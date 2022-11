Appian presenta i vincitori dell'International Partner Award

Impact & Excellence – Inetum

In qualità di società di servizi IT agile che fornisce soluzioni digitali, Inetum ha avuto un grande impatto sulla vita dei cittadini spagnoli e sull'attuazione delle politiche governative. Negli ultimi due anni, collaborando con il team di Appian Customer Success a un progetto di previdenza sociale (INSS-GISS) in Spagna, Inetum ha implementato una soluzione di automazione low-code per consentire ai cittadini di ricevere il reddito minimo vitale (Ingreso Minimo Vital IMV), riducendo così il rischio di povertà e di esclusione sociale delle persone che vivono da sole o che non dispongono di risorse economiche sufficienti a coprire le necessità di base.

Value Award – Tata Consulting Services (TCS)

Tata Consultancy Services è un'organizzazione di servizi IT, consulenza e soluzioni aziendali che da oltre 50 anni collabora con molte delle più grandi aziende del mondo nei loro percorsi di trasformazione. TCS e Appian hanno aiutato congiuntamente un marchio internazionale leader nel settore delle auto di lusso a mitigare le sfide critiche della supply chain. La soluzione TCS Intelligent Automation ha sfruttato la conoscenza contestuale dell'attività del cliente e l'esperienza su Appian per ottenere risparmi e benefici misurabili liberando capacità, generando di ricavi, migliorando la liquidità e riducendo i rischi. Uno dei primi successi è stato il Supply Chain Case Management, che offre al cliente una visibilità chiara e completa delle sfide della supply chain (ad esempio, la carenza globale di semiconduttori). La soluzione è stata introdotta sul mercato nel giro di un paio di mesi ed è già stata in grado di fornire benefici per svariati milioni di sterline solo nel primo anno.

Innovation Award – Vuram

Vuram, ora di proprietà di WNS è un fornitore di servizi di iperautomazione a livello globale. L'aziena è un partner fidato di Appian sin dalla sua nascita nel 2011, con un tasso di successo riconosciuto dai clienti pari al 100% e con numerosi premi e riconoscimenti internazionali. WNS Vuram promuove l'automazione aziendale end-to-end attraverso la creazione di soluzioni personalizzate e scalabili, integrando applicazioni software low-code e piattaforme di automazione intelligenti nelle operazioni aziendali core. Queste soluzioni innovative includono l'elaborazione dei documenti basata su OCR e IA, motori di elaborazione basati su regole e incremento basato su ML. Nel luglio 2022, WNS (NYSE: WNS), fornitore leader di servizi globali di Business Process Management (BPM), ha annunciato l'acquisizione di Vuram per contribuire ad accelerare il percorso delle organizzazioni verso servizi e soluzioni digitali human-assisted.

Growth Award – Key Partner

Con sede a Roma e uffici anche a Milano e Termoli, Key Partner si impegna a collaborare per affrontare sfide importanti utilizzando competenze strategiche, metodologiche e know-how tecnologico per guidare la trasformazione del business dall'identificazione del problema alla soluzione digitale. Dal 2019 Key Partner ha investito e fatto crescere la sua practice Appian con ingressi di successo in nuovi settori. Nel 2021 Key Partner ha stretto una partnership con l'Università del Molise, nel Sud Italia, per fornire agli studenti competenze informatiche per il futuro. Insieme, nel 2022, hanno lanciato un nuovo Master su "Gestione di sistemi software complessi: nuove tecnologie e metodologie" con l'opportunità per gli studenti di creare applicazioni sulla piattaforma Appian, seguite da uno stage presso Key Partner. Inoltre, l'azienda mette in palio dieci borse di studio per dare agli studenti più meritevoli la possibilità di imparare il low-code e assicurarsi un tirocinio presso l'Hyper Automation Hub di Key Partner in Italia.

Transformation Award – Appcino Technologies , part of Xebia

In qualità di partner tecnologico di Appian, Appcino accelera la trasformazione digitale grazie alla sua leadership di pensiero, fornendo servizi per applicazioni aziendali su piattaforme di lavoro moderne. Appcino è stato un partner di fiducia per la fornitura di servizi Appian a grandi e medie organizzazioni, tra cui uno dei dieci principali marchi di scienze biologiche al mondo, una delle più grandi banche europee e molte altre imprese nei settori assicurativo, retail, sanitario e pubblico, grazie a impegni pluriennali. Nel giro di un decennio circa, grazie all'eccellenza nel rilascio derivante da un modello di governance incentrato sul cliente, l'azienda si è espansa a livello globale e ha un team forte di oltre 460 professionisti Appian. L'azienda ha inoltre sviluppato oltre 40 soluzioni e acceleratori disponibili nell'Appian Marketplace. Ora parte di Xebia, una società olandese di servizi di consulenza per la trasformazione digitale, Appcino sfrutta la rete mondiale di 24 uffici della casa madre, con oltre 5.000 professionisti, per garantire il successo dei clienti su Appian in tutto il mondo.

Channel Sales – Procensol , un Roboyo Group azienda

Fondata nel 2008 nel Regno Unito, Procensol è un leader globale per la trasformazione digitale, l'automazione dei processi e l'innovazione tecnologica. L'azienda è specializzata nel supporto di organizzazioni in settori altamente regolamentati come i servizi finanziari, le assicurazioni, il settore pubblico e quello manifatturiero, e altre imprese complesse e orientate ai risultati. Con uffici in quattro paesi, tra cui Australia, India e Nuova Zelanda, Procensol è un partner Appian affidabile e apprezzato da oltre un decennio. Dopo aver vinto numerosi premi Appian e di settore nel corso degli anni, Procensol è stata insignita del premio EMEA Channel Sales come riconoscimento per i risultati ottenuti in termini di nuovi loghi e dell'espansione del valore contrattuale annuale (ACV) come rivenditore.

Delivery Excellence – Yexle

Yexel è stata costituita nel Regno Unito all'inizio del 2020 come impresa di servizi IT specializzata e che fornisce esclusivamente applicazioni basate sulla piattaforma Appian, con un impegno verso l'innovazione e l'alta qualità. Ha costruito un'attività globale e ha incrementato in modo significativo anche il suo team di professionisti certificati Appian durante la pandemia per rilasciare con successo e in modo consistente applicazioni Appian di qualità a molti clienti chiave. Yexle ha dato prova di innovazione anche creando diverse soluzioni e acceleratori di mercato, come AXM, Trakwork, soluzioni per la gestione dei ritardi aerei e molte altre. I loro modelli di intelligenza artificiale e ML predittivi, adattivi e prescrittivi, combinati con Appian, offrono ai clienti soluzioni di iperautomazioneintelligenti. Questo aiuta i clienti a ottenere nuova conoscenza sulla quale poter operare, una maggiore personalizzazione ed informazioni più dettagliate, a ridurre i rischi e a differenziarsi sul mercato.

Collaboration Award - KPMG

KPMG ha dimostrato il suo forte impegno a collaborare con Appian creando un Centro di Eccellenza (CoE) per il Low-Code. Il CoE riunisce i professionisti di KPMG provenienti da tutta l'area EMEA per supportare le linee di business di KPMG e fornire soluzioni di automazione ai clienti. La centralizzazione delle risorse consente a KPMG di ottenere economie di scala all'interno della propria attività e di riutilizzare elementi delle soluzioni esistenti per nuovi clienti, illustrando la potenza del riutilizzo resa disponibile dalla piattaforma Appian.

"I nostri partner sono fondamentali per il successo di Appian e dei nostri clienti", ha dichiarato Erik de Haas, vicepresidente delle alleanze per l'area EMEA e APJ di Appian. "Appian continua ad entrare e ad espandersi nei mercati chiave di tutto il mondo: avere partner eccellenti e una stretta collaborazione con loro per il go-to-market congiunto sono le chiavi del nostro successo comune. Siamo anche estremamente orgogliosi delle innovazioni che stanno nascendo dai nostri partner e felici del loro successo, comprese due significative acquisizioni che convalidano il loro lavoro e il loro valore".

