heeft Procensol meerdere Appian Awards en andere prijzen gewonnen. Procensol is de ontvanger van de EMEA Channel Sales award als erkenning voor haar prestaties op het gebied van nieuwe logo's en de uitbreiding van de jaarlijkse contractwaarde (ACV) als reseller.

Delivery Excellence – Yexle

Yexle werd begin 2020 opgericht in het Verenigd Koninkrijk als een IT-dienstenorganisatie die zich specialiseert en uitsluitend levert met behulp van het Appian Platform, met een toewijding aan innovatie en hoge kwaliteit. Yexle heeft een wereldwijd bedrijf opgebouwd en zijn team van Appian-gecertificeerde developers aanzienlijk uitgebreid, zelfs tijdens de pandemie, om Appian-applicaties van hoge kwaliteit succesvol en consistent in te zetten bij veel belangrijke accounts. Yexle heeft ook innovatie getoond door het creëren van verschillende go-to-market oplossingen en versnellers, zoals AXM, Trakwork, Aircraft Delay Management oplossingen, en vele anderen. Hun voorspellende, adaptieve en prescriptieve AI / ML-modellen in combinatie met Appian, leveren inzichtelijke hyperautomation-oplossingen aan klanten. Dit helpt klanten bruikbare inzichten, hogere personalisatie en diepere intelligentie te bereiken, risico's te verminderen en zich te onderscheiden in de markt.

Collaboration Award - KPMG

KPMG heeft zijn sterke betrokkenheid bij de samenwerking met Appian aangetoond door het opzetten van een Centre of Excellence (CoE) voor Low-Code. Het CoE brengt KPMG-professionals uit alle EMEA-organisaties samen om de KPMG-bedrijfsonderdelen te ondersteunen en automatiseringsoplossingen voor klanten te leveren. De centralisatie van middelen stelt KPMG in staat om schaalvoordelen te behalen binnen hun bedrijf en elementen van bestaande oplossingen te hergebruiken voor nieuwe klanten. Dit illustreert de kracht van hergebruik die beschikbaar is in het Appian Platform.

"Onze partners zijn cruciaal voor het succes van Appian en onze klanten", zegt Erik de Haas, VP Alliances voor EMEA en APJ bij Appian. "Omdat Appian blijft toetreden en uitbreiden in belangrijke markten over de hele wereld, is het belangrijk om samen te werken met zijn uitstekende partners en om gezamenlijk een succesvolle go-to-market te realiseren. We zijn dan ook bijzonder trots op de innovaties die uit onze partners voortkomen en blij met hun succes, waaronder twee belangrijke overnames die hun werk en waarde valideren."

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek appian.com .

