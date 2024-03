Neueste Version der Appian AI Process Platform vereint generative KI mit Prozessautomatisierung, unterstützt komplexes Case Management und ermöglich datenbasierte Entscheidungen

BERLIN, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) stellt ab sofort die neueste Version der Appian-Plattform zur Verfügung. Sie führt die neue Generative AI Prompt Builder AI Skill ein, mit der Anwender generative KI einfach in einer sicheren und privaten KI-Architektur nutzen und so ihre Geschäftsprozesse beschleunigen können. Zudem bietet die Version mit Appian Case Management Studio ein KI-gestütztes Case-Management-Designtool mit sofort einsatzbereiten Modulen für die zügige Bereitstellung von Apps für komplexe Fälle. Nicht zuletzt verbessert die Version die Data Fabric Analytics von Appian in der gesamten Appian Data Fabric und gibt Anwendern eine leistungsstarke KI-gestützte Business-Intelligence-Funktion an die Hand.

Appian verknüpft generative KI mit Unternehmensdaten und End-to-End-Prozessautomatisierung.

Mit dem neuen Generative AI Prompt Builder AI Skill können Nutzer das Leistungspotenzial der privaten generativen KI von Appian für ihre Prozessautomatisierungen einsetzen. Der AI Skill Designer von Appian bringt ein eingebettetes Large Language Model (LLM) im Geschäftskontext zum Einsatz. So lassen sich Aufgaben wie die Generierung und Zusammenfassung von Inhalten, die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation und vieles mehr automatisieren. Dank des Low-Code-Designansatzes von Appian können die neuen generativen KI-Fähigkeiten schnell und intuitiv erstellt werden. Die Nutzer profitieren von einem einfachen Designprozess und der Möglichkeit, die AI Skill umgehend zu testen und zu validieren.

Case Management Studio wurde entwickelt, damit die Anwender schnell nutzerdefinierte Case-Management-Lösungen mit Appian erstellen können. Mit intuitiven No-Code-Tools, einer Drag-and-Drop-Formularbearbeitung sowie einer vereinfachten Datenmodellierung ermöglicht der Case Management-as-a-Service (CMaaS)-Ansatz einen schnellen Launch von Apps für komplexe Cases. Anspruchsvolle KI- und Automatisierungsfunktionen unterstützen in jeder Phase der Fallbearbeitung. Sie helfen Geschäftsanwendern bei der Rationalisierung ihrer Arbeitsabläufe, indem sie routinemäßige Case Management-Aufgaben wie die Zusammenfassung von Fallnotizen und Dokumentinhalten, die Verknüpfung von Fällen sowie eine KI-gestützte Suche und Duplizierung organisieren. Zudem hilft Case Management Studio operative Probleme. Hierzu vernetzt es verschiedene Abteilungen miteinander, identifiziert Ineffizienzen und stellt Führungskräften automatisierte Reports zur kontinuierlichen Prozessoptimierung.

Zusätzliche neue Funktionen der aktuellen Version der Appian-Plattform:

Data Fabric Analytics: Data Fabric Analytics ermöglicht allen Appian-Anwendern ein erweitertes Business Intelligence Reporting. Nach einer erfolgreichen Vorabversion ist dieser spezielle Berichtsbereich nun allgemein verfügbar. Anwender können ab sofort Data Fabric Analytics nutzen, um Daten mithilfe von KI-generierten Erkenntnissen zu untersuchen, Muster zu erkennen und Ergebnisse zusammenzufassen.

Optimierte RPA für eine schnellere End-to-End-Automatisierung : Automatisierte Aufgaben können nun direkt aus einem Appian-Prozessmodell heraus ausgeführt werden, sodass keine zusätzlichen Integrationen erforderlich sind. Dank der weiterentwickelten Betriebskonsole können Mitarbeitende mühelos die Ausführung und Qualität dieser Aufgaben überwachen.

Nutzung populärer Plug-ins direkt in Appian Portals: Funktionen wie Rich-Text-Editoren, Google Maps und Esri ArcGIS Maps können nun nahtlos in Portals integriert werden und ermöglichen so ein besseres Nutzererlebnis.

„Mit Appian können wir Innovationen wie Data Fabric sowie eine agile und mobilgerätefähige Bereitstellung kombinieren und es damit den Studierenden der USF so einfach wie möglich machen", kommentiert Alice Wei, Associate VP of Digital Transformation and Innovation an der University of South Florida. „Automatisierung, Effizienz und Flexibilität sind heute wichtiger denn je und wir sind froh, unsere Effizienz durch KI-gestützte Lösungen und Workflows entscheidend steigern zu können. So ermöglichen wir den Studierenden eine neue Nutzererfahrung. Gleichzeitig können wir Zeit- und Ressourcenaufwand für Routineaufgaben erheblich reduzieren und die Umschichtung von Ressourcen hin zu strategisch bedeutsameren Initiativen ermöglichen."

„Der Generative AI Prompt Builder macht Appian zur optimalen Plattform für eine KI-gesteuerte Prozessautomatisierung. Durch Verwendung eines LLMs in der privaten KI-Architektur von Appian können Unternehmen generative KI in ihren Anwendungen nutzen", ergänzt Michael Beckley, CTO und Gründer von Appian. „Wir freuen uns, einer der ersten Anbieter auf dem Markt für Low-Code und Prozessautomatisierung zu sein, der seinen Kunden ein natives und sicheres LLM anbieten kann. Dieser Release ist erst der Anfang auf unserem Weg dahin, allen Kunden sichere generative KI-Funktionen zur Verfügung stellen."

Die Lösung ist ab sofort allgemein verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appian.de. [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian Corporation auf LinkedIn und X.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2365316/2008522_DGR_24_1_localised_DE__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/4579332/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg